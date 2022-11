Når temperaturen skrus ned, blir vi mindre produktive

Hjernen fungerer best når temperaturen er mellom 22 og 24 grader. Nå har private bedrifter, kommuner og skoler skrudd temperaturen ned for å spare.

– Det er jo bra at skolen sparer strøm da!

Det sier Alba Thorshaug Gerhardsen (11). Hun er en av over 600 elever på Nordpolen skole i Oslo. Her har de snakket mye om hvordan de skal spare strøm, uten at det går ut over trivselen.

Men de har erfaring fra tidligere vintre, og kulde er noe som fort tar oppmerksomheten.

– Når det er kaldt og vi sier fra til læreren, så pleier vi å ta sånn «hode, skulder kne og tå» eller noe, sier eleven Aurelia Baumann (13) og ler godt.

Blir ukonsentrert

– Man blir jo litt ukonsentrert da, når det er kaldt. Så det er lurt å kle på seg eller være litt i fysisk aktivitet, tilføyer medelev Zaida Kvernmo (14).

Allerede 19. oktober gikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo ut og sa at alle offentlige bygg, også skoler, skulle skru temperaturen ned til rundt 20 grader. Mange kommuner rundt om i landet har gjort tilsvarende tiltak for å spare på strømutgiftene.

Også en rekke større bedrifter ser muligheten til å spare på strømutgiftene ved å la de ansatte jobbe i et litt kaldere innemiljø. Men nyere forskning viser at dette vil gå ut over produktiviteten.

– Det er et faktum at temperaturen påvirker produktiviteten, og det er verdt å ta med i disse vurderingene, sier Bendik Brinchmann.

Han er lege og forsker på Statens institutt for arbeidsmiljøforskning, STAMI.

Presterer bedre over 22 grader

Nå i høst publiserte professor emeritus Peder Wolkoff i Danmark en artikkel om en omfattende studie av kognitiv produktivitet, eller hjernearbeid, under ulike temperaturer. Konklusjonene er klare.

– Peder Wolkoff er en nestor på dette feltet, og er tydelig på at den ideelle temperaturen for kognitiv produksjon er 22 til 24 grader, sier Brinchmann.

VERDT Å VITE: Bendik Brinchmann er lege og forsker ved Statens institutt for arbeidmiljøforskning, STAMI. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han forklarer at man i disse studiene har tatt grupper på 10 til 60 personer, og så har man latt de jobbe med stillesittende kontorarbeid i forskjellig temperatur. Da har man sett at gruppene presterer bedre når de jobber i for eksempel 22 grader, enn de som jobber i litt lavere temperaturer.

– Jeg tenker at det er verdifullt for de som skal ta beslutningene om dette, at det er god evidens på dette forskningsfeltet for hvor den ideelle temperaturen for kontorarbeid er, sier Bendik Brinchmann ved STAMI.

De fleste vil vel tenke at løsningen er så enkel som at alle bare drar på seg en genser. Men så enkelt er det altså ikke.

Barn mer sensitive

– Nei, om man er sensitiv og tåler kulde dårlig, så vil det ikke holde å ta på mer tøy om du skal sitte stille lenge.

Og han påpeker at spesielt skolebarn er utsatt for små nedjusteringer av innetemperaturen.

– Barn regnes normalt som mer sensitive. Det er fysiologisk velkjent at barn har en større overflate i forhold til masse, slik at de er mer påvirket av temperaturen. Så at dette kan ha større betydning for barn i en læringssituasjon, det må man også ta innover seg, sier Brinchmann.

Dans!

Elevene på Nordpolen skole synes mer fysisk aktivitet i stedet for stillesitting er en tiltrekkende tanke.

– Læreren burde oppfordre til mer fysisk aktivitet. Ha litt dans i timen eller noe litt gøy da, mener Zaida Kvernmo.

Selv om dans og «hode, skulder, kne og tå» er mer moro enn å sitte stille ved pulten, håper de tre at dette ikke varer så lenge og at ting blir normale igjen. For de er tross alt på skolen for å lære.