Vi har vel alle vært enige om å kalle det stedet der Kongefamilien står og vinker til barnetoget på nasjonaldagen for «Slottsbalkongen». Men det blir ikke riktig av den grunn. I det hele tatt er det mange av oss som bruker disse begrepene om hverandre.

Forvirring

– Balkong, terrasse, altan og veranda er jo egentlig bare forskjellige navn på en uteplass. At disse er begrep som er vanskelig å skille fra hverandre er ikke så rart når også profesjonelle sliter med å skille dette, sier arkitekt Marianne Sandmark i Trondheim.

Begrepene vi bruker om disse konstruksjonene på utsiden av bygninger er nemlig tydelig definert av Språkrådet. Her kommer fasiten.

Terrasse

De som kan litt latin, vil skjønne at dette dreier seg om noe som ligger på bakken. Ordet terra betyr jord.

Mange har inngang til stua direkte fra terrassen. Terrassen kan også ha noen steg ned til hagen. Normalt er gulvet på terrassen på omtrent samme nivå som gulvet innendørs. En platting derimot, er på nivå med selve bakken.

Hva med takterrasse? Takterrasser brukes om oppholdsrom på flate tak, men helt korrekt blir heller ikke dette. Det presise ville være takaltan.

Altan

Også dette navnet stammer fra latin. Latin «altus» betyr høy, og da gir det seg selv at denne konstruksjonen befinner seg i høyden, ofte i andre etasje på bolighus.

ALTAN: Altanen er støttet av søyler eller andre konstruksjoner. Illustrasjon: Arkitekt Sandmark.

En altan står oppe på konstruksjoner som søyler, en garasje, et rom i boligen eller et inngangsparti. Altaner har ikke tak.



Hva så med denne Slottsbalkongen? Er det ikke en balkong?

– Nei! Slottsbalkongen er overhodet ikke en balkong. For at et bygningselement skal være en balkong, så må den være utkraget og uten understøtter. Med andre ord kan den kan ikke stå på søyler, og den kan heller ikke ha rom under seg, sier arkitekt Sandmark.

IKKE BALKONG: Slotts"balkongen» hviler på konstruksjonen ved inngangspartiet, og har tak støttet av søyler. Da er det ikke en balkong. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Balkong

Definisjonen på en balkong er en bygningsdel som er festet i gulvbjelkene mellom etasjene. Den står fritt ut av bygningen og har ingen konstruksjoner som den hviler på, og har normalt ikke tak. Balkongene har vanligvis gulvflaten på samme nivå eller noen centimeter lavere enn rommet innenfor.



Men hva heter så konstruksjonen kongefamilien står på nasjonaldagen? Jo, det er en veranda.

Veranda

Det er ikke store forskjellen på en altan og en veranda. Det som skiller disse er at en veranda har et overbygg, slik slottsverandaen har. Noen verandaer er innebygget med vegger eller glass.

I noen av de mer moderne boligblokkene kan man se uteplass langs fasaden og svalganger. De vil med denne definisjonen kalles verandaer, fordi dette er uterom begrenset av vegger mot naboene.



Selv om arkitekt Sandmark er opptatt av at dette skal være korrekt, vedgår hun at hun selv kan blande begrepene, som så mange andre i boligbransjen.

– Du ser det samme i boligannonser; begrepene blandes. Den daglige bruken av ordene tillater dette. Jeg har selv jobbet 12 år som arkitekt og har i tillegg studert kunsthistorie, men kaller rett som det er en altan for en balkong, sier arkitekt Sandmark.