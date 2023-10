Nekter å svare kritikerne

TikTok-Norge står i fyr og flamme.

Den siste uken har debatten om hvorvidt influensere bør bruke plattformen sin til å snakke om den pågående krigen i Israel og Palestina, tatt av.

Frontene er steile, og det bobler av uenighet i kommentarfeltene.

Mener folk misforstår

En av dem som har vært i hardt vær er influenser Linnea Løtvedt (22).



Det hele startet da influenser, Mikela Beck, delte en video om at hun ikke forstår hvorfor influensere velger å ikke snakke om krigen. Det reagerte Løtvedt på, og bestemte seg for å svare.

I sin egen video sa Løtvedt blant annet at hun ikke kom til å ta noen side og at det heller ikke er hennes plikt som influenser.

– Videoen til Mikela førte til at jeg og andre fikk mye dritt fordi vi ikke sa noe. Jeg mener at man som influenser ikke skal føle seg tvunget til å dele noe man ikke ønsker, sier Løtvedt til TV 2.

@mikelabeck Sliter med å forstå hvordan folk klarer å gjøre seg selv til offer her, om du ikke ønsker å legge ut FINE, men ikke kom med unnskyldninger som ikke holder. Det er enkelt å være et medmenneske 🤍 ♬ original sound - Mikela

TV 2 har tatt kontakt med Beck, som ikke ønsker å uttale seg om saken.



Andre profiler som også har vært kritiske til influenser-stillhet om krigen, er Sophie Elise, Hkeem, Fetisha Williams og Anine Olsen.



Reagerte

I skrivende stund er kommentarfeltet i Løtvedts video skrudd av.

Hun har bestemt seg for å holde seg unna TikTok og sosiale medier til det har roet seg rundt henne.

I influenserverden er det å «legge seg flat» for å roe ned en kritikkstorm eller to, en kjent sak. Blant annet Kristin Gjelsvik har de siste månedene hatt noen runder med å legge seg flat. Så hvorfor vil ikke Løtvedt gjøre det samme?

– Nå vil det ikke nytte å legge seg flat uansett. Det blir heksejakt uansett hva jeg sier. Jeg kan ikke endre meningene deres.

Til TV 2 forteller Løtvedt at hun står for det hun sier, tross den negative responsen i etterkant.

Likevel kan hun skjønne at folk tolker videoen på en annen måte enn hva den i utgangspunktet var ment som.

– Folk tror jeg mener noe annet enn det jeg gjør, og jeg skjønner at folk blir provosert.

Ikke alene

Ifølge Løtvedt har hun fått mange meldinger fra folk som er enige med henne, men som ikke tør å si noe offentlig.

– Nå tør de i hvert fall ikke si noe, forteller hun og sikter til tilbakeslaget etter hennes video.

Hun fortsetter:

– Alle er enige om at det som skjer, er forferdelig. Det går utover sivile, og derfor er mitt budskap at vi må stå sammen og bidra på den måten vi kan.

Standpunkt på rød løper

Marti Evju (20), kjent som Mcmarti på sosiale medier, mener det er viktig å bruke plattformen man har for å informere om det som skjer.

– Jeg mener ikke influensere har noen plikt, men jeg mener man bør bruke muligheten til å dele om dette når man har en stor plattform, forteller Evju.

Evju og Løtvedt er gode venner, og hun kommenterte selv et hjerte på videoen hennes.

– Da jeg kommenterte et hjerte ble jeg også stemplet som en som støtter massemord. Når jeg åpenbart støtter Palestina. Man får kritikk uansett hva man sier og gjør.

RØD LØPER: Slik gikk Marti Evju kledd på Alexandra Joners Halloween-fest. Foto: Skjermdump TV 2

Selv tar Evju standpunkt offentlig fordi han mener det er en åpenbar sannhet.

– Jeg mener at man støtter terrorister om man støtter Israel. Og når jeg først har muligheten til å gå på rød løper og vise hva jeg står for så gjør jeg det, forteller influenseren.

Selv om Evju har tatt tydelig side i saken, mener hun at miljøet på sosiale medier, spesielt TikTok, har blitt så giftig at folk er redde for å snakke om det.

– Folk er redde, men jeg mener alle bør si det de mener, forteller hun.

Ekspert på sosiale medier, påvirkning og influensere, Mathilde Hogsnes, mener dette er en kompleks debatt, og bekrefter Evjus påstand om at kritikken fra begge hold kan oppleves som en spagat.

– Mange influensere opplever å få kritikk hvis de sier noe, og hvis de ikke sier noe. Jeg skjønner at det er utfordrende.

Forstår begge sider

Hogsnes legger til at taushet på den ene siden kan virke som influenseren ikke bryr seg.

– Dette ser vi er et stort dilemma for mange influensere som ikke ønsker å uttale seg i frykt for å spre feilaktig eller mangelfull informasjon, forteller Hogsnes.



– Jeg tror mange reagerer på hvordan informasjonen spres. Det kan provosere når det oppleves som at influensere får slike temaer til handle om seg selv.

Hun forteller at hun i utgangspunktet tenker at det er positivt at influensere bruker stemmen sin til å spre noe samfunnsnyttig.

– De har en maktposisjon som kan bidra til samfunnsdebatter. Det er det flott at de bruker påvirkningskraften sin til, legger hun til.

FORSKER: Mathilde Hogsnes, forsker på influensere i Skandinavia. Foto: Torstein Wold / TV 2

Kritikk

Etter at Løtvedt publiserte videoen, har flere kjente TikTok-profiler vært tydelig kritiske.



Det gjennomgående hovedargumentet er at de mener Løtvedt ikke burde lagd en video i utgangspunktet, når hun først har bestemt seg for å ikke ta et standpunkt.

På dette svarer Løtvedt at hun er enig i at hun kunne lagd videoen på andre måter, og at folk skal få mene det de vil og henne og videoen.

– For min del er det viktig å bidra med støtte til humanitært arbeid, i stedet for å legge ut en Instagram-story. Det bør ikke være nødvendig for meg å si hvilken side jeg står på offentlig, sier hun og legger til:

– Jeg har mye mindre informasjon enn en politiker, og etter å ha lest meg opp på den 75 år gamle konflikten, har jeg skjønt hvor mye jeg ikke forstår.