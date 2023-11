Nakstad: – Viktig at disse tester seg

BEKYMRER: Espen Rostrup Nakstad er bekymret for at mange av de som legges inn ikke har tatt oppfriskingsdose av vaksinen. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Torsdagens ukesrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at koronasmitten i Norge fortsatt øker.

76 koronasmittede døde i forrige uke, noe som var en dobling fra uka før. Antallet koronapasienter som legges inn på sykehus er også stigende.

– Det bekymrer oss særlig at det er mange som ikke har fått oppfriskingsdose som legges inn nå, men de er ikke like syke som det var for ett og to år siden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Det er veldig lave tall på intensivavdelingene, men likevel ganske mange som legges inn på vanlige sengeposter.

TESTING: Salget av koronatester øker, og noen burde teste seg raskere enn andre. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Mens smittetallene for korona er høye, har influensasesongen ikke kommet ordentlig i gang enda. Nakstad håper vi unngår to samtidige epidemier denne vinteren.

– Er vi litt heldige, så får vi først en stigning med covid-19, og så kanskje det flater ut før vi går inn i den verste influensasesongen. Men det det vet vi selvsagt ikke ennå, sier han.

Disse burde teste seg

I ukesrapporten kommer FHI med en tydelig oppfordring til personer i risikogruppene om å ta vaksine både mot korona og influensa.



– Gå på kommunens hjemmeside for å få tatt koronavaksine, og kontakt fastlegen for influensavaksine. Man har fortsatt tid til å rekke det nå, før vi kommer helt ut mot juletider, sier Nakstad.

Særlig én gruppe burde også teste seg raskt dersom de tror de er koronasmittet, nemlig de som kan få tablettbehandling.

– Mange av de over 65 år kan få tabletter av fastlegen, hvis de står på medisiner som gjør at det er mulig. Men det blir en vurdering som må gjøres etter at man har testet positivt, sier han.

– Derfor er det viktig at i hvert fall den gruppen tester seg hvis de tror de har fått covid-19.

– Mye hoste og sår hals

Mandag opplyste Apotek 1 i en pressemelding at salget av koronatester nå er det høyeste siden februar i fjor.

Ifølge pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 er tilbakemeldingen fra apotekene at folk ønsker å teste seg av ren nysgjerrighet.

ØKT SALG: Både koronatester, halstabletter og smertestillende selger godt hos Apotek 1, forteller Silje Ensrud. Foto: Tommy Borge Arnesen

– Folk vil rett og slett se om de er smittet av korona, selv om det ikke er ansett som en allmennfarlig smittsom sykdom. Og flere forteller at de tester seg i forkant av besøk på sykehjem, eller til venner og familie i risikogruppen, skriver hun i en epost til TV 2.

Ifølge Ensrud merker de at det er mye sykdom i omløp nå, noe som vises igjen i salgstallene.

– Det er mye halstabletter og smertestillende. Vi merker at det er mye hoste og sår hals i omløp.