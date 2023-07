Nedslående beskjed fra meteorologen: – Ser ikke bra ut

VÅTT: Det lover ikke godt for de varme og fine sommerdagene fremover, spesielt for én landsdel. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Sommeren i Sør-Norge har vært preget av vått vær og lavere temperaturer. Nord-Norge har derimot fått kjenne på sommerdagene, og slik vil det trolig fortsette i ukene som kommer.

– Sør-Norge vil være preget av ustabilt vær og ettermiddagsbyger både denne og neste uke, sier vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund.



– Nyt sola mens du kan

Stort sett ingen områder sør i landet vil slippe regnbygene, men på dagtid er det absolutt mulig at sola titter frem.

– Nyt sola mens du kan, for det er ikke godt å si når regnet og skydekket kommer denne uken, sier Ristesund.

Sørlandet vil trolig få flest timer med sol, og temperaturer opp mot 20 grader, ifølge meteorologen.

– Det kan også komme regnbyger på Sørlandet, men om jeg skal peke ut ett område i Sør-Norge hvor det er sannsynlig at det blir noen ok sommerdager, er det her.

– På generelt grunnlag kan jeg vel si at det ikke ser bra ut for de sommerdagene man kanskje hadde ønsket seg i juli.

Tordenbyger og styrtregn

Ristesund legger også til at det kan komme noen lokale tordenbyger i løpet av uka.

– Det er vanskelig å si hvor og når, men ikke bli overrasket om det kommer ett og annet tordenskrall.

Flere steder i landet har Meteorologisk institutt utstedt farevarsel om styrtregn mandag kveld.

– Kraftige regnbyger ventes i indre strøk av Rogaland, Sunnhordland og vestlige Agder. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 millimeter i timen, skriver de.



Vi har sendt ut farevarsel om styrtregn for deler av Vestlandet og Agder ⚠️🌦️



I ettermiddag vil det lokalt komme opptil 20 mm nedbør i løpet av en time.

Nedbøren er lokal, og det vil være store variasjoner i intensitet og mengde.

Les mer 👉 https://t.co/Nvh0iVgDs8 pic.twitter.com/Ikq0ShxLHG — Meteorologene (@Meteorologene) July 31, 2023

Farevarselet gjelder også for deler av Møre og Romsdal, Nordfjord og Sunnfjord

En liten gladmelding

Nord-Norge er fremdeles den landsdelen som får mest finvær i ukene som kommer.

– Det har regnet svært lite i Nord-Norge i juli, noe som gir stor risiko for skogbrann. Det er fremdeles meldt tørrere og varmere enn normalt i nord, men heldigvis er sjansen stor for at det kommer noen ordentlige byger de neste ukene, sier Ristesund.

FINVÆR: Lofoten er blant stedene i Nord-Norge som kan få mye fint vær de neste ukene. Foto: Roy Arne Salater/TV 2

Om du er en av dem som oppholder deg i Lofoten denne uken, kommer meteorologen med en gladmelding.

– Det ser ut til at Lofoten blir lite preget av byger, med store sjanser for sol og gode temperaturer, til tross for perioder med havtåke, sier hun.