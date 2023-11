Nakstad med klar beskjed: – En fordel

Fredag ettermiddag kom Folkehelseinstituttet med en tydelig beskjed. De er nemlig bekymret for at alt for få har vaksinert seg så langt.

– Eldre og risikogruppene bør vaksinere seg nå!

– Ser tegn

Forekomsten av covid-19 og influensa øker, noe som kan bety en tidlig start på vinterens utbrudd, slår FHI fast.

– Så langt i høst har antallet innleggelser ikke økt dramatisk, og det har vært få intensivinnleggelser. Nå ser vi tegn til noen flere covid-innleggelser, og det er forventet når vi går inn i den kalde årstiden, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Men også helsedirektoratet deler bekymringen om at alt for få har vaksinert seg.

– Det er ikke mange uker til jul, og influensasesongen starter typisk i januar, så det hadde vært en fordel med høyere vaksinetall utover i november, sier han.

Forutsetter én ting

Forrige vinter ble Norge rammet av en trippelepidemi med influensa, korona og RS-smitte. Dette førte til fulle intensivavdelinger og utslitt helsepersonell.

En slik situasjon ønsker ikke Nakstad å stå i igjen. Men det forutsetter én ting.

– I år håper jeg vi ikke opplever det samme, men da er det viktig at folk er beskyttet i tråd med vaksineanbefalingene til FHI, sier Rostrup Nakstad.

Disse bør ta influensavaksine Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Alle fra fylte 65 år

Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Barn og voksne med: kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk) diabetes type 1 og 2 leversvikt eller nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer) svært alvorlig fedme (KMI over 40) annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Kilde: FHI

– Vil bli langt enklere

– Hvor ille kan denne vinteren egentlig bli?

– Jeg tror vi kommer oss greit gjennom denne vinteren, selv om vi utvilsomt får covid-19 som en tilleggsbelastning til influensa også i år.

Rostrup Nakstad påminner folk viktigheten av å holde seg hjemme, dersom man blir syk.

– Hvis vi fortsatt husker å holde oss hjemme ved sykdom og tar anbefalte vaksiner, vil vinteren bli langt enklere å håndtere både for helsetjenesten og folk flest.