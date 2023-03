Nakstad: – En spennende tid i møte

Vi har lært mye av de tre siste årene, sier Espen Rostrup Nakstad. Våren vi nå trer inn i kan bli avgjørende for hvordan vi ser på koronaviruset.

NÅ KOMMER VÅREN: Tiden framover vil bli avgjørende for hvordan vi ser på koronaviruset i årene som kommer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Jeg har jobbet nesten døgnet rundt i tre år, føler jeg.

TV 2 snakker med Espen Rostrup Nakstad, tre år etter han ble rikskjendis nærmest over natten. Assisterende helsedirektør Nakstad er nok for mange selve ansiktet på koronapandemien.

DØGNET RUNDT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har jobbet nærmest døgnet rundt de tre siste årene. Det er først nå han kan ta ordentlig fri i helgene, forteller han til TV 2. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det har vært tre år som for min del har gått veldig raskt, men for andre så har det nok gått veldig sakte. Det som kanskje har vært felles for alle, er nok at dette har vært vanskelig. Men vi har klart å komme oss gjennom det sammen i Norge på en ganske god måte likevel, sier Nakstad til TV 2.

Flere store utfordringer

Vi har lært mye gjennom pandemien, forteller Nakstad. Særlig den innsatsen vi kan gjøre selv, og hvor effektivt det faktisk er. Men utfordringene har vært mange.

– Det første året fantes det ikke god behandling, og heller ikke vaksiner. Blant de eldste var det en del som ble alvorlig syke.

DAGLIG BASIS: Denne typen pressekonferanse ble nærmest en daglig rutine den første tiden etter nedstengingen. Foto: Aurora Hovland / TV 2

I 2021 kom vaksinene på markedet.

– Da var utfordringen å produsere nok vaksiner til verdens befolkning raskt nok. Det brukte man mye av 2021 på, og man fikk vaksinert veldig mange, og de mest utsatte fikk god beskyttelse, forteller Nakstad.

Og nettopp vaksinasjonen hjalp oss i 2022, da den nye og mer smittsomme omikron-varianten spredte seg. Dette var dog en snillere variant av viruset.

REDDET AV VAKSINEN: Vi kan takke vaksinene for at vi har kommet oss gjennom koronapandemien. Her får Camilla Stoltenberg, generalsekretær i Folkehelseinstituttet, hennes tredje vaksinedose. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det var en liten vei ut av pandemien. Sykdomstilfeller bidrar også til immunitet. Men det var fortsatt veldig mange som ble syke, så vi fikk et høyt sykefravær. Det var fortsatt mange dødsfall og sykehusinnleggelser i 2022, sier Nakstad til TV 2.

– Kan bli et sesongvirus

Den tiden vi går inn i nå, vil bli en spennende fase, forteller Nakstad. Slik det ser ut nå, vil vi gå klar av de store sykehusinnleggelsene denne våren.

– Hvis det blir sånn at viruset etter hvert bare plager oss i vintersesongen, så kan vi kalle det et sesongvirus, og ikke et pandemivirus lenger.

SESONGVIRUS: 2023 er året vi kanskje kan se at koronaviruset blir et sesongbasert virus, forteller Nakstad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Men Nakstad lar oss ikke juble for tidlig.

– Vi er ikke helt der enda. Det er litt usikkert hva som vil skje de neste månedene. Mange håper jo at 2023 blir det året hvor viruset går fra å være et pandemivirus til et sesongvirus.

På sikt vil kanskje influensa være et større problem i vintersesongen enn covid-19, ifølge Nakstad. Men dette er heller ikke helt sikkert.

– Vi håper at den type virus, korona eller influensa blir begrenset til noen få uker i den kalde årstiden, og at vi kan leve mest mulig ubemerket av det resten av året. Da vil vi ha en utfordring vi er kjent med, en typisk sesongvariasjon, uten at vi lenger har en pandemi, sier Nakstad til TV 2.