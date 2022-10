Navarsete hardt ut mot Vedum og Arnstad: – Tok ikke «hytte-meldingen» på alvor

Liv Signe Navarsete har bedt fadervår gjennom hele livet, men etter den trakasserende «fitte-meldingen» fra partifeller var det én setning i bønnen som gjorde at hun følte seg som en løgner.

Navarsete tar i en ny bok et oppgjør med partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad for håndteringen av den trakasserende meldingen hun mottok i februar 2016.

Hun følte de ikke tok henne nok på alvor da hun fortalte dem om den mye omtalte meldingen som plinget inn på mobilen hennes etter midnatt: «Vi har lyst på fitta di».

Det kommer frem i den autoriserte biografien om Liv Signe Navarsete «Eg veit kva eg snakkar om», skrevet av kulturredaktør i Bergens Tidende Jens Kihl, som utgis av Samlaget fredag.

Meldingen ble sendt fra Sps tidligere statssekretær Morten Søberg, som var på hyttetur med «heile adelen av mektige menn i Trøndelags-Sp», som Navarsete omtaler dem.

Søberg har benektet at han sendte meldingen.

«Det var ekkelt. Det stakk slik i meg, og eg fekk ikkje sove meir. Det var så fornedrande! Eg følte meg verkeleg trakka på», forteller Navarsete i boken.

Sps nestleder Ola Borten Moe, hans tidligere politiske rådgiver og daværende ordfører i Stjørdal Ivar Vigdenes, forsvarsminister og daværende ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram og Navarsetes tidligere statssekretær Erlend Fuglum var blant åtte partifeller som deltok på hytteturen.

Alle har avvist at de sendte meldingen eller har noe kjennskap til hvem som sendte den.

TV 2 har kontaktet alle som deltok på hytteturen i forbindelse med bokutgivelsen, men ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Navarsete ba om et møte med partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad på Stortinget i 2016, og fortalte dem om den trakasserende meldingen på sitt kontor på Stortinget.

– Jeg synes det var pinlig rett og slett, både for meg og for partiet, sier Navarsete da TV 2 møter henne for intervju om biografien.

«Gav blaffen»

Navarsete hørte ikke noe fra Vedum og Arnstad etter møtet. Det var som om dette ikke var noen stor sak for dem, mente hun.

– Jeg fikk den følelsen som jeg tror mange varslere har hatt opp gjennom årene, nemlig at man ikke er blitt tatt på alvor, sier hun.

Hun var sikker på at hun ville få en unnskyldning da hun til slutt valgte å varsle formelt om saken til Sps generalsekretær Knut M. Olsen, men saken bare «fisla ut», ifølge henne.

For Navarsete ble det et bevis på at partiet «gav blaffen».

Selv om det er Olsen som håndterer varslingssaker i Senterpartiet, er Arnstad og Vedum hun fortsatt er mest skuffet over.

– Dette kunne de ha tatt ordentlig tak i med en gang når jeg snakket med dem. Dette var før «metoo», og jeg tror rett og slett ikke det ble tatt skikkelig tak i det, utdyper hun for TV 2.

Historien ble lekket til Nationen i 2018, og Navarsete valgt da å gå ut offentlig og kommentere den.

– Men da var tiden gått, og det var kanskje vanskeligere å få hull på saken, sier hun.

Navarsete følte seg ikke godt ivaretatt av partiet.

– Gjorde det de kunne

Vedum forsikrer i biografien at han tok saken på alvor, men at han selvsagt ikke kan korrigere at Navarsete opplevde det annerledes.

Han mener Senterpartiet har gjort det de kunne for å løse saken. Vedum legger til grunn at Sp-statsrådene Gram og Borten Moe ikke er avsendere av meldingen.

Slik ser Navarsete på dette:

– Det er så enkelt som at ingen vet hvem som har sendt den meldingen, unntatt de som var der. En kan ikke frikjenne noen, og en kan ikke anklage noen, sier Navarsete til TV 2.

