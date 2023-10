Når ungene har lagt seg, fråtser Angelica i mat

På kjøkkenbenken til Angelica Kivikoski (31) ligger en tom eske.

For et par minutter siden lå det fire donuts der.

Men ikke nå lenger.

– Det er noe inni hjernen min som klikker. Hvis jeg ikke spiser opp all sukker og «junkfood» som kommer over meg, blir jeg helt gal. Uten at jeg har en forklaring på hvorfor, forteller hun.

Tobarnsmoren sliter med «binge eating» – en overspisingslidelse som innebærer perioder med inntak av større mengder mat uten kontroll.

KONTROLL: For at Angelica Kivikoski skal ha kontroll, kan hun ikke ha søtsaker hjemme. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Til sine 26.000 følgere på Instagram deler 31-åringen åpenhjertig om forholdet sitt til mat. På det meste fråtser hun ekstreme mengder chips, sjokolade, kjeks, kaker og brød på én kveld.

– Man sitter på en skamfølelse etterpå. Det er helt grusomt. Jeg får dårlig samvittighet og blir så kvalm av meg selv. Jeg vet jo hvor dårlig det er for kroppen min, men jeg har rett og slett ingen kontroll.



– Kan ikke fortsette slik

Kivikoski viser fram innboksen på Instagram. Til vanlig fronter 31-åringen et lavkarbokosthold der hun deler veien mot en lettere kropp.

På det meste veide hun 120 kilo.

– Begrensning på sukker og karbohydrater ga meg en kontroll jeg ikke har hatt tidligere, men så kommer det noen perioder der jeg ikke har kontroll.

INSTAGRAM: Angelica har delt sin reise på Instagram. Hun ønsker nå å få hjelp. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Kan ikke slike begrensninger trigge deg enda mer? Er det ikke bedre å søke hjelp?

– For min del har den begrensningen vært bra. Hadde det ikke vært for det, ville jeg ikke vært der jeg er i dag. Men noen takler dessverre «ja» og «nei»-mat veldig dårlig, så dette er individuelt.

Kivikoski vet ikke hvorfor hun sliter med overspising, men tror stress og dårlige perioder kan gjøre vondt verre.

ÅPEN: Angelica ønsker å være åpen om sin reise for å hjelpe andre. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Jeg må få hjelp. Jeg kan ikke leve med strenge begrensninger på mat hele livet. Det er viktig for meg å prate høyt om dette, for jeg tror det er en del mørketall på overspisingslidelse.

– Jeg tror mange skammer seg.

– Finner ikke hjelp andre steder



Hvert år svarer ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) på flere tusen henvendelser fra folk om overspisingsproblematikk. Spesielt etter pandemien merket organisasjonen en eksplosiv økning.

– Mange opplever å komme til oss fordi de ikke finner hjelp andre steder. Det er en høy barriere å komme inn i spesialisthelsetjenesten, sier rådgiver Daniel Spjeld i ROS.

ERFART: Rådgiver Daniel Spjeld i ROS har selv erfaring med spiseforstyrrelse. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

I dag finnes ikke overspisingslidelse i det norske diagnosesystemet.

Organisasjonen frykter derfor store mørketall.

– Mange med overspisingslidelse har et selvkritisk bilde. De tenker kanskje at de er late eller ikke har selvdisiplin. Mange har slike holdninger uten en forståelse for sammenhengen. Da er det vanskelig å søke hjelp. De vet ikke at det er noe å søke hjelp for.



Skal finne ut mer

Malin Kleppe er rådgiver ved poliklinikk for overvekt ved Haukeland - og er i tillegg i gang med en doktorgrad om fedme og overspisingslidelse.

Formålet med studien er å finne ut:

1) Hvor mange pasienter som behandles for fedme, som også sliter med overspisingslidelse.



2) En effektiv måte å fange opp overspisingslidelse.

3) Et alternativt behandlingstilbud. Undersøke om medisiner mot overvekt kan hjelpe personer med overspisingslidelse.

PHD-KANDIDAT: I oktober starter Malin Kleppe med forskningen om overspising og fedme. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Kombinasjonen av fedme og overspisingslidelse er alvorlig. Vi vet det finnes gode psykologiske behandlingsmetoder hvor cirka halvparten av dem som får en slik behandling, oppnår en langvarigeffekt, sier Kleppe.

– Slik behandling er dessverre lite tilgjengelig i helsevesenet. Dette er veldig fortvilende, både for pasientene og helsepersonell som jobber innen fedmebehandling.

Hun mener derfor det er viktig å utforske nye behandlingsmetoder, og håper studien vil gi gode svar.

– Ikke alt helsepersonell kjenner til overspisingslidelse. Derfor er det vanskelig å fange opp når man ikke vet hva det er.



– Det blir veldig viktig for oss som helsepersonell å få svar på dette, men ikke minst for pasientene. Jeg håper virkelig vi kan finne en god og effektiv løsning på dette.



Ønsker hjelp - men får det ikke

Angelica Kivikoski legger ikke skjul på at det i perioder har vært svært vanskelig å leve med overspisingslidelse. Etter årevis med stigma og slanking, ønsker 31-åringen å få hjelp.

NEDGANG: Angelica har tidligere gått ned 50 kilo. Nå ønsker hun å ha fokus på livsstilsendring. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Men hun opplever at det ikke er hjelp å få.

– Da jeg var hos legen som ung, fikk jeg beskjed om å spise mindre og trene mer. Det gjorde jeg. Nylig var jeg hos legen og fikk beskjed om at jeg var blitt så slank og fin. Så da var det ikke hjelp å få.



– Du er ikke høy i hatten når du drar til legen for å be om hjelp. Jeg håper virkelig det offentlige helsetilbudet blir bedre.

SPASERTUR: Angelica har kontoret sitt få minutter unna huset i Øvre Årdal. Her jobber hun med å dele innhold til sine følgere på sosiale medier. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Tobarnsmoren har likevel ikke gitt opp håpet om å bli frisk.

– Det er mye fokus på bulimi og anoreksi, som selvfølgelig er veldig bra! Men det finnes utrolig mange i den andre enden som sliter med overspising. De trenger også hjelp, sier hun.

