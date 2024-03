Nekter å betale gigaregning – må møte i retten

Mandag morgen klokken 09.00 må hotellkongen møte i retten.

Det skjer etter at han har saksøkt Skatteetaten for et krav på over 200 millioner skattekroner.

Bakgrunnen for striden startet i 2013, da Petter Stordalen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields i 2013.

Krav: 200 millioner

Siden da og frem til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

I 2022 sa Skatteetaten at dette ikke skulle vært skattefrie uttak.

De krevde derfor at Stordalen tilbakebetalte over 200 millioner kroner.

MOTSTRIDER: Petter Stordalen motstrider kravet til Skatteetaten, og har derfor tatt de til retten. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det har Stordalen nektet, og han bestemte seg derfor for å ta Skatteetaten til retten.

– Stordalen bestrider Skatteklagenemndas og skattekontorets rettsanvendelse og bevisdømmelse. Vedtaket må derfor oppheves, skriver hotellkongens advokat, Kaare Andreas Shetelig, i sitt sluttinnlegg.



Åpenbar grunn

Til TV 2 utdyper advokaten:

– Regelen staten vil skjære gjennom, har ligget fast i snart 70 år. Det bør i så fall være Stortinget som lovgiver som skal endre regelen, ikke Skattetaten, sier Shetelig.

BISTÅR: Kaare Andreas Shetelig bistår hotellmilliardæren i Oslo tingrett. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han mener dette er den åpenbare grunnen til at milliardæren bør få medhold i sitt krav på opphevelse av vedtaket.

Stordalen skal ifølge rettsplanen avgi sin forklaring tirsdag ettermiddag.

– Som part i saken er det naturlig at Stordalen møter i retten, sier advokaten.

TV 2 har også forsøkt å få en kommentar fra Petter Stordalen. Kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland i Strawberry har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse.

Handlet bevisst

Det er regjeringsadvokaten ved Gøran Østerman Thengs som representerer Skatteetaten i retten.

Til TV 2 sier Østerman Thengs at de mener Stordalen har handlet bevisst.

– Skatteetaten mener at Stordalens kjøp av aksjene i selskapet Oslo Properties AS (senere Strawberry Fields AS) i 2013 hadde hovedsakelig som formål å utnytte store skatteposisjoner.

MØTES HER: Mandag møter Petter Stordalen og Skatteetaten i retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Østerman Thengs mener fremgangsmåten utgjør formålsstridig omgåelse av skattereglene.

– Derfor skal utdelingene skattelegges som utbytte, mener regjeringsadvokaten.

Det er satt av en full uke i Oslo tingrett.