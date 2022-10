Nedkjempet i fredstid

«Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje.»

Ordene tilhører tidligere statsminister Kåre Willoch.

På åttitallet rusler den fremoverlente høyrepolitikeren rundt i kulissene. Han snakker mye om nasjonens sikkerhet.

Samme mann smiler behersket da Stortinget følger hans vilje og bestemmer at Norge skal opprette «HV-spesialavdelinger».

Da hadde det sneket seg inn en økt frykt for terror og sabotasjeaksjoner. Og at dette kunne lamme Norges mobiliserings- og motstandsevne.

Spydspiss

Derfor ble Heimevernets skarpeste styrke og spydspiss etablert i 1987.

Eliteavdelingen Heimevernets Spesialavdeling HV-016 hadde topptrent personell som var eksperter på antiterror, livvakt- og eskorteoppdrag, ulike sikringsoppdrag og nedkjemping av fiendtlige kapasiteter.

Men i 2010 besluttet tidligere forsvarssjef Harald Sunde å legge ned HV-016.

Sunde hevdet avdelingen ikke lenger var relevant.

SKARPSKYTTERE: Skarpskyttere laster ut fra helikopter før trening på vinkelskyting fra høyder. Foto: HV-016

Sikrer olje- og gassinstallasjoner

Tolv år senere har det på nytt sneket seg inn en krigsfrykt.

Og mange diskuterer nå om Norge har de militære kapasitetene vi bør ha.

Ukraina-, Russland- og NATO-konflikten er mer spent enn noensinne. Eksplosjonene ved Nord Stream-rørledningene har skapt ytterligere usikkerhet.

– Vi er i dialog med våre allierte for å øke tilstedeværelsen i norsk sektor og har takket ja til bidrag fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia, sa statsminister Jonas Gahr Støre nylig.

SABOTASJEMÅL: Equinor´s prosessanlegg på Kårstø i Tysvær. Her holder Heimevernet vakt Foto: Kristian Myhre / TV 2

Oljeplattformer, anlegg på land - og ikke minst gassrør som kobler den norske sokkelen med kontinentet - kan være sabotasjemål dersom noen ønsker å skape kaos eller forsterke energikrisen i Europa.

Objektsikring

Uniformert. Tungt bevæpnet. Og godt synlige.



Ved flere gass- og oljeanlegg langs kysten. er det utplassert soldater fra Heimevernet.



– Forsvaret har svart ja til bistandsanmodningen fra politiet og det er aktuelt å gjøre enda mer av det fremover, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram nylig til TV 2.

– Er det Heimevernet som er best kvalifisert til en sånn type jobb?

– Det her er i kjerneområdet til Heimevernets oppdrag: Objektsikring. Det å ha folk og passe på objekter og knutepunkter over tid er nettopp det vi har Heimevernet for.

VAKTHOLD: Heimevernet bistår politiet med forsterket vakthold ved petroleumsanlegget Kårstø i Rogaland. Foto: Carina Johansen / NTB

Sovjetiske spesialstyrker

På åttitallet ble HV-016 avdelingene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim opprinnelig etablert for å hindre terror og/eller sabotasjeaksjoner som kunne svekke eller lamme landets mobiliserings- og motstandsevne.

En viktig årsak til etableringen av HV-016 var frykten for Spetsnaz, en sovjetisk spesialstyrke kjent for sine ekstreme offensive kapasiteter.

TRENER I ARKTIS: Det private Spetsnaz-akademiet sto bak en øvelse i 2016. Foto: ruspetsnaz.ru

En russisk avhopper og tidligere spion fra den gang Sovjetunionen, avslørte at det fantes spesialstyrker på tusenvis av personer.

Det ble kjent at styrkene som omtales som Spetsnaz blant annet har kapasitet og om nødvendig som oppgave, å ødelegge viktige NATO-anlegg, ta ut viktige personer og destabilisere samfunn.

Spetsnaz er underlagt generalstabens spesialoperasjonskommando.

