Navarsete om maktkamp i Sp i ny bok: Anklager Borten Moe for «bakholdsangrep»

Liv Signe Navarsete følte seg dolket i ryggen og påstår at Ola Borten Moe var strategen bak en felle for å få henne avsatt, ifølge en ny biografi.

Mistillit, maktkamp og motvilje på toppen i Sp er et tilbakevendende tema i den autoriserte biografien om Navarsete, «Jeg vet hva jeg snakker om», som kommer ut på Samlaget fredag.

Den tidligere partilederen har godkjent innholdet i den oppsiktsvekkende åpne boken om Navarsetes personlige dramaer og politiske kamper, skrevet av kulturredaktør i Bergens Tidende Jens Kihl.

Det som i boken blir betegnet som «bakholdsangrep» fra partitoppen Ola Borten Moe slet på Navarsete.

Hun reagerte sterkt på at Borten Moe gikk hardt ut med politiske utspill i strid med Sps program og partiets samarbeid med SV i den rødgrønne regjeringen uten at det var klarert med partilederen, går det frem av biografien.

– Det var slike ting som slet på, når det kom oppslag i media som jeg ikke viste om, som gjorde at jeg ble utrygg i min rolle, bekrefter Navarsete overfor TV 2.

Problemer fra start

Allerede før Navarsete hadde tatt over for Åslaug Haga som Sp-leder i 2008 opplevde hun at Borten Moe motarbeidet henne.

Moe ivret for å få Sps parlamentariske leder Lars Peder Brekk inn i regjering, og slik ble det, selv om den kommende partilederen Navarsete hadde sett seg ut en kvinne.

Dag Henrik Sandbakken, som var statssekretær i kommunaldepartementet, sier i boken at Hagas avgang åpnet for egenmarkeringer og posisjonering.

« – Liv Signe våga ikkje setje Ola Borten Moe på plass» sier han.

I boken går det fram at hun fryktet full splittelse i Senterpartiet hvis hun tok et oppgjør med Borten Moe.

– Du ble utrygg, svekket det deg som partileder?

– Over tid tror jeg det gjorde det, sier hun.

Mistet all tillit til Moe

Ifølge Navarsete ga Borten Moe henne en dårlig start da det var hennes tur til å skinne på sitt første landsmøte som partileder i 2009.

Moe gikk ut med en kronikk i VG rett før landsmøtet, med overskriften «Nei til SV-staten», der han angrep Sps samarbeidsparti i regjering.

«Det vil eg på vegner av partiet rett og slett orsake. Det er ikkje forankra i partiet og får stå for hans eiga rekning», smelte Navarsete til i Politisk Kvarter på NRK.

Utspillet kom totalt overraskende for den nye partilederen, og angrepet kolliderte med hennes blankpussede budskapet til Sps landsmøte om å drive en tøff valgkamp nettopp for fire nye år i regjering med SV.

– Det er jo ikke så greit når du ikke vet hva dine nærmeste medarbeidere kan uttale seg om, sier Navarsete.

Boken er i stor grad bygget opp rundt intervjuer Kihl har gjort med Navarsete.

Partiveteranen Magnhild Meltveit Kleppa, som er en av mange tidligere toppolitikere som har bidratt til biografien. Hun betegner Borten Moes utspill som et sjofelt bakholdsangrep.

« Det var ingen som brydde seg om talen min. No handla alt om å teikne eit bilete av splitting i regjering», fastslår Navarsete.

Fra da av var Navarsetes tillit til Moe borte.

Noe slikt kunne aldri hun ha gjort overfor sin tidligere partileder Åslaug Haga, sier hun:

« Folk hadde vel omtrent spytta på meg».

Borten Moe har ikke svart på henvendelse fra TV 2.

Krevde at Moe kvittet seg med Vigdenes

Partilederen fulgte likevel rådet fra nære medarbeidere om å ta Ola Borten Moe inn i regjeringen som olje- og energiminister i 2011 i håp om at det ville disiplinere ham, ifølge biografien.

«Eg tenkte at om han kom inn i den gjengen, ville han òg falle inn som ein del av det. Der tok eg grundig feil».

I boken er det detaljerte beskrivelser av hvordan Navarsete opplevde at hun ble overkjørt som partileder av radarparet fra Nord-Trøndelag, Borten Moe og hans nære venn og politiske rådgiver Ivar Vigdenes.

Navarsete ville ha Vigdenes ut som rådgiver for Borten Moe , men det var lettere sagt enn gjort.

– Hvorfor var det så viktig for deg å få ut Vigdenes?

– Jeg visste jo at de var veldig tette, og jeg mener det er viktig at de som sitter sammen i politisk ledelsen i et departement skal jobbe politisk. Kameratskap er ikke feil, men det er ikke der èn skal ta med seg kompisene sine inn, sier Navarsete til TV 2.

