Nei til minstelønn for varebilsjåfører – frykter uholdbare tilstander i presset bransje

REGJERINGEN NESTE: Forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet er svært misfornøyd med at hans organisasjon og hovedorganisasjonen YS tapte saken om lovfestet minstelønn for varebilsjåfører. Nå ber de regjeringen om mer penger til kontroll av useriøse aktører i bransjen. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet og YS nådde ikke frem med kravet om allmenngjøring av tariffavtalen for varebilsjåfører. En allmenngjøring ville medført at alle varebilsjåfører i Norge hadde fått krav på tariffens minstelønn, men sjåførene og deres organisasjoner tapte saken i tariffnemda.

Nå frykter YS uholdbare tilstander, urettferdig konkurranse og sosial dumping i en presset varebilbransje.

– Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men likevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn. Bransjen er komplisert, og at det er nødvendig med økte ressurser til kontroll, men dette er ikke et gyldig argument mot allmenngjøring. Krav om tariffestet minstelønn er det eneste virkemiddelet som gjør sosial dumping i bransjen ulovlig, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet til TV 2.

Lange dager på luselønn

I motsetning til lastebilbransjen finnes det ikke noen nedre grense for hvor lite man kan betale en varebilsjåfør. Dette har ifølge Yrkestrafikkforbundet ført til at sjåfører presses til å jobbe ulovlig lange dager for en svært lav timelønn.

Av de som kjører godstransport, er det kun lastebilsjåfører som har krav på allmenngjort minstelønn. De som kjører varebil er holdt utenfor allmenngjøringen. Klungnes mener at det er tungtveiende argumenter for at også de som kjører varebil må omfattes.

Yrkestrafikkforbundet krevde sammen med YS allmenngjort minstelønn for denne bransjen. Hadde kravet gått igjennom, ville det blitt ulovlig å underbetale sjåførene.

Mangler penger til kontroll

Tariffnemnda , som er det organet som avgjør om en tariffavtale skal allmenngjøres, viser i sin begrunnelse til betenkningene fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har anbefalt å i første omgang innføre andre regler og virkemidler for å rydde opp i varebilbransje. Tilsynet viser også til at de mangler ressursene de trenger for å gjennomføre kontroller.

URETTFERDIG KONKURRANSE: YS-leder Hans-Erik Sjæggerud mener tariffnemndas avgjørelse er en fordel for useriøse aktører i varebilnæringen. Foto: Thomas Brun / NTB

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud er uenig i nemndas avgjørelse.

– Varebilsegmentet har et omfattende innslag av sosial dumping. Her må svake grupper i samfunnet arbeide lange dager for uanstendig lav lønn. Sosial dumping undergraver også konkurranse- og arbeidsforhold for store deler av det seriøse arbeidslivet. Og dette fører også til urettferdige konkurransevilkår for de bedriftene som behandler sjåførene sine anstendig, sier Skjæggerud.

Klungnes i Yrkestrafikkforbundet mener regjeringen nå må komme på banen, og at de 25 millioner kronene regjeringen har satt av til kampen mot sosial dumping på langt nær er nok.

– Regjeringen har varslet en storrengjøring i transportsektoren. Da må de også legge penger på bordet, sier Klungnes.