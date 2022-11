– Dette er et tegn på at det er noe i gjære her. Du lar jo ikke være å betale hvis du ikke absolutt må, sier Laila Mamelund Aksland, produktsjef for forsikring i SR-Bank.

Det er livsforsikringen som sies opp i størst grad, ifølge Aksland. Sparebanken registrerer en økning på ti prosent i oppsigelser fra kunder, men også at en like stor andel lar være å betale.

– Når det er såpass stor økning, da er det trøbbel. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring, advarer hun.

Det er færrest oppsigelser fra kunder mellom 35-50 år. Mens hovedtyngden av oppsigelser ligger i aldersgruppen 20-29 år og kunder over 60 år.

BOLIGLÅN: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjør at renta igjen vil heves, og at folk vil få dyrere boliglån. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Likevel mener Aksland at det kan være gode grunner til at en personforsikring kan ryke når det handler om å kutte kostnader.

– Det føles kanskje ikke som noe viktig som gir verdi der og da, og det er ikke noe du har et fysisk forhold til før du faktisk trenger det, sier hun.

Aksland understreker at fra banken sin side selger de forsikring med rådgivning i bunn, og at det er gode grunner til at folk har kjøpt forsikringen i utgangspunktet. Det prøver de å minne kundene på.

– Ofte trekker kundene oppsigelsen etter vi har ringt dem. De kommer gjerne på hvorfor de hadde valgt å kjøpe forsikringen i første omgang.

Det kan være ulike årsaker, for eksempel helsemessige, men oftest henger det sammen med boligkjøp og lån til dette.

– Tydelig signal

Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom, og kjent fra blant annet Luksusfellen. Personforsikringene hans er de siste han ville sagt opp.

– Det er den første forsikringen jeg har på min må ha-liste, som regel. Det går rett og slett på at om du ikke har den, kan det få følger for din privatøkonomi om noe skulle skje, sier han.

EKSPERT: Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom, samt skribent og foredragsholder innen privatøkonomi. Foto: Frode Sunde / TV 2

Kvadsheim påpeker at ikke alle trenger personforsikring, for eksempel trenger man ikke livsforsikring om man er singel, men situasjonen er en annen når man har familie. Han har forståelse for at det er de yngre og eldre man ser sier opp forsikringene sine.

– Det er et tydelig signal på at folk trenger å kutte utgifter. Det er jo litt enklere på sett og vis og kutte en slik utgift.

Han peker på at for de over 50 koster personforsikringer betydelig mye mer enn for de i 30-, og 40-årene.

– Det monner nok, føler mange, om man sier opp denne. Men det kan bli ekstremt kostbart på sikt, om du er så uheldig å skulle få bruk for den, sier Kvadsheim.

Kjendisøkonomen har andre tips for å spare penger, uten å ta et så drastisk steg at man sier opp forsikringen.

– Når det gjelder forsikringene, hvis det er to-tre år siden du sjekket prisene på dem, bør du absolutt gjøre det. Prisene kan ha økt så mye at det er rom for et solid priskutt.

LØSNINGER: Hallgeir Kvadsheim foreslår blant annet å sjekke prisen på forsikringene dine. Det kan fort være rom for priskutt. Foto: Pål Martin Rossing

Han oppfordrer også til å sjekke at du ikke har doble forsikringer, for eksempel for reise eller innbo. I tillegg, for dem som betaler hele beløpet én gang i året, kan det være et alternativ å betale månedlig.

Likevel, skal det først spares, er det forbruket Kvadsheim peker på.

– Jeg ville sett på klær, tjenester, abonnementer og så videre. Jeg ville ikke begynt med personforsikringer.

– Ta tak tidlig

– Det er forståelig at mange prøver å finne måter å spare penger på i disse tider. Men det er bekymringsverdig dersom mange opplever at det er siste mulighet å si opp personforsikringene sine, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

FORSTÅELIG: Forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand, sier det er forståelig at folk forsøker å spare mer penger i disse tider. Foto: Frode Sunde

Storebrand ser ikke en like markant økning i oppsigelser av personforsikringer, men har registrert samme trend, og følger situasjonen nøye.

– Å si opp personforsikringer kan gjøre at enkelte kan komme i en veldig mye mer krevende situasjon senere, hvis de kommer i en vanskelig livssituasjon, sier Tvetenstrand.

Hun vil råde folk til å kutte andre utgifter enn forsikringene sine.

– Husk at personforsikring er en forsikring du kun får kjøpt når du er frisk og har god helse. Hvis noe skulle skje deg senere, så kan det være at du ikke får kjøpt ny forsikring.

Har hatt gode salgsuker

Forsikringsselskapet Frende er forsiktig med å skulle slå alarm.

– Vi ser noen flere oppsigelser enn tidligere, men ikke en markant økning, opplyser Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende.

Flere oppsigelser trenger ikke bety at folk gir slipp på forsikringene sine. Slettemoen sier de også har hatt noen av sine beste salgsuker denne høsten.

– Den vanligste grunnen kunden oppgir når hen sier opp hos oss, er bytte av bank/forsikringsselskap, at de har liknende forsikring gjennom arbeidsgiver, eller at prisen er for høy. Pris er nok stort sett grunnen til at folk bytter mellom selskapene, i håp om å spare noen kroner og ha råd til å beholde dekningene sine, sier hun.