Eksperter mener Spetsnaz har kapasitet til å utføre attentater mot sentrale utenlandske politikere i tidlig fase av en eventuell krig.

Styrkenes oppgave er alt fra hemmelige operasjoner til store kontraterror-aksjoner, som eksempelvis gisseldramaet i Beslan i 2004.

Spetsnaz består av flere grupperinger underlagte forskjellige kommandoer.

EKSPLOSIVT: I snitt trente medlemmer av HV-016 30 dager i året. Foto: HV-016

Kåre Willoch var leder av Forsvarskommisjonen som ble opprettet i 1990. Han hadde lenge uttrykt bekymring for Spetsnaz og potensielle utenlandske trusler.

I 1992 presenterte han en omfattende NOU om norsk sikkerhetspolitikk.

30 år senere er denne konklusjonen brått blitt skremmende aktuell.

«Norske olje- og gassressurser vil etter kommisjonens oppfatning i en mulig fremtidig krise- eller konfliktsituasjon kunne ha stor betydning for vestlig sikkerhet. I en gitt situasjon kan det derfor ikke utelukkes at Norge blir utsatt for politisk eller militært press med sikte på å stanse produksjon og leveranser. Produksjonsplattformer og ilandføringsterminaler kan dessuten være aktuelle mål for sabotasje eller terrorhandlinger, for eksempel i utpressingsøyemed.»

– En forglemmelse

HV-016 besto av personell med god militær erfaring fra utenlandsoppdrag, fra politi og med spisskompetanse innen ulike grener av forsvaret.

Etter det TV 2 erfarer var rundt 200 topptrente «operatører» fordelt og utplassert i fire norske byer. Styrken var «høyoperativ» og hadde stor kapasitet og kort responstid.

Men i 2010 hadde forsvarssjef Harald Sunde fått nok. Tross motstand politisk og militært, avviklet han avdelingene.

– HV-016 overlevde ved en forglemmelse, uttalte Sunde til media for 12 år siden.

Det er en uttalelse mange tidligere HV-016 soldater ikke har glemt.



Spydspissen

– Vi var spydspissen i HV, fra opprettelsen i 1987 til nedleggelsen i 2011, forklarer Thomas Lund Nielsen.

Han var en periode tillitsmann for avdelingene på landsbasis. Nielsen sier han har forsonet seg med avgjørelsen som ble tatt den gang.

– Standarden var meget høy, understreker Nielsen.

– Hva gjorde HV-016 til en kapasitet?

– Spesiell seleksjon, feltetterretning, innhenting, skarpskyttere, utdanning, kursing og treningsmengde, utrustning samt stabskapasitet.

TIDLIGERE LEDER: Thomas Lund Nielsen tjenestegjorde flere år for HV-016 og var stasjonert i Oslo. Foto: Jon Levi Pedersen

HV-016 trente veldig mye (600-700 timer årlig) og kostet mer enn andre HV-avdelinger.

– Men resultatet ble en kapasitet som på øvelser i utlandet på noen områder var på høyde med utenlandske spesialstyrker, sier Nielsen.

Tøffere opptakskrav

Mens innsatsstyrken i Heimevernet i snitt tok inn 50 - 85 prosent av søkerne, var opptakskravene til HV-016 langt mer krevende.

Kun opptakene og seleksjon til spesialstyrkene og Delta i politiet, var mer krevende. Til tider var det kun én av ti som ble kalt inn på opptak som kom inn i avdelingene.

TØFFE KRAV: HV-016 øvde 600-700 timer i året, og få kom gjennom nåløyet. Foto: HV-016

– Det var høyt kvalifiserte og betrodde personer. Mange hadde blant annet lederstillinger i næringslivet og i offentlig forvaltning, mange jobbet i politiet, og i snitt hadde hver mann en utenlandskontingent, sier Nielsen.

Kvaliteten på personellet var det liten tvil om:

– HV-016 var en styrkebrønn for forsvaret og veldig mange fra miljøene jobber i dag i PST, Delta (beredskapstroppen), livvakts tjenesten i PST og den kongelige politieskorte.

