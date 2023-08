I juni i år åpnet ordfører i Bergen, Linn Kristin Engø (Ap), Kim Frieles plass.

Plassen, utenfor byens rådhus, ble oppkalt etter den avdøde, bergenske aktivisten Kim Friele, viet mange år av livet sitt til kampen for likestilling og retten til å elske den en vil.

Det gikk ikke lang tid før kunstverket av aktivisten, laget av kunstneren Dish, ble tilgriset.

Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Tirsdag meldte Bergensavisen at tagging nå dekker ansiktet til den berømte bergenseren.

– Dypt tragisk

– Dette er nedrig og uakseptabelt. Jeg håper dette er rampestreker, men jeg er redd det handler om dårlige holdninger, skriver ordfører Engø i SMS til TV 2.

Hun legger til at kunstverket ikke fortjener dette.

UAKSEPTABELT: Bare drøye to måneder at ordfører Linn Kristin Engø (Ap) åpnet Kim Frieles plass i Bergen, er det utført hærverk på plassen. Foto: Elias Engevik / TV 2

Mikkel Grüner, leder for Bergen SV, sier at partigruppen så hærverket da de kom til rådhuset tirsdag morgen.

– Dette er selvfølgelig dypt tragisk og trist, sier han til TV 2.

REAGERER: SVs Mikkel Grüner ved hærverket tirsdag formiddag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi tolker dette som et angrep på homobevegelsen. Dette forteller oss at det finnes folk der ute som vil skru tiden tilbake, og viser dette med hærverk.



«Pedoplassen»

Det er også tagget ordet «Pedoplassen» på en vegg.

Dette kan ha en sammenheng med en sak i helgens Aftenposten.

Avisen fortalte om hvordan en pedofil arbeidsgruppe fikk støtte av Kim Friele på 70- og 80-tallet. Gruppen ble i 1982 tatt opp som en underavdeling foreningen Fri sin forløper, Det norske forbundet av 1948.

NAVNEBYTTE: «Pedpplassen» er tagget på en vegg på Kim Frieles plass. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gruppen ønsket å avskaffe eller senke den seksuelle lavalderen på 16 år.

Ifølge et møtereferat fra 1978, som avisen har fått tak i, skal Friele ha sammenlignet den pedofile frigjøringen med den homofile.

Kommunen vurderer anmeldelse

Byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), sier til TV 2 at kommunen trolig kommer til å anmelde hærverket.

VURDERER ANMELDELSE: Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) sier at kommunen vurderer å anmelde hærverket. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

– Vi har anmeldt hærverk på de to regnbuefeltene i Bergen. Vi mener at angrep på regnbuesymbol er viktig å anmelde, fordi det er et angrep på verdier vi ønsker å ha i samfunnet, sier byråden, som forteller at hun ble gjort oppmerksom på taggingen allerede søndag.

Mandag morgen sendte hun saken videre i kommunen, som nå jobber med å se på hvordan de kan fjerne taggingen.

Nergaard Fjeldstad har forståelse for at helgens Aftenposten-sak opprører folk, men mener fortsatt at det er riktig å hedre Friele.



BEVIS: En sprayboks med blåmaling ligger igjen på plassen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Det er viktig at vi blir gjort kjent med den delen av historien vi ikke er like stolte av. Det er bra at homobevegelsen ber om unnskyldning, og sier at dette ikke skulle skjedd. Men det har skjedd, så da er det en se av historien.

– Redd dette kan skremme

Det er ikke kjent om det er en direkte kobling mellom helgens Aftenposten- sak og taggingen.

Leder i Fri Vestland, Torgeir Toppe, understreker at Fri som organisasjon har beklaget Frieles pedofilistøtte og tatt avstand fra dette.

Leder i Fri Vestland, Torgeir Toppe. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Selv om dette er over 40 år siden, så unnskylder det ikke det som ble gjort den gangen.

Også han reagerer på hærverket.

– Vi har sett regnbue-gangfeltene bli tilgriset. Regnbueflagg som blir brent. Gang på gang bruker ultrakonservative enhver anledning til å tråkke på skeive. Det er trist, men jeg kan ikke si jeg er overrasket. Dette er noe jeg har fryktet, sier Toppe til TV 2.

Han er redd for konsekvensene dette kan ha for unge skeive.

– Det jeg er mest redd for er at dette kan skremme unge skeive. De som holder på å komme ut av skapet, eller lurer på hvilken kjønnsidentitet de har. Og at slikt hærverk kan være med på å skremme dem inn i skapene igjen. Dette hatet som finnes der ute.