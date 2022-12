– Når et barn går ut av en norsk skole med krigsskader, må noen ta ansvar

Se for deg at du starter i førsteklasse på skolen. Du er i ekstase. Du klarer ikke vente med å lære om verdenen rundt lille deg.

Den neongrønne capsen er kanskje litt for stor, men det viktigste er at du er stolt.

Så blir livet et rent helvete.

Det var realiteten til Celine Smitt (22), som opplevde grov mobbing og trakassering fra ung alder.

Det var ikke før hennes egen mor var vitne til en hendelse, at et grep ble tatt.

– Snill, livlig og glad jente

I barndommen var Celine kjent for sitt gode humør. Det forklarer mamma Karianne Smitt:

– Hun var en veldig snill, livlig og glad jente. Celine gledet seg til å begynne på skolen, forteller hun til God morgen Norge.

KJENT FOR SITT HUMØR: Celine ble beskrevet som en livlig og glad jente før mobbingen tok overhånd. Foto: Privat

Det tok ikke lang tid før marerittet startet. Hun gledet seg til å lære å lese, skrive – og bli kjent med resten av barna i skolegården.

Men den hverdagen ble raskt fylt opp av noe helt annet.

– Det var ikke lenge etter første skoledag at det startet. Det var småting. Erting, lugging, kommentarer, og det kom ganske fort. Etter hvert eskalerte det jo til slag, spark og trusler, forteller Celine om de første minnene.

I starten prøvde hun å ta kontakt med de voksne, og hun forteller at hun meldte fra hver gang. Men hun opplevde at det ikke skjedde noen ting.

BLE IKKE TATT PÅ ALVOR: Celine opplevde å ikke bli hørt av de voksne. Foto: Privat

– Så da sluttet jeg å si fra.

TV 2 har vært i kontakt med skolen hvor store deler av mobbingen utspilte seg, hvor rektor ikke ønsker å kommentere saken.

Merket en endring

Moren forteller at hun nesten umiddelbart merket en endring hos datteren.

– Det tok ikke så veldig mange uker før jeg så en atferdsendring hos Celine, som ble verre og verre. Hun fikk et filter over ansiktet sitt, og trakk seg mer inn i seg selv.

MERKET EN ENDRING: Mamma Karianne Smitt forteller at datteren fikk et filter over ansiktet. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Det står i papirene fra legene at jeg sier: «Hun er ikke glad lenger». Hun virket ikke livsglad i det hele tatt, fastslår moren og forteller videre:

– Men det gikk i perioder. Noen ganger hadde hun det litt bedre på skolen, men det var bølgete. Det var uforutsigbart.

Celine begynte etter hvert å si fra til moren. «De er ikke greie», sa hun. «Det er noen som er slemme».

– Det er sånn som er typisk for en seksåring. Etter hvert sa hun mer og mer, blant annet at hun ikke ville på skolen. Det endte med at hun begynte å spy før hun skulle på skolen.

Det var ikke før rundt juletider i førsteklasse, at moren med egne øyne fikk se hva som foregikk. Datteren hadde nemlig problemer med å gå på skolen, så hun fulgte henne.

Da hun satt i bilen og så på veslejenta si gå mot skolegården, var hun vitne til det hun beskriver som alle foreldres mareritt:

GROV MOBBING: Grov vold på skolen var vanlig i hverdagen til Celine. Her med sin lillebror. Foto: Privat

– Jeg fulgte med på henne, og da var det en som kom bort til henne og tok fart, rennefart nesten, og slo til henne midt i ansiktet. Det ringte inn etterpå, og mobberen gikk inn til skolen. Og Celine fulgte etter.

Så hun rett? Spilte øynene henne et puss?

– Det gjorde at jeg fikk en bekreftelse på at det hun sa var sant.

Skolen fikk beskjed om hva som foregikk, men ifølge Karianne hjalp det ikke å si ifra.

– Da fikk vi beskjed om at vi måtte ikke hause det opp.

Moren bestemmer seg for å ta Celine ut av skolen. Hun bytter skole og hverdagen blir lettere.

– Jeg ble gjenforent med de jeg gikk i barnehage sammen med. Etter hvert, så ble jeg trygg og kom inn i et veldig positivt miljø der. Så det var egentlig positivt å bytte skole, forteller Celine om det første skolebyttet.

Der kunne historien endt, men det gjør den ikke.

Gjenforent med mobberen

For da hun startet på ungdomsskole, stod hun ansikt til ansikt med den samme mobberen.