– De var svært ettertraktet, ja, bekrefter Nielsen som tjenestegjorde i 12 år for HV-016 og som også har bakgrunn fra politiet.

Ekspert: – Kapasitetsmangel

– HV-016 hadde mange svært kompetente folk som opererte lokalt. Jeg håper at vi får tilbake mye av disse ressursene, sier Ståle Ulriksen som er forsker og lærer på FHS/Sjøkrigsskolen.

SÅRBART: Forsker og ekspert på forsvaret, Ståle Ulriksen, mener Norge har behov for den kapasiteten som HV-016 utgjøre.

– Hva tenker du om trusselbildet i dag?

– Vi har for lite av det meste. Mye handler ikke om den store krigen, men om det som skjer i fase 1, en mellomfase der vi har en krise. Da kan vi bli utsatt for såkalte hybride angrep. Det kan handle om sabotasje, terror-liknende angrep eller drap på viktige personer. Her har vi en kapasitetsmangel, mener han.

Ulriksen peker på at noe av problemet i dag, når en ikke har lokale spesialavdelinger, er responstid.

– Spesialavdelingene i Politiet og Forsvaret er få, og det er store avstander i Norge. Om en tenker seg en responstid på en time, kan de bare nå en liten del av landet. De kan ikke være mange steder samtidig heller. Samtidige angrep er problematiske når kapasiteten er så liten.

VINTERTUR: Med nedleggelsen av HV-016 mistet Norge en viktig spisskompetanse, mener Ulriksen. Foto: HV-016

Norge er sårbart

Han mener Norge er veldig sårbar for hybrid krigføring.

– Da vil nettopp en avdeling som HV-016 være viktig, mener Ulriksen og ramser opp sabotasje, kidnappinger, drap og forsøke på å skape kaos og stresse samfunnet.

– Bare se hva russerne gjør, og har forsøkt å gjøre, i Ukraina. En trenger derfor denne type spisskompetanse, og det er viktig å linke slike avdelinger opp mot både spesialstyrker og politiet.

Ulriksen mener det er fornuftig at heimevernssoldater utplasseres for å beskytte norske gassinstallasjonene og viktige strategiske punkter mot angrep eller sabotasje.

I sin tid mente Ulriksen at terrorangrepene 22. juli, klart viste at det var feil å legge ned spesialenheten HV-016 i Heimevernet.

Nå skal en forsvarskommisjon og totalforsvarskommisjon utrede fremtidens forsvar.

– Det er viktig at vi gjenoppretter noe av de tapte ressursene, som eksempelvis de ressursene og de kapabilitetene Sjøheimevernet hadde. For meg handler det mer om å bygge opp evnen til å kunne gjøre ting enn å gjenopprette de nedlagte organisasjonene, avslutter Ulriksen.

MOTTREKK: – Avdelingene ble opprettet som et mottrekk til en spesialavdeling som Russland bruker for å destabilisere et samfunn før en invasjon, slik de gjorde på Krim, sier Roger, som er tidligere HV-016 medlem. Foto: HV-016

– Bjørnen sover

– Vi sa den gang at «bjørnen» i øst sover, men den vil våkne på et eller annet tidspunkt, sier Nielsen til TV 2.

Advarslene mot å legge ned avdelingen var derfor mange.

Nielsen og mange med ham mente det bare var et tidsspørsmål før det ville smelle også i Norge.

– Vi varslet en katastrofe som ville komme og at politiets ressurser på et gitt tidspunkt ikke ville strekke til ved en høyintensitetskonflikt.

Så rammet terroranslaget Norge den 22. juni hvor trusselen utgjorde kun en person.

22. juli var det en rød gummibåt som ble brukt for å frakte Delta over til Utøya.

Men gummibåten tok inn vann og fikk motorstopp. I ettertid har man erkjent at politiet ikke klarte å håndtere situasjonen slik en burde forvente.

Flere feil og svakheter ble avdekket.

