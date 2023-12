Nattogene ble værfast – måtte snu

VÆRFAST: Dette toget på Bergensbanen ble stående værfast i over seks timer. Foto: Privat

Natt til torsdag gjorde det kraftige snøværet at to nattog på Bergensbanen ble stående fast mellom Myrdal og Hallingskeid.

Pressevakt Kaja Rynning Moen i Vy forteller at det er 480 passasjerer om bord på togene.

– Vi har snakket med konduktørene om bord. I dag tidlig var det i hvert fall grei stemning, og mange lå og sov, sier Moen til TV 2.

Hun forteller at konduktørene har delt ut vann til passasjerene.

Måtte snu

Togene ble stående fast i over seks timer, i påvente av et brøytetog som kunne ta seg over fjellet.

Litt før klokken 08 torsdag morgen var dette i gang, men møtte på en uventet utfordring. Det hadde gått et større snøras, og brøytejobben ble dermed enda større.

– Vi var i ferd med å brøyte over fjellet så nattogene skulle kunne komme seg over fjellet, men da de kom til Hallingseid så de snøraset og kommer ikke forbi, sier pressevakt Anne Kirkhusmo i Bane Nor.

Dermed må de to togene snu, og kjøre tilbake til henholdsvis Bergen og Oslo.

Kirkhusmo sier raset vil ta tid å rydde. Bane Nor varsler ny oppdatering klokken 15.

– Det vil ikke gå tog over Bergensbanen før snøen er fjernet, sier Kirkhusmo til TV 2.

– Vi er på vei ut med mannskaper og hjullastere for å få ryddet det bort.



SNØVÆR: Det er mye snø på både jernbane og veier torsdag morgen. Her fra Abildsø i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jævlig kjedelig

Kjersti S. Aga og familien skulle ta nattoget hjem til Bergen med ankomst klokken halv sju. Først stoppet toget på Geilo, før det kjørte videre til Ustaoset, forteller hun.

Der har toget stått stille frem til de fikk beskjed om at det skal returnere til Ål stasjon torsdag morgen.

Ved 09-tiden er toget i bevegelse. Nå krysser hun fingrene for at bussen fra Hemsedal skal klare å bringe familien hjem.

– Det er jævlig kjedelig. Planen var å dra rett på jobb i Bergen. Det har vært veldig stille på toget i natt. Vi vet ikke så mye annet enn at det har gått et ras og at vi nå skal tilbake til Ål, sier Aga til TV 2.

– Vi har hentet pledd og vann, men det har heldigvis ikke vært kaldt på toget.

VÆRFAST: Kjersti S. Aga og familien er værfast på Bergensbanen. Foto: Privat

Aga synes de fikk lite informasjon i starten.

– Jeg synes det blir for dårlig at vi får vite mer ved å lese om det i mediene, enn å få det direkte fra togselskapet.



Pressevakt Moen i Vy svarer til dette at hun ikke vet nøyaktig hva slags informasjon Aga har fått, men at konduktørene har forsøkt å informere passasjerene best mulig.

– Dette skjedde i natt, så jeg vet at man er litt forsiktig med å vekke folk for å gi informasjon. Men konduktørene var frem og tilbake i vognene og snakket med de som var våkne, sier hun.

Mistet neste tog

På toget i motgående retning sitter NRK P3-journalist Jakob Naustdal.

Han skulle ta nattoget til Oslo for å rekke morgentoget til Trondheim, men satt fast på den andre siden av fjellet da avgangen gikk.

Nå reiser toget tilbake til Bergen.

– De kan bli en veldig lang reisedag, men jeg har ikke noe jeg skal rekke, sier Naustdal til TV 2.

Han forteller at det har vært en lang og seig natt med lite søvn.

– Jeg tror folk begynner å bli lei av å sitte på tog. Jeg har sittet og stirret på et skilt der det står Myrdal i åtte timer, sier Naustdal.

Han beskriver stemningen på toget som stille og rolig, med unntak av litt snorking.

– Det har vært skytteltrafikk til kafévogna for å hente snacks, pledd og vannflasker, sier Naustdal.

TOGLEI: Jakob Naustdal er lei toget, etter over ti timer om bord. Foto: Privat

Buss over fjellet

Pressevakt i Vy, Kaja Rynning Moen, sier til TV 2 i 10.30-tiden at toget som returnerer til Bergen, ventes rundt klokken 11.40.

Dermed er de tilbake ved utgangspunktet for reisen, drøye 12 timer etter at toget forlot Jernbanestasjonen i Bergen.

– Vi forsøker å finne alternativ transport til disse. Vi oppfordrer også til at de som har muligheten til det, utsetter reisen. De vil selvsagt få refundert billettene sine, sier Moen.

Toget som skulle til Bergen i natt, er nå på vei tilbake til Ål. Her skal de busses over fjellet.

– Noen busser er allerede kommet, flere er på vei, sier Moen.



Problemer på Vossebanen

Moen sier været skaper problemer også på Vossebanen.

– Der er et tog innstilt, og det som går er veldig forsinket. Det er feil på sporveksler på grunn av været, sier hun.

Det er fjerde juledag, og ikke like mange passasjerer på togene som på en vanlig hverdag.

Likevel forteller Moen at de har satt på ekstra togsett på se togene som går, for å få med alle passasjerer.