Nekter å bruke Foodora:

Etter en ekkel opplevelse med et leveringsbud, føler Malin seg dårlig behandlet av Foodora. Selskapet lover at de tar grep.

Malin Kristiansen Børjesson (24) bestiller ofte mat på døren, og alt gikk som normalt da hun fikk levert mat på døren fra et Foodora-bud mandag.

Men kun minutter senere oppdaget Børjesson at budet hadde begynt å følge henne på sosiale medier og like bildene hennes på Instagram.

Etter å ha fortalt om hendelsen til sine nærmeste, bestemte Børjesson seg for å rapportere hendelsen til Foodora.

– Vi snakker om at en person har både nummer, adresse og all informasjon om meg. Selv om jeg har åpne sosiale medier, så har jeg skjult nummer og adresse. Om han kan finne meg på den måten så lett, gjør det at jeg føler meg utrygg.

– Føler meg pisset på

Børjesson, som bor i Stavanger, delte så hva hun hadde opplevd i en video på TikTok. I etterkant har flere kommentert at de har erfart lignende med Foodora-bud.

KUNDE: Malin Børjesson har bestilt fra Foodora mang en gang, men aldri opplevd ubehageligheter med bud tidligere. Foto: Privat

– Jeg syns egentlig det er trist og skammelig at dette er normalt. At flere og spesielt jenter og unge kvinner har opplevd å bli utsatt for det, gjør at man ikke en gang kan bestille mat uten å føle seg utrygg.

I meldingen fra kundeservice lover selskapet å ta kontakt med budet, uten at det betrygger den vanligvis trofaste Foodora-kunden.

– Egentlig føler jeg meg litt pisset på. Det er en grunn til at vi har personvern. Du forventer at de ivaretar opplysningene og at de ikke skal bli misbrukt.

Lover å ta grep

Kommunikasjonssjef i Foodora, Mads Blybakken, sier selskapet har klare forventninger til at budene skal oppføre seg profesjonelt.

– Det er og skal være både trygt og hyggelig å få leveringer fra Foodora. De gangene bud gjør at det ikke stemmer, får det kraftige konsekvenser.

Han understreker at Foodora følger opp budene sine etter henvendelser fra kunder.



– Konsekvensene for budet i denne saken kan jeg av personalhensyn ikke fortelle om i media, men Malin skal føle seg trygg på at dette blir tatt tak i.

GIGANT: Matleveringstjenesten Foodora har bud over hele landet. Foto: Lage Ask / TV 2

Slettet brukeren

I svaret fra Foodora beklager selskapet hendelsen, og tilbyr en gavekupong på 55 kroner som plaster på såret.

Det er ikke nok til å gjenopprette Børjessons tillit til selskapet.

– Jeg har slettet brukeren min, og kommer ikke til å bruke Foodora noe mer. Hvis jeg ikke kan stole meg på at de verner om personopplysningene, vil jeg ikke utsette meg for det.



– Lav erstatningssum

Det er Foodora som er ansvarlig for at budene følger personvernreglene, understreker juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen.

– Det er viktig at Foodora gjør tiltak for å unngå at slike hendelser skjer. Det er særlig kritisk når flere kunder har opplevd det samme. Bedriften må påse at personopplysninger ikke blir misbrukt av ansatte.



EKSPERT: Det er lite man som kunde kunne ha gjort annerledes i tilfeller der lovlige opplysninger blir misbrukt, forteller juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Normalt har man kun krav på erstatning etter brudd på personvernreglene om man har blitt økonomisk skadelidende.

– Erstatningssummen på 55 kroner er et plaster på såret, men fremstår lavt hvis det skal gjenopprette tilliten til Foodora. Jeg vil ikke spekulere i hva summen bør være, men jeg hadde nok gitt et høyere beløp, sier han.

Viktig å lære opp ansatte

Datatilsynet i Norge har som oppgave å passe på at personvernregelverket etterleves.

Kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt, Janne Stang Dahl, sier på generelt grunnlag at selskaper som driver kundeservice i form av for eksempel budtjenester, ofte sitter på informasjon som kan gjøre det lett å spore oss opp.

– Dette krever at selskapene har gode organisatoriske og tekniske rutiner for at slike hendelser ikke skjer. Opplæring av hvordan ansatte forholder seg til rutiner og regler er også viktig, poengterer Stang Dahl.