Arnstad og Vedum ønsker ikke å kommentere saken, Borten Moe har ikke svart på TV 2s henvendelse.

Navarsete tror ikke det er tilfeldig at avsenderen fortsatt er ukjent.

«Så lenge ingen står fram, har alle mistanken på seg. Difor må det og vere nokon det er verdt å skjerme som står bak meldinga», sier hun i boken.

Hun vil ikke utdype dette overfor TV 2.

Fikk problemer med Fadervår

Boken beskriver Navarsetes oppvekst i et kristent hjem på familiegården Fremste Hundere i Sognsdalen.

– Kristendommen var en veldig viktig del av min oppvekst, og jeg har tatt det med meg videre. Det har vært en god påle i livet og har formet mitt verdisyn og menneskesyn, sier Navarsete.

Gjennom hele livet har hun bedt fadervår, slik hun lærte som liten jente. Men bønnestunden endret seg etter hytte-meldingen.

«Etter meldings-saka var det ei setning i bøna som vart uråd å framføre, utan å kjenne seg som ein løgnar: Forlat oss vår skuld, som vi òg forlèt våre skuldmenn».

– I fadervår står det at en skal tilgi, og det ble vanskelig. Det satt nok litt langt inne å føle at jeg kunne tilgi den gjengen som hadde sendt sms, forteller Navarsete til TV 2.

Dette plaget henne når hun skulle be fadervår eller var i kirken og det var tid for bønn.

– Jeg følte ikke at jeg klarte å være det rause, kristne mennesket jeg skulle være.

Til slutt gikk hun til stortingspresten og ba om hjelp.

Navarsete spurte hvordan hun kunne be fadervår når hun visste at hun ikke kunne tilgi de som hadde gjort henne så vondt. Hun ble overasket over prestens svar, røper hun i boken.

«Har dei bede deg om tilgjeving, då?»

Om ingen hadde bedt henne om tilgivelse, var den ingen mottager for tilgivelse. Det var ingen å tilgi, mente han.

– Det var en veldig lettelse, en annen måte å se det på, så etterpå har jeg bedt fadervår frimodig, smiler hun.

Var i sorg da sjokk-meldingen kom

I 2016, året da den mye omtalte tekstmeldingen kom, hadde Navarsete vært igjennom to tøffe år etter at hun gikk av som partileder i 2014, med sykdom, opptrening og terapi.

Støtte fra familien gjorde at hun hadde kommet seg igjennom den vanskelige tiden, forteller hun.

Men i februar det året døde moren Gunvor, og etter begravelsen reiste Navarsete hjem til Ljøsne i Lærdal for å være sammen med ektemannen Lars Petter Nesse.

Hun var i sorg, men syntes det var godt å tenke på at moren hadde hatt et rikt liv.

Navarsete hadde så vidt sovnet dagen etter begravelsen da hun ble vekket av at det pep i mobilen på nattbordet.

«I det mørklagde soverommet lyste meldinga mot henne frå skjermen. Ho var sendt frå partikollega og tidlegare statssekretær Morten Søbergs Messenger-konto klokka 00.25: «Vi har lyst på fitta di», står det i boken.

Dagen etter gikk hun fra sjokk til forbitrelse, og viste meldingen til mannen sin.

– Eg tenkte at «no har dei jo fått meg vekk, kvifor skal dei gjere dette no? Har eg så liten verdi for dei?». Du har null respekt for eit menneske du sender ei slik melding til, seier Navarsete.

STØTTE: Ektemannen Lars Petter Nesse er en viktig støttespiller for Navarsete. Foto: Oddleiv Apneseth

– Gjorde situasjonen du var i det ekstra tungt?

– Ja, vi hadde akkurat gravlagt min mor, og selv om hun ble nærmere 90 år, så er det spesielt å følge moren sin til siste hvilested, så det var ikke noe kjekt å få denne meldingen. Jeg sov ikke så godt den natten.

