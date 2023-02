Nekter å høre på sykepleierne: – Har ingen tillit

FORTVILET: Stine Molvær Nesseth, intensivsykepleier og tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på thoraxkirurgisk intensiv og postoperativ Ullevaal, sier at hun og de ansatte føler seg fullstendig overkjørt av ledelsen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

14 av 24 intensivsykepleiere ved thorakskirurgisk avdeling på Ullevål sa opp i protest for en drøy uke siden.

I forrige uke ble det lagt frem et forslag som, ifølge NRK, gjorde at flere vurderte å trekke oppsigelsene sine.

Men etter et møte mandag er den ballen lagt død.

Det bekrefter tillitsvalgt og intensivsykepleier Stine Molvær Nesseth til TV 2.

– Kjempefortvila

De føler seg fullstendig overkjørt av ledelsen.

– De hadde bestemt seg før møtet i dag om at de ville fortsette med den opprinnelige planen.

Hun beskriver en svært trykket stemning blant de ansatte.

– Vi er kjempefortvila, samtidig som vi visste det på et vis. Man har et lite håp, men vi kjenner den ledelsen såpass godt dessverre, at vi visste dette ikke kom til å være noe alternativ.

På fredag sendte hun en liste med punkter til ledelsen om hva som skulle til for at intensivsykepleierne valgte å bli.

– De valgte å ikke møte oss på noen av de punktene. Da har man ingen tillit lengre.

Flere oppsigelser

Flere av de som har ventet med å si opp, varsler nå sin oppsigelse, ifølge Molvær Nesseth.

Hun har foreløpig ikke oversikt over nøyaktig antall. Men ifølge opplysninger til TV 2 har ytterligere fem varslet at de ventet med å si opp.

– Vi har veldig lite motivasjon. Vi føler at vi har så lite tillit til ledelsen oppe på Rikshospitalet, og vi følger at vi blir så lite tatt hensyn til, at det er vanskelig for oss å ha motivasjon til å glede oss dra på jobb.

– Fullt ut ivaretatt

Klinikkleder Bjørn Bendz forsvarer sammenslåingen av avdelingene på Ullevål og Rikshospitalet fullt ut.

– Ved at planlagte hjerteoperasjoner skjer på ett sted i sommerferien kan vi samle fagfolk og kompetanse som sikrer god kvalitet, fornuftig ressursbruk og økt forutsigbarhet, skriver han i e-post til TV 2.

Han viser til at erfaringene fra sommeravviklingen i fjor viste at arbeidsmengden var stor på Rikshospitalet, mindre på Ullevål.

– Beredskapen på Ullevål, med tilstedeværende kirurger, blir ivaretatt. Hensynet til forsvarlighet er fullt ut ivaretatt, sier Bendz.