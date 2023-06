Nekter å flagge: – Skal favne alle

Hvert år i juni-måned viser store og små bedrifter sin støtte til kampen for skeives rettigheter.

Mange bytter i disse dager profilbilder i regnbuefarger, mens andre heiser Pride-flagget.

I år har Thon Hotels snudd.

Gått ut beskjed

TV 2 er kjent med at det er gått ut beskjed fra Thon Hotels-ledelsen om forbud mot å heise Pride-flagg på hotellene sine.

Det bekrefter Ann Kristin Sletvold som er konserntillitsvalgt i hotellkjeden.

– Thon Hotels jobber for inkludering, mangfold og likestilling. Det er nedsatt en prosjektgruppe for å nettopp nå disse målene. Derfor er jeg ganske lamslått over å høre dette, sier Sletvold.

REAGERER: Ann Kristin Sletvold som er konserntillitsvalgt i Thon Hotels er slett ikke fornøyd med ledelsens beslutning. Foto: Privat

Hun er også hovedtillitsvalgt for de ansatte ved hotellene i Brønnøysund.

Sletvold var ikke klar over flaggbeskjeden før TV 2 tok kontakt med henne tirsdag formiddag.

– Jeg tenker dette er noe som skulle vært diskutert i samarbeidsutvalget i Thon. Det er meget uheldig at vi tillitsvalgte ikke er med i sånne prosesser, sier hun.

Sier mangfold skal favne alle

Hun sier hun ikke fatter hva som har skjedd, noe hun ønsker å undersøke nærmere.

– Å plutselig gå for å ikke flagge i år, når vi alle vet hva som skjedde i fjor i Oslo er med på å sende et feil signal.

Thon Hotels sier ingen skal diskrimineres.



– Det å fremme likeverd, like muligheter og rettigheter er temaer konsernet vårt arbeider med systematisk gjennom hele året, skriver konserndirektør Morten Thorvaldsen til TV 2.

Og legger til:

– Vi har ikke heist regnbueflagg på flaggstengene våre fordi vi ønsker å være nøytrale, og at inkludering og mangfold skal favne alle.

TV 2 har forelagt kritikken fra Sletvold – i tillegg har vi stilt flere spørsmål til Thon Hotels. Dette har vi ikke fått svar på.