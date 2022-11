Når kreftsyke Eli (51) dør, har venninnen lovet én ting

MØTTES PÅ JOBB: For over 20 år siden møttes produsent Gunn Sissel Omholt og journalist Eli Strand på jobb i TV 2. Foto: God morgen Norge

For fem år siden fikk den tidligere God morgen Norge-programlederen den brutale beskjeden. Eli Strand hadde fått livmorhalskreft med god prognose.

Etter flere runder med cellegift, kom hun seirende ut i den andre enden.

Livet var bra, og hun så frem til en lysere fremtid.

FØRSTE BEHANDLING: Eli var ved godt mot på sin første runde med cellegift. Foto: Privat

To år senere fikk hun beskjeden hun fryktet aller mest.

Kreften hadde kommet tilbake. Men denne gangen fikk hun slengt i ansiktet at den var uhelbredelig. Det var en dødsdom.

– Jeg kommer til å tape den kampen, og det har jeg godtatt. Men jeg skal jammen meg leve mens jeg gjør det. Jeg gir meg ikke ennå, forteller 51-åringen til God morgen Norge.

– Sjokk av en annen verden

Da hun fikk beskjeden, var det som at hun gikk ned for telling. Det var uvirkelig.

– Jeg var ikke forberedt i det hele tatt, og jeg skulle bare inn for en sjekk. Jeg hadde et litt hovent ben, men jeg var en aktiv yrkeskvinne, mor, venninne, og jeg hadde livet på stell.

Selv trodde Strand at hun bare skulle inn på en liten rutinesjekk, men visste lite hun at den dagen skulle snu livet hennes på hodet.

– Da den beskjeden kom, ble det fullstendig svart. Det var et sjokk av en annen verden, som jeg ikke unner noen å få.

Ikke bare måtte hun godta beskjeden selv, men hun måtte i tillegg videreformidle beskjeden til sine nærmeste. Til familien, mannen, sønnen Olav – og ikke minst sine nærmeste venner. Spesielt Gunn Sissel Omholt (55). Sin gode venninne som hadde stått ved hennes side i mer enn 20 år.

GJENNOM TYKT OG TYNT: Gunn Sissel Omholt (t.v.) og Eli har vært nære venner siden de møttes på jobb i TV 2 for 23 år siden. Her er de på påskeferie i 2017. Foto: Privat

– Jeg husker veldig godt telefonen jeg fikk. Jeg var på vei til Polen for litt førjulshopping, også ringer Eli og sier hun skal inn for en sjekk. Vi snakker litt om hva det kan være, før jeg setter meg på flyet, forteller Omholt, før hun bryter ut i tårer:

– Det er litt vanskelig å snakke om. Det plinger inn en melding (fra Strand, red. anm.), hvor det står: «Du må ringe meg».

Hun ringer venninnen sin, hvor hun får høre setningen: «Jeg har fått kreft med spredning».

Måtte love én ting

– Det var så forferdelig. Dere har vært gjennom så mye, og jeg tenkte: «Skal det aldri ta slutt?», forteller 55-åringen og ser over på sin beste venninne, og fortsetter:

– Jeg tenkte bare: «Stå på!», og noen ganger blir du litt irritert, fordi jeg er sånn: «Dette går bra!» og «Dette skal vi klare!». Jeg har så god magefølelse på dette, så jeg kan ikke la være å håpe på et mirakel.

Og irritert ble Strand. Hvert fall i starten, hvor hun var langt nede og låst inne i en depresjonsboble. Tanken om at hun skulle dø var overveldende.

– Vi hadde liksom planlagt hvordan hun skulle ta over mannen min, og hvordan hun skulle flytte hjem til oss. Jeg vet nok ikke om de var helt enig i det, humrer Strand, som ba venninnen love henne noe.

– Ja! For jeg husker at hun tok meg i hånden, og sa: «Du lover! Du må love at du skal ta vare på gutten min og mannen min».

HAR LOVET Å TA VARE PÅ SØNNEN: Gunn Sissel er selverklært tante til Olav (17), sønnen til Eli og Trond. Her er de på vei til overnattingstur i marka. Foto: Gunn Sissel Omholt

Støtter hverandre

Og det har vært harde tider. Det skjuler hun ikke. For når livet preges av cellegift, immunterapi, stråling, depresjoner og mørke tanker, er venner som Omholt lyset i enden av tunnelen.

– Jeg har rett og slett trengt at de har vært der. Gunn Sissel er én av de venninnene som har spurt meg om jeg trenger noe, og om det er noe hun kan gjøre for meg. Det er de spørsmålene vi som er syke og deprimerte trenger. Det er ikke mer avansert enn det, forteller hun og legger til:

– Det er veldig hyggelig om jeg kan komme på middag, eller ta en tur ut. Det inkluderer ofte et glass vin, når vi treffes, forteller 51-åringen lattermildt.

TOSPANN PÅ TUR: Eli og Gunn Sissel møtes ofte, enten det er jentekveld med rødvin eller en gåtur for frisk luft. Foto: Gunn Sissel Omholt

Hun forklarer nemlig at de kan snakke om alt – til tross for at hun sparer de mørkeste tankene til en psykiatrisk sykepleier.

Strand er nemlig godt i gang med å planlegge sin egen begravelse.

– Det gjorde jeg den ettermiddagen jeg fikk vite at jeg hadde uhelbredelig kreft. Da var det veldig trist, men nå syns jeg det er litt hyggelig å tenke på hva slags musikk jeg skal ha.

– Og at Harald Eia kanskje kan komme som Oslolosen og holde en appell. Så jeg har masse tanker om det.

GALGENHUMOR: De to venninnene spøker om det meste, samtidig som de er preget av alvoret. Foto: Privat

Velger åpenhet

Men til tross for at de har galgenhumor og kan spøke om ting, er det ikke alltid lett å være ha den rollen når din aller beste venninne er dødssyk.

– Jeg får nesten ikke sagt hvor ille jeg syns det er. Jeg syns det er så trist, og så vanskelig. Men som jeg har sagt tidligere, så har jeg ingen dårlig magefølelse – til tross for at Eli fastslår at «sånn er det», forteller Omholt.

Nå har Strand kommet ut med boken «Eg er her enno: livet med kreft», som inneholder hennes private notater fra da hun fikk tilbakefall av kreft i 2019 til 2022.

– Jeg har fått så utrolig masse positiv respons på boka, og på podkasten min. Deler man ting, så blir det et fellesskap rundt det. De tilbakemeldingene jeg får fra nære venner og familie, men fra også folk som ikke kjenner meg, forteller hun og avslutter:

– De syns det er viktig at jeg setter ord på det, fordi vi er så mange. Jeg er ikke alene om å bli syk – langt ifra.

Til orientering har Eli Strand tidligere jobbet i God morgen Norge, mens Gunn Sissel Omholt er produsent for programmet. Det ble gjort redaksjonelle vurderinger i forkant av dette intervjuet.