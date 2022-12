NAV-direktøren svarer på kritikken: – Vi gjør det vi kan

Jula er rett rundt hjørnet, og mange har kjent på økonomiske utfordringer med høye renter og de stigende prisene i landet. Flere har lenge støttet seg på sosialhjelp fra NAV, men nå har mange bestemt seg for å ty til andre tiltak.

Til tross for at det er mørketall når det kommer til hvor mange som sliter med å få pengene til å strekke til, har køene utenfor matstasjonene vært rekordlange.

Nå prøver NAV å kartlegge situasjonen:

– Det har vært en høst hvor økonomien til veldig mange i Norge har blitt tøffere og vanskeligere enn den normalt har vært. Det er jo knyttet til mange av de nyhetene som har rullet de siste månedene, forteller direktøren til God morgen Norge, og fortsetter:

– Det har dreiet seg om strømpriser, i tillegg til generelle prisnivåer i Norge. Samtidig er det mange som kjenner at den inntekten de har, ikke strekker til.

Nå vil de gjøre flere grep for å hjelpe de som sliter aller mest.

Rekordlange køer for å få mathjelp

I år opplever de at det er flere som søker sosialhjelp hos NAV for aller første gang, ettersom mange opplever at det er vanskeligere økonomiske tider. Det merkes nemlig på NAV-kontorene, mener direktøren:

MANGE SLITER: Nå søker flere nye mennesker støtte fra NAV, som viser at det er vanskeligere økonomiske tider. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi merker ute på kontorene at det er veldig stor pågang nå. Vi er i ferd med å prøve å få et enda mer detaljert bilde av akkurat hvor stort behovet er, men vi får allerede rapporter om at det er et veldig stort trykk av folk som kommer til oss for å få bistand.

Videre forteller han at mange ønsker tips om gjeldsrådgivning, og annen økonomisk hjelp.

– Men først og fremst for de som sliter, er det ulike former for sosialhjelp som er viktig.

Det merkes nemlig rundt om i landet, spesielt på matstasjonene hvor flere frivillige jobber for å hjelpe de i nød. Nå er det rekordlange køer på Oslo slumstasjon, hvor leder Irene Mathiesen er et av de kjente fjesene som møter de utsatte.

Når det kommer til tallene, har de nemlig merket en enorm økning i antall familier som trenger hjelp i år.

STOR ØKNING: Leder for Oslo slumstasjon, Irene Mathiesen, opplever at det har vært en betraktelig stor økning i antall husstander som trenger hjelp. Foto: Sonja Ystaas/ God morgen Norge

– Vi har merket en økning på rundt 300 husstander i år, i forhold til i fjor. I år er det 1100 husstander som har søkt hjelp til jul, og de får en matkasse med ti kilo julemat, og barnefamiliene får i tillegg gaver og godteposer med ulltøy og litt forskjellig.

I tillegg understreker Mathiesen at de som søker hjelp hos dem, har opplevelsen av å være i sin mørkeste krise. De setter nemlig pris på å bli møtt med vennlighet – og det er det som er mest merkbart.

Stort behov før jul

Det understreker bare at behovet for hjelp er stort, og at folk som tidligere ikke har trengt det – nå må søke nye løsninger i år.

ANSATTE: NAV-direktøren Hans Christian Holte mener at de ansatte på sosialkontoret legger merke til at det er mange nye som oppsøker hjelp. Foto: Ingrid Wollberg/TV 2

– Vi merker på våre ansatte, og særlige på de som jobber med sosialhjelpen – at det er mange som kommer til oss. Det kan være mennesker som allerede har kontakt med oss og ser at det er enda tøffere, og kanskje det er noen som trenger akutt nødhjelp, forteller NAV-direktøren og fortsetter:

– Det kan de diskutere med oss og kanskje få, også er det de som aldri har vært på NAV-kontor. De oppsøker oss nå fordi det har vært tøffe tider.

Det skal likevel bemerkes at sosialtjenesten har fått mye kritikk for å ikke være tilgjengelige nok, og at det kan være vanskelig å opprette kontakt når man først er i nød.

– Det er helt riktig at det har vært problemer med tilgjengeligheten på kontorene våre, og vi har jobbet mye med det nå. Jeg er glad for å kunne si at det har blitt bedre de siste månedene, konstaterer Holte.

Han forklarer videre at et av tiltakene er at de har forlenget åpningstidene for drop-in besøk, i tillegg til at det er lettere å få dialog med de på telefon.

– Det er mange muligheter for å møte oss, men vi skal gjøre det vi kan. Vi vet at det av og til oppleves som vanskelig å nå oss. Men vi ser at de folkene som er ute på matstasjonene strekker seg nå langt for å faktisk møte mennesker.

Uklar ventetid

Har du derimot sendt inn søknad om sosialhjelp, er det flere vilkår som må oppfylles for at det skal bli innvilget.

– Det blir først en vurdering av den konkrete situasjonen som du er i, rett og slett. Det er jo sånn i Norge at vi har et sikkerhetsnett som fanger opp menneskene som virkelig sliter. I tillegg må du ha en økonomisk trygghet, som er noe du kan leve av. Det er det viktigste utgangspunktet.

UKLAR VENTETID: På nettsiden fastslår NAV at de behandler søknader så fort som mulig. NAV-direktøren derimot, forteller at han ikke kan fastslå hvor lang ventetiden faktisk er. Faksimile: nav.no

Det er ingen hemmelighet at det kan være krevende for mennesker å gå inn i en sårbar situasjon for å diskutere økonomien sin i detalj, men direktøren understreker at det er slik systemet er lagt opp.

– Vi forsøker å møte dem på en respektfull og god måte. Det håper jeg at folk opplever.

Skrekkhistorier, hvor folk har måtte ty til å selge biler og eiendel har florert i media, men han forteller om at det ikke foreligger en regel om at dette kreves.

– Jeg vil si veldig tydelig at det ikke er slik at man må selge bilen eller huset, for det er ikke noe regel om det. Det er vanskelig å gå inn i de enkelte sakene og se hva situasjonen er, men først og fremst ser vi på den økonomiske situasjonen. Da handler det om hva man eier, hva man tjener, og slike faktorer.

NAV-direktøren kan dog ikke fastslå hvor lang ventetiden er, noe som kan være kritisk rett før jul.

– Det er flere veier inn, og det kan være noe ventetid. Det er en tøff tid for mange og vi forsøker å gjøre det vi kan, på best mulig vis. Det er vanskelig å si generelt hvor lenge man må vente, forteller han og konkluderer:

– Jeg opplever at vi har bedre mulighet til å bli nådd per telefon, også har vi NAV-kontorer hvor det er mulig å komme for å få hjelp. Rådet mitt er først å komme til oss, så skal vi forsøke så godt vi kan for å hjelpe.