– Borten Moe brøt avtale

Navarsete satte som krav for å ta inn Borten Moe som statsråd at Vigdenes måtte slutte.

Ifølge boken hadde hun erfaring med at de to giret hverandre opp og var kjent for «utagerande festing». Det ville hun ikke ha noe av i det tunge og viktige departementet.

Moe skal ha protestert, men Navarsete satte hardt mot hardt og ga ham et valg, sier hun i boken:

«Anten får eg velje ein annan statsråd, eller så får du sende Ivar heim».

MAKTKAMP: Liv Signe Navarsete følte seg motarbeidet av trøndermiljøet i Sp motarbeidet , blant dem tidligere ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, Foto: Ned Alley / NTB

De skal ha inngått en muntlig avtale om dette, men den holdt han ikke, ifølge Navarsete.

«Ola snudde tvert så snart han var innsett av Kongen i statsråd, og ville absolutt ikkje kvitte seg med rådgjevaren sin».

«Dei to oppførte seg som om dei var eit superteam og burde ikkje vere i same båt. Det som skjedde seinare, viste at det var rett, seier Navarsete».

Ola Borten Moe takket nei til å stille til intervju, opplyser forfatteren. Heller ikke Vigdenes har bidratt.

Ingen av dem har svart på henvendelser fra TV 2 om Navarsetes versjon.

Mener det ble satt opp en felle

I biografien går det fram at Navarsete mente hun ble dolket i ryggen av Moe og hans støttespillere. Det gikk så langt ifølge Navarsete at det ble satt opp en felle for henne høsten 2012 for at Ola Borten skulle overta som partileder.

«No samla dei kreftene for å ta meg», mente hun.

Maktkampen om Vigdenes inngikk i dramaet i Senterpartiet denne høsten.

18. september reiste Navarsete til Dyrøy for å delta på et seminar der også daværende leder i Senterungdommen Sandra Borch var tilstede.

Borch anklaget flere uker senere Navarsete for å ha skjelt henne ut foran flere hundre deltagerne på Dyrøy-seminaret, noe Navarsete mente var løgn.

I mellomtiden krevde Navarsete på nytt i et internt møte i regjeringen at Vigdenes måtte skiftes ut. Han ba ifølge Navarsete om å få beholde jobben, og skal ha vært svært sint da hun sa nei.

– Vi hadde en samtale, og der han ga klar beskjed om at han skulle aldri være i en organisasjon der jeg var leder, og da tenkte jeg at det var et forvarsel på at jeg kom til å få politisk motstand, forteller Navarsete til TV 2.

Noen dager etter at Navarsete ga Vigdenes avskjed som rådgiver, gikk Borch ut og anklaget Navarsete for å ha trakassert henne på Dyrøy.

Da de to møttes på Dyrøy kommenterte Navarsete et oppslag i Aftenposten samme dag, der Borch foreslo Borten Moe som Sp-leder» når hun gikk av.

«Er ikkje Senterungdomen klar over at når de svekkjer leiaren i Senterpartiet gjennom slike stadige oppslag, så svekkjer de òg Senterpartiet?», kommenterte Navarsete.

Påstår hun ble bedt om å lyve

Borch påstod at Navarsete hadde skjelt henne ut foran flere hundre deltagere på seminaret, noe Navarsete benektet.

Hun gikk likevel ut og beklaget den påståtte utskjellingen etter sterkt påtrykk fra rådgiveren Erlend Fuglum.

«Han bad meg rett og slett om å lyge. Kvifor kunne eg ikkje berre seie det som var sant? spør Navarsete i dag.»

– Jeg vil være krystallklar på at da jeg jobbet for Liv Signe var jeg lojal mot henne, sier Fuglum til TV 2.

Det ble innkalt til ekstraordinære sentralstyremøter både i Senterungdommen og Senterpartiet.

Ola Borten Moe gikk på sin side ut i Dagens Næringsliv og sa at det var uaktuelt å fjerne Vigdenes som politisk rådgiver.

«Ho var derimot ikkje i tvil om kva det handla om: å punkt for punkt svekkje henne som leiar, orkestrert av dei som ønskte at Ola Borten Moe skulle ta over», skriver forfatteren Jens Kihl i biografien.

Borch har ikke svart på spørsmål fra TV 2 om hendelsene høsten 2012.

ÅPEN KONFLIKT: Partitoppene Sandra Borch, Liv Signe Navarsete og Ola Borten Moe var i åpen konflikt både internt og i mediene høsten 2012. (Foto: SCANPIX)

Navarsete mener at hun var nær ved å gå i en felle og bli kastet som leder på grunn av Dyrøy-bråket.

«Eg meinte som mange andre at Ola var heilt i sentrum av dette, så det gjekk lenge før eg orka snakke med han».

