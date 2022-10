Navarsete om fødselspsykosen: – Da var det meste svart

Etter at Liv Signe Navarsete fikk barn nummer to ble hun akuttinnlagt for fødselspsykose. Hun trodde hun aldri skulle komme hjem igjen.

I biografien «Eg veit kva eg snakkar om» blir Navarsetes private dramaer i livet fortalt av forfatteren Jens Kihl, ved siden av store gjennomslag og bitre nederlag i politikken.

Navarsete møtte mannen hun senere giftet seg med, Odd Navarsete, da hun var 17 og han var 31 år.

Hun hadde drømt om å stifte sin egen familie, og alt så lyst ut da barn nummer to kom til verden i november 1979. Da var Navarsete 21 år gammel.

Huset var fullt av besøk og til jul skulle det ordnes med slakt, bakst og julevask, men det begynner fort å tårne seg opp for den unge tobarnsmoren.

Hun flyttet hjem og fikk hjelp av sine foreldre, men til påske hadde situasjonen forverret seg og familien måtte tilkalle lege.

– Utviklet seg til psykose

Langfredag 4. april 1980 ble Liv Signe Navarsete sendt i drosje fra Sogndal og akuttinnlagt på Sandviken psykiatriske sjukehus i Bergen. Diagnose: fødselspsykose.

– Hvor syk var du da?

– Da tror jeg at jeg var så syk du kan bli. Da var det meste svart. Totalt. Jeg hadde mistet tid- og stedsans, forteller Navarsete til TV 2.

Hun forteller at hun først fikk en fødselsdepresjon, som ikke ble behandlet.

– Jeg kunne fått en lettere utgang på dette om jeg hadde fått behandlet den, men jeg ble så syk at jeg ble akuttinnlagt og tungt medisinert i 6-7 uker, forteller Navarsete.

VELGER Å VÆRE ÅPEN: Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Hun er glad for at kvinnehelse og fødselsdepresjon har kommet høyere på dagsorden.

– For grunnen til at jeg ikke fikk behandling før, var ikke at jeg ikke gikk til legen, men at det ikke ble tatt på alvor.

Legen kjente henne som energisk, og med en datter fra før der alt hadde gått fint. Verken legen eller familien rundt henne fanget opp fødselsdepresjonen.

– Da den ikke ble behandlet, utviklet det seg til en psykose. Det var en svært tøff vår, sier Navarsete.

Depresjonen startet med negative tanker. Navarsete orket ingenting.

– Så gikk det over til selvdestruktive tanker: At alle ville meg vondt, at jeg ikke kom til å se barna mine vokse opp, og at jeg derfor ikke burde binde meg til dem, sier Navarsete.

– Alvorlig syk

I boka skriver forfatter og journalist Jens Kihl slik om den tøffe perioden:

«Ho var sikker på at alle var ute etter henne, og kom etter kvart til at verda ville ha det betre utan henne. Ho måtte berre finne ein måte å gjere det slutt på.

– Når eg uansett skulle døy, var det også best ikkje å knyte seg til ungane mine, fortel Navarsete no. Det hjelpte ikkje at vesle Margunn stod rett framom ho og hylskreik for å få kontakt med mor si. Liv Signe ensa ho ikkje.»

– Det gikk så langt at hadde jeg ikke hatt noen rundt meg som kunne gjort det, så hadde jeg prøvd å ta mitt eget liv. Så jeg var alvorlig syk, sier Navarsete til TV 2.

Like vanlig som blindtarmbetennelse

Da hun ble innlagt var Navarsete tvilende til om hun noensinne kom til å komme ut igjen. I boken beskrives samtalen hun hadde med mannen slik:

«Her kjem eg aldri ut att frå, sa ho til Odd. Men han var like tydeleg tilbake: Jo, du skal bli heilt frisk og bli med heim.»

Navarsete ble frisk etter rundt to måneder med behandling, og tror i dag at det er viktig å være åpen om at alle kan få psykiske lidelser.

– Det er like vanlig som å brekke armen eller å få blindtarmbetennelse. Du kan være psykisk syk, men så bli frisk og få det godt etterpå, sier Navarsete.

