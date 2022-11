Når er det EGENTLIG greit å finne frem julepynten?

Klør du etter å bryte opp høstmørket med julelys, men tør ikke være den første i nabolaget av frykt for å være for tidlig ute?

Fins det et endelig svar for når man kan henge opp lys, lenker, stjerner og finne frem treet?

Svaret er ja, men det er ikke sikkert du ønsker å følge skolebok-eksempelet.

– Jeg tror man har fått en diskusjon rundt dette fordi en del av befolkningen er veldig tradisjonstro, mens andre er mer liberale og ikke så opptatt av å gjøre som i gamle dager, sier Herleik Baklid.

Han er en av Norges fremste forskere på juletradisjoner, og har sitt daglige virke ved Universitetet i Sørøst-Norge.

FORSKER: Herleik Baklid ved Universitetet i Sørøst-Norge forsker på tradisjoner og jul. Foto: Universitetet i Sørøst-Norge

Før og nå

Baklid forteller at den moderne julefeiringen står i sterk kontrast til gamletidens tradisjoner.

– Før i tiden sto det religiøse mye sterkere enn i dag, og førjulstiden handlet mer om forberedelser i form av husvask, gjøre opp slakt, bake flatbrød og lefser, og brygge øl.

De som drev gårdsdrift hadde også en roligere tid på senhøsten, og fikk mer tid til sosialt samvær og kvalitetstid med familien.

I dag er førjulstiden en helt annen øvelse, der særlig handelsstanden og butikkene finner frem julekakene så fort høstmørket skrider frem.

– Det begynner som regel i oktober med marsipan i butikkene. Det har helt klart skjedd en endring de siste årene, der tyngdepunktet for julefeiringen har glidd fra julaften og romjulen, til at vi nå er mer opptatt av førjuls- og adventstiden, sier Baklid.

LYS: Amerikanerne er spesialister på julelys-dekorasjoner. Frister det å prøve seg på dette i Norge? Foto: SHANNON STAPLETON / Reuters

Disse har påvirket Norge

Forskeren forteller at den moderne juletradisjonen, slik vi kjenner den, begynte å skride frem etter andre verdenskrig.

Da begynte man for alvor å bli påvirket av hvordan amerikanerne feiret jul, med overdådige julelys både på innsiden og utsiden av husene.

Men i motsetning til hva man kanskje skulle tro, er det ikke nødvendigvis USA som har påvirket oss mest.

– Norge har også fått mye fra Tyskland, med både juletre og adventstid, sier Baklid.

Når kan vi pynte?

Så når er det egentlig greit å finne frem julepynten og belysningen i det moderne Norge?

GOD JUL: Nissegarasje i Nesbyen. Foto: Cornelius Poppe / Scanpix

Artikkelforfatteren kan avsløre at han finner frem juletreet så fort kalenderen viser desember, men dette er visstnok i strid med tradisjonalistene sitt syn på jula.

– For dem er det julaften som gjelder. Jeg er selv oppvokst på 60-tallet, og hos oss pyntet man juletreet på formiddagen, den dagen, sier Baklid, og vedgår at han i moderne tid har blitt påvirket av trendene og pynter nå treet kvelden før.

– Jeg skal ikke be deg om å være noe julepynt-politi, men er det greit at vi som liker disse dekorasjonene tar dem opp tidlig i desember?

– Hehe, jeg tror ikke vi kan si det er noe fast regel, men som privatperson synes jeg det er for tidlig. Som forsker, registrerer jeg det og ser på dette som et interessant fenomen, sier Baklid, og sier at hvis man vil følge de virkelig gamle tradisjonene, så er fasiten julaften.





Tror dette er årsaken

På spørsmål om hvorfor han tror folk er så ivrige etter å få opp pynten en hel måned før julaften, svarer forskeren at han tror kanskje det skyldes mørketiden.

– Det er nok en del som synes det er hyggelig med pynt og lys når mørketida kommer. Det er noe som markerer forskjellen fra den vanlige hverdagen.

I senere tid har også arbeidslivet fått et voldsomt fokus på julebord.

Dette var overhodet ikke var vanlig før, men er nå synonymt med førjulstiden for mange.

OGSÅ TRADISJON: Julebord er en bauta av en tradisjon i norsk arbeidsliv. Allerede her setter mange til livs sin første julemiddag. Foto: Kallestad, Gorm / NTB

Skjebnemøtet

Helt til slutt er det kanskje noen som lurer på det samme som artikkelforfatteren:

– Hvordan blir man forsker på juletradisjoner, egentlig?

– Vel, jeg studerte egentlig matte og fysikk, men fant ut at jeg ville ha et «kosefag» på siden. Derfor begynte jeg med folkeminnevitenskap, og det faget tok meg, sier Baklid.

Han sier møtet med professor Olav Bø ble avgjørende.

– Han hadde skrevet boken «Vår norske jul», og det var nok det året som inspirerte meg til å forske på skikker. Dette var i 82-83, så det er 40 år siden. Jeg har ikke bare jobbet med jul, da... flirer Baklid.