Da sikkerhetssjefen på Stortinget spurte etter støtte fra politiet fikk han til svar at politiets ressurser er sprengt og de måtte derfor klare seg på egenhånd inntil videre, minnes Nielsen.

– Mange mente at det derfor var feil å legge ned avdelingen som hadde mannskap i de største byene i Norge, forklarer Nielsen.

– En utrolig naivitet

TV 2 har snakket med flere av de som tjenestegjorde i mange år for HV-016.

Av ulike årsaker, blant annet i forhold til yrke og posisjoner, ønsker de å være anonyme.

– Det har hersket en utrolig naivitet, som er helt vanvittig, sier «Roger» som tjenestegjorde i HV-016.

Bergenseren snakker om den «farlige» freden. Og det han og mange mener var alvorlig og feilaktig nedprioritering av forsvaret.

– Det var mangel på penger til forsvaret. Det fikk konsekvenser for HV-016 og Sjøheimevernet.

Roger forteller om en avdeling som var godt utstyrt, motivert og på kort tid kunne avløse politiet.

– Dessuten hadde Heimevernets spesialstyrke en unik kapasitet som besto av skarpskyttere.

Roger mener en slik avdeling burde vært på plass i dag.

– Isolere og nedkjempe

– Avdelingene ble opprettet som et mottrekk til en spesialavdeling som Russland bruker for å destabilisere et samfunn før en invasjon, slik de gjorde på Krim. Vi skulle oppsøke, isolere og nedkjempe slike elementer.

Roger peker på at det kan befinne seg sovende agenter som plutselig kan utøve sabotasje på ulike kritisk punkter i samfunnet.

– Det er ikke bare Kårstø eller Mongstad, jeg tenker på. Det kan være andre deler man ønsker å ta ut i samfunnet, før en eventuell fullskala krig.

SKARPSKYTTERE: HV-016 besto av svært kompetente medlemmer. Topptrente skarpskyttere utgjorde en viktig del av avdelingene. Foto: HV-016

At vi lenge har levd i fred med russerne har fått uheldige konsekvenser, mener Roger.

– Vi har bygget ned en kapasitet som vi burde ha i dag.

Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Kjell Arne Bratli, sa i 2011 at forsvarssjef Harald Sunde gikk ut over sitt myndighetsområde da han besluttet å legge ned Heimevernets spesialavdeling HV-016 i 2010.

Horn i siden

Norge skulle spare penger. Og ifølge Roger og flere med ham, hadde Harald Sunde et «horn» i siden til HV-016.

LA NED HV-016: Tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Foto: NTB Scanpix

Den gang var Sunde sjef for Hærens Jegerkommando og flere fra dette miljøet søkte opptak i HV-016 uten at de ble tatt opp.

– Mange mener det var årsaken. Hans folk ble ikke tatt i betraktning eller viste seg å være for unge eller umodne for HV-016 når de søkte opptak, forklarer Roger.

– Angrer ingenting

– Av prinsipp så uttaler jeg meg ikke om denne saken lengre, sier tidligere forsvarssjef Harald Sunde når TV 2 spør hva han i dag tenker om nedleggelsen av HV-016.

Han påpeker at alle som sluttet fikk tilbud om å delta videre i Heimevernets innsatsgruppe.

Sunde sier videre at man ikke tapte noen forsvarsevne ved å legge ned HV-016 fordi kapasiteten er blitt ivaretatt andre steder i forsvaret og han nevner spesielt Heimevernets innsatsstyrke.

– Angrer du ikke på nedleggelsen av HV-016 når du ser hvordan trusselbildet i dag er?

– Nei, jeg angrer selvfølgelig ikke på det.

NED FOR LANDING: Sunde angrer ikke på at han la ned spesialtroppen. Foto: HV-016

Skuffet

– Jeg var i avdelingen i 18 år og trodde hele tiden av jeg gjorde en viktig innsats og så får jeg beskjed om at vi er en forglemmelse. At vi var ute av kontroll, sier Roger til TV 2.

