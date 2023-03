Naturvernere fortviler: – Det er en naturkrise

ROVDYR: Forkjemperne for rovdyrenes rettigheter er fortvilet over dyrene som blir tatt i slike feller. Foto: Privat

– Vi har sett eksempler på dyr som klorer opp en hel trestamme fordi de har fått et slag over magen som har gjort at de har blitt sittende fast og dør en sakte død.

Det sier Anne Margrethe Vadder (56). Hun er leder i Rovviltets Røst, som hun har vært medlem av siden 2011.

Gruppa jobber primært med vern av store rovdyr, men de siste årene har de engasjert seg veldig i fellefangst.

FORKJEMPER: Anne Margrethe Vadder er administrator for Facebook-gruppa Rovviltets Røst. Foto: Privat

Bilder av dyr som henger fast i slike feller får mange i gruppa til å reagere sterkt. Ifølge Vadder er det måren som blir tatt flest ganger i slike feller.

– Vi ser dessverre mye feilslag, altså at dyrene ikke får et dødelig slag over nakken. De får heller et slag et annet sted på kroppen, som gjør at de ikke dør med en gang, sier Vadder.

– En naturkrise

Hun mener at siden slik fangst kalles bifangst, blir det ufarliggjort. Derfor ønsker Facebook-gruppa at fangstfeller skal bli forbudt.

– Vi ser at folk ikke har den opplæringen de trenger. Det er mye prøving og feiling der ute, og det går på bekostning av dyrene, forteller Vadder.

GIKK I FELLA: Denne måren har fått et slag over magen og blitt fanget. Foto: Skjermdump

Hun har selv sett flere tilfeller av fugler som henger etter vingene, røyskatter som har fått et slag midt på kroppen, og fredede ildere som er blitt pint til døde i slike feller.

Ildere er kategorisert som sårbar på listen over arter på Norsk rødliste.

Av alle dyr som Vadder ser går i feil felle, er det måren som er mest utbredt.

– Det er en naturkrise hvor dyrene forsvinner. Måren blir bare jaktet på fordi man mener at dersom mårbestanden er for høy, så vil bestanden på de andre dyrene som blir jaktet på mindre. Men det stemmer jo ikke. Naturen regulerer seg selv.

KLORT OPP: Stammen på treet viser tydelige merker fra måren som ikke kom seg løs. Foto: Skjermdump

Hun legger til at de er enig i at skadedyr som mink er nødvendig å fange i feller fordi de kan utrydde andre dyr i den norske naturen.

Ikke hensiktsmessig

Jakthund- og viltkonsulent i Norges jeger- og fiskerforbund, Olav Greivstad (30), forteller til TV 2 at de ikke ser så mange tilfeller av feilfangst. Han anslår at de får kanskje en sak i året.

Han understreker at det fortsatt er en gang for mye.

– Vi jobber ganske mye med at dette ikke skal skje. I jegeropplæringen er det en av få ting det er krav om at det skal være demonstrasjon på.

– I tillegg så jobber vi mot å få på plass et regelverk for hvilke feller som skal godkjennes, sier Greivstad.

SKAL IKKE SKJE: Jakthund- og viltkonsulent i Norges jeger- og fiskerforbund, Olav Greivstad (30), forteller til TV 2 at de ikke ser så mange tilfeller av feilfangst. Foto: Norges jeger- og fiskerforbund

Å få på plass et slikt regelverk er noe Vadder ønsker også, dersom det ikke blir et forbud på fellefangst. Regelverket er allerede på plass i andre land som også driver med mye fellefangst, som Sverige og Canada.

– Vi vil forby slike fangstkasser fordi dyrene lider. Det burde i det minste bli gjort ordentlig opplæring av fellefangst og gjort begrensninger på hvilke typer feller man kan selge. Nå kan hvem som helst lage sin egen felle og sette den ut, sier Vadder.

Greivstad mener det ikke er hensiktsmessig å forby fellefangst, så lenge det foregår på en ryddig og god måte.

Klare regler

Greivstad forklarer at det er klare regler for hvor og hvordan en felle skal settes opp. Fellene skal i tillegg sjekkes én gang i uken, men Greivstad forteller at de fleste jegere sjekker oftere i frykt for at fangsten skal bli dårlig eller ødelagt.

FEILSLAG: Også denne røyskatten fikk et feilslag over magen. Foto: Skjermdump

– Disse fellene blir ikke bare tilfeldig satt ut. Mårfeller som plasseres på bakken eller lavere enn to meters høyde skal bygges inn i kasse.

– Alle feller skal merkes, så vi har en ganske god indre justis på at fellene settes rett, sier Greivstad.

Han legger til at jegere som jakter på et spesielt dyr, er interessert i det dyret av en grunn. Da har ikke jegeren noen interesse av at andre dyr skal gå i den fella.