Galgenhumor om statsråder

Den tidligere partilederen har jobbet med sikkerhets- og forsvarspolitikk i Stortinget fra 2013 og til hun gikk ut i 2021. Den faglige og politiske kompetansen gjorde at hun før jul i fjor ble trukket inn som medlem i den nye og viktige forsvarskommisjonen som skal vurdere norsk sikkerhet.

Hun regnet seg selv som en kvalifisert kandidat som forsvarsminister da Sp og Ap skulle danne regjering i fjor høst.

– Det var særlig blant folk i forsvaret og i partiet det var forventninger om at jeg ville få tilbud om det hvis Senterpartiet skulle ha den posten. Og da begynner du å lure litt selv, også. Men slik ble det ikke, og det er absolutt ikke noe jeg går rundt og tenker på, at jeg skulle ha vært forsvarsminister.

Odd Roger Enoksen fikk oppdraget, men måtte gå av etter metoo-avsløringer i vår. Da valgte Vedum å utnevne Bjørn Arild Gram.

Han var som kjent en av deltagerne på hytteturen.

«Vi fleipa litt med det, då: at det viktigaste kriteriet for å få høge stillingar i Senterpartiet er at du har sendt sjikanerande tekstmeldingar til ekspartileiaren. Det gjer godt med litt galgenhumor om denne saka no», sier Navarsete i boka.

Hun understreker at dette ikke er kritikk av Vedum, og sier hun vet av erfaring hvor vanskelig det er å ta ut statsråder.

Statsministeren kan rydde opp

Det ble mye oppmerksomhet om tekstmeldingen og hytteturen igjen etter at Gram overtok som forsvarsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre bad om at avsenderen skulle stå fram.

– Det synes jeg er helt rimelig, sa Støre til NRK.

Navarsete mener det er veldig uheldig både for Sp og de som var på hytteturen at ingen har stått fram og tatt på seg ansvaret for meldingen.

– Det er klart det hefter ved alle og følger dem. Jeg syntes faktisk litt synd på Gram da han ble utnevnt som ble forsvarsminister i en veldig krevende tid, og fikk nesten bare spørsmål om denne meldingen. Det hadde vært bra for alle om det hadde blitt ryddet opp med en gang, sier Navarsete til TV 2.

Hun tror statsministeren og muligens Vedum er de eneste som har makt til å påvirke dette.

– Det er ingen hemmelighet at to av de som var på hytteturen er i regjeringen, så hvis Jonas setter skruen på, så kunne han selvfølgelig løse den saken, sier Navarsete til TV 2.

– Hadde meldt meg ut på dagen

I boken går det fram at Navarsetes varslingssak har gjort at hun har tenkt mye på de unge jentene i partiet som er blitt utsatt for forskjellige ting i partisammenheng, og spurt seg hvordan de er blitt møtt.

– Jeg kjenner til flere som har prøvd å varsle om forskjellig, som ikke har blitt tatt på alvor, sier hun.

Navarsete bedyrer at hun er ferdig med hytte-saken, men er opptatt av at unge i dag får støtte til å opprette varsel.

– Jeg er jo garvet, for å si det slik, men hvis jeg hadde vært 20 år og fått den meldingen, så hadde jeg meldt meg ut på dagen. Det hadde ikke blitt politiker av meg. Det er garantert sikkert, så jeg er opptatt av at spesielt de unge blir godt ivaretatt. De er mer sårbare.

Navarsete viser i boken også til TV 2s omfattende intervjuer i vår med tidligere tillitsvalgte i Senterungdommen om kulturen i partiet.

Flere fortalte om uønsket seksuell oppmerksomhet og til dels trakassering, men ikke alle varslet ikke om episodene.

Metoo-kampanjen i 2017, alle varslingssakene i politikken og ikke minst hennes egen sak har fått Navarsete til å innse at Sp ikke hadde noe godt system for varsling i tiden hun selv var partileder.

Hun er glad for at Sps landsstyre vedtar nye varslingsrutiner senere i høst.