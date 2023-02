– Nav-ansatte følger folk bort til Frelsesarmeen

En fersk rapport viser at stadig flere mennesker må be organisasjoner som Frelsesarmeen om mat, fordi støtten fra Nav ikke strekker til.

– Vi har snakket med folk som rett og slett har blitt fulgt fra Nav til Frelsesarmeen av Nav-ansatte, sier daglig leder Tone Fløtten i Fafo til TV 2.

Fafos undersøkelse ble gjort i Oslo, Drammen og Sarpsborg i november 2022; den kartlegger menneskene som oppsøker Frelsesarmeen for å få mat på bordet, og hvordan de opplever det å oppsøke denne type hjelp.

Fra ansatte og kunder hos Frelsesarmeen, kommer også skildringer om et Nav som henviser økonomisk pressede klienter videre til frivillige organisasjoner.

Fløtten presiserer at Fafo ikke har undersøkt hvor vanlig dette er, eller i hvilke situasjoner det skjer.

– Det bør man absolutt se nærmere på for å forstå når, og hvorfor, det offentlige ikke kan gi nok hjelp, sier hun.

Rapporten kommer på bestilling av Frelsesarmeen; interesseorganisasjonen har opplevd en kraftig økning i antall mennesker som ber om hjelp de siste årene.

De nye funnene overrasker Fafo-sjefen.

Slående funn

Brorparten av dem som ber om hjelp til å få mat på bordet, har barn. En tredjedel er enslige.

– At over halvparten av de som ber om mat har barn, syns jeg var overraskende. Men også det at så mange av Frelsesarmeens gjester mottar en varig stønad fra Nav, sier Fløtten om funnene.

Hvem oppsøker matstasjonene til Frelsesarmeen? Nesten to tredjedeler av de som mottar mathjelp er kvinner.





Over halvparten av gjestene oppgir at de bor sammen med barn.





En tredjedel av gjestene bor alene.





Ni prosent av gjestene oppgir at de har en relasjon til arbeidslivet, nesten alle jobber deltid eller innimellom.





De fleste gjestene (84 prosent) mottar en eller flere ytelser fra NAV.





To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land enn Norge.





Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året. For litt over halvparten av gjestene er det mer enn tre år siden de første gang oppsøkte dette tilbudet.





En av fem gjester sier at de regelmessig eller av og til henter mat andre steder. Kilde: Fafo

De aller fleste, faktisk 84 prosent, mottar en eller flere ytelser fra Nav: Fire av ti mottakere går på sosialhjelp. Fire av ti mottar varige ytelser som pensjon og uføre. Mens én av ti har en tilknytning til arbeidslivet.

– Vi mener stønadsnivåene må diskuteres. Både hva stønadsnivået skal ligge på i normaltid, men også når det er dyrtid – som det er nå, sier Fløtten.

En som deler det resonnementet er Rødts Mímir Kristjánsson.

– Eksempelvis viser rapporten blant annet at over halvparten av de som ber om mathjelp hos Frelsesarmeen har barn. Men øker man barnetrygden, vil jo mange kunne kjøpe mat på egenhånd, sier han.

Kode rød

– Dette er ikke første gangen at varsellampene ringer, slik jeg ser det, sier Kristjánsson.

Det er beviselig dyrere å leve i Norge om dagen. Om du bor og spiser, rammes du av skyhøye strømpriser og usikre matpriser.

I tillegg kommer prisveksten til utrykk med dyrere drivstoff, økte renter og økte priser generelt. Prisstigningen i 2022 rammet norske husholdninger hardt.

Kristjánsson karakteriserer situasjonen til store deler av befolkningen i Norge som «kode rød», og etterlyser kraftigere lut fra regjeringen.

– Vi ber om er at regjeringen viser lederskap. At de trommer sammen partiene som sitter på Stortinget, slik at vi i fellesskap kan finne faktiske løsninger på problemene.

– Men regjeringen har jo økt noen ytelser for noen grupper, som økt minstepensjon for enslige minstepensjonister. Hvor mye kan mener Rødt man kan gi, og hvor fort kan pengene deles ut?

– Det har blitt gitt noen penger ja, men, med det er bare småpenger med de prisene vi har nå. Og jeg tror vi må bruke mye mer penger enn vi har gjort til nå, om vi skal få bukt på dette fattigdomsproblemet.

– Også skal ikke jeg påstå at det ikke vil ta noen måneder å få på plass en permanent økning. Men det tempoet regjeringen jobber i, er en sneglefart av en annen verden.

Prioriterer jobb

Statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet er forelagt kritikken til Kristjánsson.

Hun har ikke anledning til å stille til intervju om Fafos funn onsdag kveld. Men i et skriftlig svar sier Persen:

«Når vi ser at det er langt flere som oppsøker matutdelingen enn tidligere, er det et tegn på at ikke alle klarer å leve av den inntekten de har. Sånn skal det ikke være. Jeg er glad for at vi har fått denne rapporten, fordi vi trenger et godt faktagrunnlag for å lage ordninger som treffer. »

Persen sier videre at regjeringen allerede har innført en rekke krisepakker. Blant annet strømstøtte og økt minstepensjon for enslige. 1. mars øker også barnetrygden, sier hun.

Men prioriteringen er å få folk i varig arbeid. Det til tross for at Fafo-sjefen sier at en andel av de som oppsøker Frelsesarmeen mottar varig stønad, som betyr at de ikke har anledning til å jobbe fulltid.

«Mange av dem som har det tøffest står utenfor arbeidslivet. Derfor prioriterer regjeringen å få folk i jobb, og holde folk i jobb. I tillegg er det viktig at velferdssystemet favner bredt», heter det i korrespondansen fra arbeidsministeren.

Vil ikke erstatte Nav

– Vi ønsker å være et supplement til Nav, men det er ikke meningen at vi skal erstatte Nav. Vi vil gjerne ha et tettere samarbeid og fungere som en brobygger, men Nav må ikke bruke oss som en hvilepute, sier assisterende sosialsjef i Frelsesarmeen, Elin Herikstad.

Frelsesarmeen fikk også tilbakemeldinger på at folk har fått beskjed om å selge hus og bil for å ikke få avkortning i sosialhjelpen.

I etterkant av undersøkelsen kom Arbeids- og inkluderingsdepartementet med en veileder til Nav-kontorene, som legger opp til mer romslig praksis.

– Vi følger nøye med på hvordan Nav forholder seg til sin plikt om å gi akutt hjelp. Vi ser også at Nav opererer med svært begrensede åpningstider i flere kommuner. Rapporten viser at NAV henviser mange til oss, det er derfor avgjørende framover å finne en god balansegang, sier Herikstad.