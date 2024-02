Narvesen kvitter seg med kiosk-pornoen

28. februar er det en svært omdiskutert æra i norsk bladhistorie over. Da er samtlige pornoblad fjernet fra hyllene i landets 220 Narvesen-kiosker.

– De ti siste årene har vi sett at salgstallene for pornoblader har gått gradvis ned år for år. Derfor velger vi nå å slutte å selge denne typen blader, opplyser Nina Halvorsen til TV 2.

Hun er kategorisjef i Reitan Convenience, som eier Narvesen-kioskene. De har vært i drift i 130 år og Halvorsen understreker at lesestoffet fortsatt er en viktig del av Narvesen sitt DNA.

– Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere vårt sortiment for å bedre møte kundenes behov.



Få kunder

Men lysten til å kjøpe glanset erotiske magasin med nakne kvinner og menn, har tørket ut.

– Kioskbransjen er stadig i endring og i takt med at lesestoff i større grad har blitt digitalisert, har vårt sortiment innen denne kategorien blitt redusert. Vi har derfor vært nødt til å prioritere hvilke magasiner vi ønsker i Narvesens sortiment fremover og har konkludert med at dette er en naturlig justering for kjeden, opplyser Halvorsen.



I Ålesund pakker kioskeier Geir Østensen ned pornobladene og resten av kiosken for godt når han avvikler Narvesen-kiosken i kjøpesenteret Kremmergården. Han gir seg etter 35 år med voksenblader på øverste hylle.



– Det kommer fortsatt inn en og annen fiskebåt som forsyner seg fra øverste hylle, men det har blitt forsvinnende få de seneste årene, sier Østensen til Sunnmørsposten.



Det har vært gjort iherdige forsk på å stanse pornobladbransjen i Norge gjennom årene. Kvinnefronten med Kvinnegruppa Ottar i front aksjonerte, demonstrerte og tente opp store bål med pornoblader.

– Det er jo bra at Narvesen kutter ut dette. Men det er jo ikke fordi de har tatt et nytt standpunkt til skadelikheten av dette materialet. Markedskreftene tok rotta på det aktivistene ikke klarte, sier leder i Kvinnegruppa Ottar, Ane Stø, til TV 2.

Nettporno

Ifølge nettstedet kvinnehistorie.no tok Norges Husmorforbund i sin tid kontakt med Narvesen, Norges Kolonialforbund og Justisdepartmentet med henstilling om at det ikke skulle være lov å stille ut pornoblader.



Nå er det porno på nett som gjelder. I Medietilsynets siste undersøkelse svarer over halvparten av alle 13–18 åringer at de har sett porno på nett. Langt over halvparten av disse så porno for første gang før de var fylt 13 år.

Ragnhild Lindahl Torstensen er medforfatter av boka «Pornoprat» og leder i organisasjonen Lightup, som består av unge mennesker som kaster lys på menneskehandel, seksuell utnyttelse og pornografi.



– Pornobladene blekner sammenlignet med hva en finner på nettet. Men objektivering av kvinners kropper følger samme trenden på nett som i bladene. Det må vi fortsatt ha sterkt fokus på. Vi skylder barn og ungdom å gjøre vårt aller beste for at den grenseløse pornoindustrien ikke skal få̊ definere seksualiteten deres, sier Lindahl Torstensen.