HV-016 besto av to avdelinger i Oslo pluss en i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Den 11 september 2002, i etterkant av angrepet på USA, vi HV-016 kalt inn og overtok vaktholdet ved NATO-basen på Jattå.

– Vi sjekket alle som kjørte inn og ut, det var skarpt oppdrag, minnes Roger.

Som mange andre hadde Roger erfaring fra utenlandstjeneste.

FIRST RESPONDER: Sanitet var en viktig del av utdanningen i avdelingene. Foto: HV-016

– Hva tenker du om nedleggelsen?

– Jeg trodde jeg var en del av noe viktig, at jeg utgjorde en forskjell for sikring av landet mot en potensiell aggressor, forklarer bergenseren.

– Må våkne

Nylig gikk Harald Sunde ut med følgende budskap i NRK:

– Nå må vi våkne. Det er storkrig i Europa. Bare timer vekk fra oss ser vi krigens gru i alle nyhetsbilder.

Dette har skapt reaksjoner blant mange tidligere HV-016 soldater, sier Roger til TV 2.

– Feil

– Ja, det er feil at Sunde nå står frem i mediene og sier at nå må vi våkne i Norge, når han har lagt ned en av de skarpeste avdelingene i landet, mener «Frank».

Frank var med i avdelingen fra 1992 til den ble langt ned i 2010.

Da fikk han og mange andre tilbud om å gå over i det ordinære Heimevernet.

Frank mener nedleggelsen handlet mye om økonomi.

– Det var enkelt å legge ned 016-avdelingen. Sunde mente det ikke var behov for denne. Det var fred i verden.

– Hvorfor burde vi hatt avdelingene i dag?

– Rask reaksjonsevne og høy militærfaglig kompetanse. Vi trente mye på å operere i det sivile, hvor det ikke er krig, men hvor en befinner seg i en mellomfase, før krig, samtidig som den sivile verden skal fungere, svarer Frank.

SELEKSJON: HV-016 brukte mye ressurser på seleksjon av egnet personell i samspill med forsvarets sjefspsykolog. Foto: HV-016

Den største kapasiteten var personer som hadde masse erfaring.

– Har vi ikke noen tilsvarende i dag?

– Etter mitt syn har man ingen fullgod erstatning, men heimevernet er blitt mye bedre de siste årene, uten tvil. Vi hadde tilgang på kjøretøy, våpen og utstyr hjemme, og var klar til å rykke ut, forklarer Frank.

– Ble dårligere

Thomas Lund Nielsen mener som flere at allerede før nedleggelsen av HV-016, var antall kapasiteter i Norge for få.

– Utgangspunktet var dårlig, men ble dårligere. Heimevernet hadde etter nedleggelsen ikke lenger et tilsvarende spesialistmiljø som kunne ta på seg så krevende oppdrag.

Overfor TV 2 gir tidligere forsvarsjef Harald Sunde klart uttrykk for at man kun har omorganisert og ikke tapt noen viktige ressurser - eller svekket forsvaret - ved nedleggelsen av HV-016.

MANGLER: Vi har ikke lenger den kapasiteten som HV-016 representerte, som kunne gjøre et bredt spekter av oppdrag, sier Nielsen. Foto: HV-016

Nielsen er uenig med Sunde og hans konklusjon.

– Når du tar bort en kapasitet som HV-016, så er den borte. Den erstattes ikke av Heimevernet eller andre steder. Det er en kapasitet som har forsvunnet.

– Det handler om hvor mange høyoperative mennesker du kan sette inn i et såkalt gråsone scenarie, det vil si stadiet mellom fred og en væpnet konflikt.

Nielsen ønsker ingen omkamp rundt nedleggelsen av HV-016.

– Men vi har ikke lenger den robuste knytteneven som kan gjøre et bredt spekter av oppdrag tilsvarende det HV-016 var i stand til.

– Har vi i dag for eksempel øremerkede og trente ressurser til å evakuere og sikre statsministerens kontor og Stortinget, spør Nielsen retorisk.