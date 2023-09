Nakstad med klar beskjed om munnbind

Det skyller en forkjølelsesbølge over Norge. For noen kan det være verdt å ta fram munnbindet igjen, mener Espen Nakstad.

Synes du det er mye hosting og nysing rundt omkring for tiden? Det er ikke bare en innbilning.

– Det ser ut som det er en god del forkjølelse ute i samfunnet nå, i tillegg til et økende antall covid-19-tilfeller.

Det sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Flere sykehusinnleggelser

Han sier det er en trend med flere sykehusinnleggelser som følge av luftveisinfeksjoner etter sommeren.

Det er spesielt covid-innlagte som utgjør økningen.

– Overvåkingstallene viser at vi hittil ligger på et helt normalt nivå for luftveisinfeksjoner som medfører sykehusinnleggelse, men det ser ut som det er en økende trend med stadig flere covid-19-tilfeller, sier Nakstad.

VIL ØKE: Espen Rostrup Nakstad sier antall luftveisinfeksjoner ventes å øke utover høsten. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Den positive nyheten er at bare en tredel av disse innleggelsene skyldes covid-19. Resten får det påvist etter å ha blitt lagt inn for noe annet.

– Det er også svært få som trenger intensivbehandling for covid-19 nå – langt færre enn tidligere.

Som følge av økningen i koronainnleggelser, anbefaler FHI likevel alle over 65 år og personer i risikogrupper å ta en oppfriskningsdose med koronavaksine.

Frem med munnbind?

De fleste av oss har nok lagt munnbindene fra pandemien langt ned i skuffer og skap, men for enkelte kan det bli aktuelt å ta dem fram igjen.

– Munnbind vil nok ikke bli anbefalt for allmennheten i høst, men hvis du selv har symptomer fra luftveiene og skal oppsøke et sted med mange mennesker – for eksempel et venterom på legekontoret – vil det være hensynsfullt å bruke munnbind, sier Nakstad.

MUNNBIND: Espen Nakstad mener det vil være hensynsfullt å bruke munnbind på folksomme steder om du er syk. Bildet er fra 2020. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han sier det ventes en økning i forkjølelser utover høsten.

– Vi tror det vil bli flere luftveisinfeksjoner utover høsten, men håper vi ikke får en like stor samtidig bølge av influensa og covid-19 som forrige vinter.

– I og med at befolkningsimmuniteten gradvis blir sterkere, er det grunn til å håpe at vinteren blir mindre preget av dette i år, sier Nakstad.

Ny variant i omløp

Det er for tiden en ny variant av koronaviruset i omløp i Europa. Den har fått navnet «pirola», eller BA 2.68.

FHI har bekreftet at den er oppdaget i avløpsvann i Norge, og den er trolig i omløp også her.

Den har mange mutasjoner, men sykdomsforløpet virker ikke å være annerledes enn ved andre varianter.

– BA 2.86 har foreløpig ikke forårsaket høye smittetall noe sted i Europa, ser det ut som. Men fordi BA 2.86 har endret seg mye, kan det være at den vil bre om seg mer utover høsten, sier Nakstad.

– Så langt har det kommet noen få rapporter som viser at oppdaterte vaksiner beskytter godt mot BA 2.86, og vi håper selvsagt at det viser seg å stemme.

– Nå hamstrer folk

På apotekene har hostende og snufsende kunder gitt en betydelig økning i salget av forkjølelsesprodukter.

– Det er vanlig for sesongen, men vi ser også en økning utover det. Folk har ikke vært syke på lenge, så nå hamstrer folk, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til TV 2.

Hun forteller at særlig produkter som nesespray, snytepapir, hånddesinfeksjon og febermålere har stor økning i salget.

– Det har også vært en dobling i salg av koronatester de siste to ukene. Vi er på høyde med januarsalget, sier Ensrud.

SPØR OM RÅD: Silje Ensrud i Apotek 1 sier deres kundeservice opplever at mange spør om forkjølelsesråd. Foto: Tommy Borge Arnesen / Apotek 1

Apoteket starter ikke influensavaksineringen før 2. oktober, men Ensrud forteller at folk allerede har begynt å booke time.

– Vi merker at høstens gufs har kommet.

17 prosent økning

Også Vitusapotek og Farmasiet bekrefter økning i salg av flere forkjølelsesprodukter.

– Vi ser en økning i kategorien for forkjølelse og influensa på 17,5 prosent sammenlignet med juli, sier kommunikasjonssjef Camilla Tully i Vitusapotek.

ØKNING: Apotekene rapporterer om økning i salg av blant annet nesespray. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Farmasiet sier de har sett økning i salg av smertestillende og nesespray den siste tiden.

Ingen av kjedene rapporterer om betydelig økning i salg av munnbind.