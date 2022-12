Nav-direktøren til Amundsen-familien: – Jeg beklager dypt

Nøyaktig ett år og tre måneder etter at Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb for Nav Årstad i Bergen, får familien unnskyldningen de har ventet på fra Nav.

Helt siden Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb i et brukermøte 20. september, har familien hennes rettet sterkt kritikk mot sikkerheten ved Nav-kontoret.

Familien har hele veien nevnt at bordplasseringen var feil, rommet manglet fulldekkende skillevegg, og at rommet ikke hadde gode nok rømningsmuligheter.

Ønsket beklagelse

I et sterkt intervju med TV 2, fortalte sønnen til Marianne Amundsen at familien ønsker en erkjennelse fra Nav rundt manglende sikkerhet.

De har også hele veien ønsket en uforbeholden beklagelse fra Nav, for at moren deres måtte bøte med livet på jobb.

Erkjennelsen har de ikke fått, men nå får de den fulle beklagelsen fra Nav-direktør Hans Christian Holte.

BERGEN: Her ved Nav Årstad skjedde angrepet mandag 20. september i fjor. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Beklager dypt

I et intervju med TV 2 sier han følgende:

– Til avdødes bror og hele hennes familie vil jeg på det dypeste be om unnskyldning på vegne av hele Nav for det som skjedde på Nav Årstad i fjor.

– Jeg beklager dypt det som skjedde. Det skal ikke skje med en arbeidstaker verken i Nav eller andre steder. Jeg vil også sende et brev til familien hvor jeg sier noe om dette. Dette er en sak som har preget oss dypt, sier Holte.

Erkjennelse?

– Denne beklagelsen - er det samtidig en erkjennelse om at sikkerheten ved Nav-kontoret faktisk ikke var god nok?

– Jeg tror vi skal skille litt mellom det som definitivt er en helt nødvendig beklagelse, og det som er en vurdering av sakens realiteter. Dommen sier noe om dette, og vi skal som sagt lære av det, sier Holte og legger til:

– Jeg ønsker ikke å gå inn i noen ytterligere vurdering av akkurat dette.

Søksmål

Familien har flere ganger ytret at de vurderer å gå til søksmål mot Nav. I et intervju med TV 2, sier Marianne sin bror, Pål Gerhard Olsen, at det ikke handler om økonomi men plassering av ansvar.

– Vi har etablert kontakt med fagorganisasjonen til Marianne, som vil vente til dommen er rettskraftig før de tar stilling til om de vil støtte oss økonomisk i et søksmål mot Nav, sier Olsen.



BROR: Pål Gerhard Olsen mistet lillesøsteren Marianne Amundsen (57). Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Han sier familien ikke har mulighet til å ta den store økonomiske belastningen det kan bli ved et eventuelt tap i en slik sivil rettssak.

– I Norge er det ofte en tradisjon for å ta ansvar, men bli sittende. Det synes jeg er en ukultur. Hvis man har laget et regime som ikke holder mål, så må det bli konsekvenser, sier Olsen.

Nav-direktør Holte har blitt forelagt kritikken, og svarer følgende om søksmål:

– Jeg tenker at dette må familien vurdere på egen hånd. Vi vil selvsagt møte en slik prosess med åpenhet og ønske om å bidra til å lande en sak på best mulig vis, sier Holte.

Dømt til 21 års forvaring

Mandag kom dommen mot den 40 år gamle gjerningsmannen som drepte Amundsen, og forsøkte å drepe 30 år gamle Ida Aulin.

Gjerningsmannen ble dømt til 21 års forvaring, for drapet og drapsforsøket.

– Hva gjør dere for å hindre at noe lignende skal skje igjen?

– Det siste året har vi hatt et omfattende arbeid med stat, kommune, tillitsvalgte og flere for å se hvordan vi kan styrke sikkerheten på våre Nav-kontor, sier Holte.

HENDELSEN: 20. september 2021 gikk mannen til angrep ved dette Nav-kontoret på Årstad i Bergen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han sier at organisasjonen ønsker å være imøtekommende overfor de som trenger dem, og at de ikke ønsker å pansre seg inne.

Likevel er sikkerheten for hver enkelt ansatt noe av det viktigste for alle som jobber i organisasjonen nå.

– Vi kommer med en ny rapport, kanskje allerede om en måneds tid, der vi ser på ulike tiltak. Det kan gjelde både øvelser, trening, og utvidelse av minimumsstandarden i flere deler av organisjonen.