Hun hadde jobbet hardt og gjort sitt beste som partileder, og opplevde at hun ble dolket i ryggen av sine egne.

«Det er noko anna enn å sitje i eit møte og seie meininga si. Eg tykte det var vondskapsfullt, sier Navarsete i boken».

Nedkjørt og sliten

Navarsete er åpen om at flere års mobbing på barneskolen merket henne for livet. Hun beskriver i boken at hun noen ganger var så kvalm før skolen at hun kastet opp.

Hun kan lett få en følelse av at hun ikke er ønsket eller velkommen.

Navarsetes medarbeidere oppfattet at hun etter hvert ble mer mistenksom, og forfatteren av boken spør seg om den gamle følelsen fra barndommen etter hvert kom snikende.

«Vart ho halden utanfor? Var det nokon som ikkje ville henne vel? »

Det blir det heller ikke lagt skjul på at Navarsete kan være hissig og temperamentsfull, og at det har hendt at hun har skjelt ut folk i politiske strid.

STERKE FØLELSER: Liv Signe Navarsete er åpen om at mobbing merket henne for livet. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Ifølge henne selv handler det mest av alt om at ho har sterke følelser.

De interne motsetningene gjorde at hun sov dårlig og var sliten og nedkjørt etter lange arbeidsdager og lite klar for valgkampen i 2013.

Da de rødgrønne tapte valget i 2013 presset Vigdenes personlig hardt på for å få henne til å gå av, bekrefter hun.

Vigdenes har ikke svart på spørsmål fra TV 2, men ifølge boken mente Vigdenes at Navarsete tolket all politisk uenighet som en maktkamp der hun selv er offer.

«på tide å trekkje seg »

Navarsete fikk hard kritikk i Sps egen gransking av valgnederlaget i 2013.

Hun var ikke så fornøyd selv, heller, men mente det kunne ha gått verre etter åtte år i en samarbeidsregjering, og var innstilt på å fortsette som leder til landsmøtet 2015.

Men for Vigdenes, som nå var ordfører i Stjørdal kommune, kunne ikke avgangen skje raskt nok.

Alle Sp-ordførerene i Nord-Trøndelag krevde at Navarsete måtte gå av i en epost til henne dagen for lillejulaften.

«Vi ber deg bruke jula til å tenke igjennom dette, og imøteser at vi på nyåret får en klar melding om din beslutning».

– I ettertid kan man jo le litt av den eposten. Det var klar beskjed om at jeg skulle trekke meg, og så avslutter de med å ønske meg en god julehelg. Det er ganske friskt, ler Navarsete oppgitt.

Så ringte Vigdenes personlig til Navarsete da hun var ute og handlet de siste julegavene.

«No er det på tide å trekkje seg», var beskjeden.

– Det var veldig tydelig og klar tale, og ikke så overraskende. Ivar Vigdenes måtte jo slutte i olje- og energidepartementet fordi Ola og jeg hadde en avtale om det.

Hun opplevde presset som veldig tøft, men understreker at hun også hadde mye støtte, og at det ikke var partiet som ba henne gå av.

Fikk posttraumatisk stressyndrom

Etter nye medieoppslag kjente Navarsete på hvor sliten hun var, og varslet på et møte i Kongsberg 11. januar 2014 at hun trakk seg som partileder.

Hun fikk virus på balansenerven, ble langtidssykemeldt og fikk diagnosen posttraumatisk stressyndrom (PTS) i 2015.

Overlegen på Rikshospitalet fastslo at hun hadde vært igjennom en «ekstremsituasjon».

– Den samlede belastningen ble for tøff, rett og slett, oppsummerer hun.

Den avgåtte partilederen gikk i terapi de neste tre årene, og ble medisinert for depresjon og søvnproblemer.

– Jeg måtte bearbeide veldig mye, forteller Navarsete.

Det er særlig beskyldningene etter Dyrøy-seminaret og alt som skjedde før hun gikk av hun har brukt tid på i samtaleterapi.

GODE DAGER: Liv Signe Navarsete sier hun elsket jobben sin tross uenighet i Senterpartiet. (Foto: Lars Barth Heyerdahl/)

Til tross for politiske konflikter og maktkamper angrer hun ikke på at hun gikk inn i toppolitikken.

– Men hva gjorde at du gikk på jobben hver dag når du møtte så sterk motstand?

– Jeg elsket jobben min. Fire år i samferdselsdepartementet følte jeg nesten som en evig opptur. Det ble mer krevende da jeg ble partileder og overtok kommunaldepartementet, men jeg møtte hele veien masse flotte folk både i partiet og i regjeringen.

En spennende jobb og store gjennomslag i politikken gjorde at det var verdt det, mener hun.

– Jeg ser faktisk tilbake og tenker, fy søren så heldig jeg har vært.