1980: Med barna Margunn (t.v) og Wenche vart familien komplett. Foto: Privat Foto: Privat

– Kan være livstruende

Malin Eberhard-Gran har jobbet en årrekke med gravide og nybakte mødres helse.

Hun er nå seniorforsker ved Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, og er professor ved Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri ved Universitetet i Oslo.

Hun roser Navarsete for åpenheten om en tilstand som fortsatt er svært tabubelagt, og som få har kunnskap om.

– Begrepet «fødselspsykose» brukes ofte om en psykose som oppstår i kjølvannet av en fødsel. En psykose er ikke en bestemt lidelse eller sykdom, men mer et symptom som kan kalles en forvirringstilstand hvor man sliter med å skille mellom fantasi og virkelighet, forklarer Eberhard-Gran.

– Hvordan kan det utarte seg?

– En fødselspsykose kan være en livstruende tilstand for både mor og barn. Det kan oppstå selvmordstanker og aggressive impulser rettet mot barnet.

Kvinner som har en kjent bipolar sykdom bør være ekstra oppmerksomme, og bør som regel ikke gå av medisiner de tar for dette, mener Eberhard-Gran.

Fødselspsykose Har moren unormale tanker og følelser om babyen, eller hører eller ser ting som ikke er virkelige, kan hun være rammet av en mer alvorlig tilstand som kalles fødselspsykose. Sykehusinnleggelse kan bli nødvendig under en psykose. Fødselspsykose kan være en reaksjon på store biologiske forandringer etter fødselen og oppstår hyppigere hos kvinner med bipolar lidelse. Fødselspsykose forekommer imidlertid svært sjelden. Noe av det som kan trigge tilstanden er mangel på søvn og hormonendringene som skjer i etterkant av en fødsel. Rundt en av ti kvinner i Norge utvikler ulike depressive symptom knyttet til graviditet eller fødsel. En til to av tusen fødende kvinner utvikler fødselspsykose 1-6 uker etter fødsel.

Tragisk eksempel

I England ble det mye oppmerksomhet rundt denne tematikken for rundt 20 år siden etter at en kvinne som selv var overlege i psykiatri fikk en fødselspsykose.

Hun hadde en kjent bipolar lidelse og gikk av medisinene sine under graviditeten fordi hun var redd for skader på fosteret.

Hun ble gradvis dårligere under graviditeten uten at mannen hennes, eller noen andre rundt henne, merket det. Etter fødselen ble situasjonen verre og hun fikk en psykose.

– Det endte tragisk med at mannen kom hjem til at både hun og barnet hadde død i brann. Moren hadde dynket både seg selv og barnet i bensin og tent på. I et brev hun hadde etterlatt seg, skrev hun at hun ønsket å beskytte barnet mot onde krefter, forteller Eberhard-Gran.

Hun understreker at det ikke trenger å ende så dramatisk, men at en kvinne med fødselspsykose som regel trenger innleggelse og ikke bør være alene med babyen dersom hun er i en psykose.

– Prognosen er heldigvis god hvis behandling starter tidlig. En slik tilstand krever imidlertid tett oppfølging når familien kommer hjem.

GOD PROGNOSE: Prognosen er heldigvis god for kvinner rammet av fødselspsykose hvis behandling starter tidlig, forteller seniorforsker Malin Eberhard-Gran. Foto: Privat

– Et lyspunkt

I boken forteller Navarsete detaljert om turen hjem da hun hadde blitt friskmeldt.

«Medan snøggbåten frå Bergen pløgde over Sognesjøen og inn fjorden i nydeleg vårvêr, var det som om den siste skodda som hadde lege over henne, letta og forsvann. Liv Signe kjende fysisk at ho klarna, og at ho endeleg var over kneika.»

– Etter jeg ble frisk og hadde vært hjemme en stund, dro jeg tilbake til sykehuset og takket de som hadde hjulpet meg. De svarte med å si: «Det er slike som deg som gjør at vi holder ut i denne jobben». De er nok borti flere tilfeller uten like lykkelig utgang, sier Navarsete.

– Så jeg var nok et lyspunkt for dem, men de var et minst like stort lyspunkt for meg.