Napoleons hatt solgt for 22 millioner

TIL SALGS: Napoleon Bonapartes over 200 år gamle hatt auksjoneres bort. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

Søndag gikk selveste Napoleon Bonapartes hatt under hammeren på auksjon i Paris.

Hatten er en såkalt tosnutet hatt, laget av svartfarget beverfilt, skriver BBC.

Den har en estimert verdi på mellom 600.000 og 800.000 euro, som tilsvarer mellom sju og ni millioner kroner med dagens kronekurs.

Den endelige salgsprisen ble imidlertid svimlende 1,9 millioner euro, altså 22 millioner kroner. Dermed er det den dyreste Napoleon-hatten som er solgt noensinne.

Det er ikke kjent hvem som kjøpte hatten.

KEISER: Napoleon Bonaparte ledet Frankrike under Napoleonskrigene. Her uten hatt. Foto: AP / NTB

Brukte hatten sidelengs

Napoleon eide flere slike tosnutede hatter, og ble sjelden sett uten en.

Han anslås å ha eid 120 stykker gjennom årene, men bare rundt 20 er bevart i dag. De fleste eies av privatpersoner.

Denne typen hatter var et kjennemerke for Napoelon, og ifølge historikere brukte han dem sidelengs for å være gjenkjennelig i krig.

– Folk kjente igjen denne hatten overalt. Da de så den på slagmarkene, visste de at Napoleon var der, sier auksjonarius Jean-Pierre Osenat til BBC.

SIDELENGS: Mens de vanlige soldatene brukte hatten med snutene foran og bak, brukte Napoleon den sidelengs, med snutene til hver sin side. Foto: Claudia Greco / Reuters / NTB

– Også på privaten hadde han alltid hatten på hodet eller i hånden, og noen ganger kastet han den i bakken. Den var symbolet på keiseren, sier Osenat.

Selger tannbørste og barberhøvler

Hatten som selges søndag ble eid av familien til kvartermesteren i Napoleons palass gjennom hele 1800-tallet.

Den ble sist eid av en industrimann, som døde i fjor.

Hatten har en rød, hvit og blå kokarde (et rundt merke) på seg, festet av Napoleon i 1815. Han skal ha satt den på da han krysset Middelhavet fra øya Elba, hvor han var i eksil, til byen Antibes.

KOKARDE: Hatten er smykket med en kokarde. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP / NTB

I tillegg til hatten, auksjoneres også andre av Napoleons eiendeler bort søndag.

Folk kan også by på en sølvplate som ble plyndret fra Napoleons vogn etter hans nederlag i Waterloo i 1815, og en toalettmappe i tre, med barberhøvler, en sølvtannbørste, saks og andre eiendeler.

Ifølge nyhetsbyrået AP, har sølvplaten en estimert verdi på mellom 200.000 og 350.000 kroner.

Toalettmappen estimeres til mellom 450.000 og 700.000 kroner.