– Vi ble gjenforent på ungdomsskolen og jeg tenkte ikke så mye mer over det. Men etter hvert merket jeg at jeg trakk meg mer tilbake, fant på unnskyldninger for å ikke være med venner, og fikk veldig mørke tanker.

HADDE SELVMORDSTANKER: Celine begynte med selvskading på grunn av mobbingen, og fikk etter hvert påvist PTSD. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Jeg begynte å kutte meg, hadde selvmordstanker – hvor jeg da satte en strek og fortalte foreldrene mine: «Nå trenger jeg hjelp».

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med personen som stod bak store deler av mobbingen, som ikke har svart på TV 2s henvendelser.

Tenåringen måtte da begynne med behandling, som resulterte i at hun fikk påvist diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

– Personen gikk jo på samme ungdomsskole som meg. I slutten av niendeklasse orket jeg ikke mer. Da var jeg sengeliggende igjen og måtte ha hjemmeskole det første halvåret i tiendeklasse.

Hun bestemmer seg etter hvert for å ta kommunen til retten. Men hun var redd for å ikke bli hørt.

Hun hadde jo brent seg på det tidligere.

Men tenåringen stod støtt, og bestemte seg for å kjempe.

– Det handler veldig mye om å stå opp for seg selv. Jeg har en lillebror, og ville vise han at man må stå opp for seg selv. Uansett hvilken urett du opplever, så må du gjøre alt du kan. Også at andre skal vite at man ikke er alene. Så det er derfor jeg gjorde det.

VIL VISE LILLEBROR: Et av målene til Celine har vært å vise lillebroren at man må stå opp for seg selv. Foto: Privat

Vant kampen

Siden 2017 har 22-åringen gjennomgått flere runder med Sandefjord kommune, men avgjørelsen kom først for et par uker siden.

Hun vant.

– Det har vært uvirkelig og surrealistisk. For jeg trodde jo virkelig at det ikke kom til å gå. Jeg er letta. Og man føler seg også litt tom, da. Det har jo vært livet ditt og jeg har jo blitt litt vant til det etter hvert.

Kampen hun har kjempet for i 15 år, har endelig kommet til en slutt. Hun fikk 900.000 kroner i erstatning fra kommunen for en skade hun fikk etter mobbingen.

Kommentar fra Sandefjord kommune I en e-post til TV 2, skriver Sandefjord kommune følgende: «Det vises til nedenforstående henvendelse. Kommunen har ikke kommentar til saken utover tidligere uttalelse: «Sandefjord kommune tar til etterretning at Høyesterett ikke har tillatt anken fremmet. Det er beklagelig at Høyesteretts ankeutvalg ved sin silingsprosess har besluttet at saken ikke skal realitetsbehandles, siden kommunen fortsatt er av den klare oppfatning av at lagmannsrettens flertall kom til et uriktig domsresultat.»

Likevel er ikke hennes personlige kamp over.

– Det er jo de ettervirkningene, da. Det er jo nå jobben starter. Det er småting i hverdagen som gjør at jeg stresser over det, og får panikk eller mareritt, sier Celine og fortsetter:

– Jeg får ikke sove og har problemer med å konsentrere meg på skolen. I tillegg har jeg sosial angst. Det er hardt, men det er noe jeg har levd med ganske lenge, dessverre.

Viktige støttespillere

Celine påpeker at hun aldri hadde klart å overleve disse årene uten sine viktigste støttespillere.

Haugevis av mennesker har hjulpet henne på veien. Venninnene hennes har sittet der i retten med henne, og hun har fått hjelp fra folk i lignende situasjoner.

Men det aller viktigste – det har vært den indre kjernen.

Mamma, pappa, og lillebror Chris.

INDRE KJERNE: Hennes familie har vært de viktigste støttespillerne på veien. Foto: God morgen Norge/TV 2

– Uten dem hadde jeg ikke klart det her. Uten dem så hadde ikke jeg sittet her i dag.

Og moren kunne ikke vært mer stolt av sin egen datter. I flere år har de kjempet denne kampen, og nå har den endelig fått en lykkelig slutt.

– Det er ikke så mange som kan gjøre det hun har gjort. Det er mange ting som skal ligge til rette, og hun har hele tiden tatt bevisste valg på hvorfor hun vil gjøre det.

– Så tenker jeg at når et barn går ut av en norsk skole med krigsskader, så må noen ta ansvar. Og med hennes åpenhet så håper jeg at vi kan prøve å få disse mobbetallene ned, for de er stabile. Jeg unner ingen å oppleve det Celine har gått gjennom og det preger hele familien.