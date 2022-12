Nakstad om påbud: – Vil ha dårlig etterlevelse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det er liten vits med et nasjonalt munnbindpåbud.

MYE SMITTE: Et gjensyn med munnbindet er lite trolig, ifølge assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Smitten øker kraftig i flere land i disse dager. Nabolandet vårt Sverige sliter kraftig, og har sett en massiv smitteøkning de siste ukene.

I Kina har de nylig sluppet opp på en rekke tiltak, noe som igjen har ført til at smitten har fullstendig skutt i været.

På grunn av smitteøkningen er det flere land som nå varsler en gjeninnføring av enkelte tiltak.

I Sverige ber blant annet enkelte regioner folk om å finne frem munnbindet igjen.

– Dårlig etterlevelse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener imidlertid at et nasjonalt munnbindpåbud i Norge kan virke mot sin hensikt.

– Et allment påbud om munnbind for å hindre alvorlige sykdomstilfeller har størst effekt i en uvaksinert befolkning med høyt smittepress – vel og merke hvis etterlevelsen er god, sier han til TV 2.

I den situasjonen Norge er i nå, tror Rostrup Nakstad at et eventuelt påbud for alle ville hatt dårlig etterlevelse.

– Det er en fare for at flere ville sett bort fra anbefalingen om å holde seg hjemme ved sykdom fordi de kan ta på seg et munnbind, sier han.

– Kan det rett og slett virke mot sin hensikt?

– Det vet vi ikke helt. Men det er mulig at et råd om munnbind som ikke blir etterlevd, gjør at folk generelt slapper litt mer av. Så det er noe vi tar med i vurderingene, sier Rostrup Nakstad.

TILTAK: Munnbindet var et av tiltakene som vedvarte lengst under pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Grunnlaget falt bort

Derfor ønsker Helsedirektoratet å understreke at det viktigste rådet akkurat nå er å holde seg hjemme ved nyoppstått luftveissykdom, enten det er forkjølelse, influensa eller covid-19.

– Munnbindet var et av tiltakene som vedvarte lengst under pandemien. Nå er det plutselig ikke aktuelt lengre, hva er grunnen til det?

– Etter at befolkningen ble vaksinert og de nye omikron-variantene viste seg å gi mildere sykdom, falt mye av det faglige grunnlaget for allmenn munnbindbruk bort, sier den assisterende helsedirektøren.

Slik gikk det da regjeringen opphevet munnbind-tiltaket:

– Må være lov

Rostrup Nakstad minner om at det likevel fortsatt er viktig å bruke munnbind hvis man er smitteførende, og må bevege seg ute blant folk – eksempelvis om man skal til legen eller på apoteket.

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, mener det kan være en lur idé å finne frem munnbindet, særlig nå rett før jul.

– Dersom man ikke har kjøpt alle julegavene enda, og man må inn i de trangeste butikkene må det være lov å ta frem munnbindet igjen. Jeg synes ikke man skal få noen blikk av å gå med munnbind for å redusere smitterisikoen, sier Spurkland til TV 2.

– Langt unna

Avdelingsdirektør i FHI Are Stuwitz Berg sier at vi er langt unna en situasjon hvor de vil anbefale regjeringen å innføre noen tiltak i Norge.

– Tiltak som vi har hatt de foregående par julene er vi langt unna.

– Hvorfor det?

– Vi er i en helt annen situasjon nå, og har en befolkning som i langt større grad tåler den smitten man blir utsatt for. Vi er godt vaksinerte, og vi har en variant som er snillere enn de foregående, sier Stuwitz Berg.