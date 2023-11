Nakstad: Dette blir jokeren i vinter

Hver eneste uke legges det inn over 600 personer med luftveisinfeksjoner på norske sykehus.

Sammenlignet med i fjor er det en økning på over 200 innlagte.

Størsteparten av innleggelsene skyldes covid-19.

– Dette viser at det er mye smitte blant befolkningen, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

VIKTIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreker hvor viktig det er å vaksinere seg, både mot korona og influensa. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Sengeliggende

Antall koronadødsfall har også doblet seg den siste uka.

– Dette er stort sett eldre over 75 år. En høyere andel av de som dør er ikke vaksinert. Det gjelder også med oppfriskningsdoser.

Til tross for at dødsfallene har doblet seg, sier Rostrup Nakstad at færre av oss trenger helsehjelp.

Men blir man smittet av korona, må man tåle en heftig runde med sykdom.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no.

– Det er lite som tyder på at vi blir mindre syke, for hver runde med korona. Vi hører at mange blir liggende hjemme i en ukes tid, sier han.

– Overraskende

Det Rostrup Nakstad og kollegaene i Helsedirektoratet er særlig spente på nå, er når korona går over til å bli et typisk sesongvirus, som bare sprer seg om vinteren.

ILLUSTRASJONSFOTO: Mange oss opplever å bli sengeliggende lenge nå i disse dager. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Det er noe vi har ventet lenge på nå. Men fordi viruset endrer seg stadig vekk, fordi immuniteten ikke er like god som før og fordi viruset fortsatt er veldig smittsomt sammenlignet med andre, så har det ikke skjedd enda.

Det er noe overraskende for Rostrup Nakstad.

– Det kanskje mest overraskende er hvor smittsomt dette viruset fortsatt er.

– Det var tøft

Foreløpig er det hovedsakelig korona som herjer. I midten av desember i fjor rammet en trippelepidemi landet, med både influensa, korona og RS-virus samtidig.

– Det var tøft for sykehusene og kommunene, sier Rostrup Nakstad.

Han er tydelig på hva som blir jokeren under årets vinter.

– Jokeren blir å hindre mange innleggelser med både korona og influensa.

Dette avhenger at de mest utsatte blir vaksinert.

– Det ser vi tegn til nå. Det er flere over 65 år som både tar oppfriskningsdoser og influensavaksine. Nå nærmer vi oss halvparten, og det er veldig mye bedre enn det var for én måned siden, sier Rostrup Nakstad.