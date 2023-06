– Når noen ville nekte oss, skulle vi i hvert fall gå!

Mange trosset hets og trusler for å delta på barne-pride i Bergen søndag. Arrangøren ber folk skamme seg.

Hets og trusler førte til at Redd Barnas avlyste den planlagte pride-festivalen for barn i Bergen.

Sterke reaksjoner både politisk, fra næringslivet og private, endte med en alternativ innendørs mini-pride.

MANGFOLD: I disse dager feires regnbuedagene rundt om i landet. Enkelte velger å utsette skeive for homofobi, trusler og hets. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Lot seg ikke stoppe

Tobarnsmoren Julie Liisberg tror motstanden festivalen møtte bare styrket ønsket til mange om å delta.

– Når noen prøve å stoppe det, hindre og stilne oss, var det sånn at nå skulle vi i hvert fall gå, forteller hun.

PYNT: Mamma Julie Liisberg fikk god hjelp av døtrene til å fargelegge ansiktet før mini-pride i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Å få ta med tvillingene hennes, Jenny og Emmy (3,5), var viktig for henne. Både for å få lage fest, og som en del av oppdragelsen.

– Forskningen viser at barn som får oppleve mangfold blir tryggere og mindre forvirret. Dermed kan de bli mindre utsatt for overgrep og være mer inkluderende for andre.

– Folk utsettes for hets daglig

Liisberg er selv aseksuell, og forsker på holdninger knyttet til kjønnsmangfold.

Hun vet om flere som har fått oppleve at det fremdeles er homofobi i samfunnet.

– Jeg kjenner jo folk som utsettes for hets og trusler daglig, hele året. Jeg har venner som ikke har et verdig helsetilbud. Jeg har kollegaer som må lyge på seg å være hetero, for å ikke skape oppstandelse på jobb.

FORSKER PÅ KJØNNSMANGFOLD: Liisberg kjenner flere som lyver på seg å være hetero. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Noen er engstelige

Utenfor Hotel Admiral måtte arrangørene til slutt avvise besøkende i døren, da lokalet var stappfullt.

Medarrangør og styreleder i Fri Vestland, Torgeir Toppe, var glad for å kunne ta imot voksne og barn til fest.

– Det betyr alt. Det betyr alt å kunne være sammen med andre. Vi blir hetset i kommentarfeltet. Vi blir utskjelt. Det har blitt lavere terskel for å hetse undergrupper. Det å kunne ta med seg ungene og være helt fri er kjekt, og det betyr mye.

SMIL: Torgeir Toppen i Fri Vestland gleder seg over at så mange møtte opp for å feire barne-pride i Bergen, til tross for hets og trusler. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han forteller at motstanden mot pride, som har blitt ekstra synlig på nett den siste tiden, har gjort at enkelte ikke har møtt opp.

– Noen er engstelige. Det er klart at når ungene våre blir truet, så blir vi engstelige. Men de fleste biter tennene sammen og tenker at ungene skal ha et sted å ha det kjekt og kunne leke.

Toppe har en klar beskjed til dem som ytrer seg hatefullt mot andre.

– Skam dere. Virkelig, skam dere. Jeg skjønner ikke at såkalte heterofile mennesker er så forbannet opptatt av homofili eller den skeive befolkningen.

LOVE IS LOVE: Klar tale fra barna. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Duket for regnbueuke

Show, dans og lek var ingrediensene som lagde en barnevennlig ramme for barne-priden i Bergen.

Liisberg og døtrene var fornøyde med at Redd Barnas barne-pride til slutt ble gjennomført.

Den neste uken venter flere arrangementer for kjærlighet og mangfold.

GØY: Det ble både dans, sang og is for barna under mini-pride i Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi har samlet de beste kreftene Bergen har å by på, og jeg tror det kommer til å bli en kjempeflott uke, med masse kule arrangementer.



Neste lørdag er det igjen duket for pride-parade i Bergen.