Nakstad: – Det er en tid for alt

31. juli er siste dagen på jobb for Helsedirektoratet – i hvert fall for denne gang. Særlig én ting vil han ikke savne.

Han skulle egentlig bare hentes inn som vikar i to uker i mars 2020.

Ledelsen i Helsedirektoratet var helt satt ut av spill som følge av viruskarantene og de trengte sårt forsterkninger.



Så vokste pandemien både i omfang og alvorlighetsgrad.

To uker ble til nesten fire og et halvt år i jobben som assisterende helsedirektør for Espen Rostrup Nakstad.

Han fikk pris for å være et nasjonalt symbol på godt lederskap, han ble kåret til «årets navn» i VG og ble med sine uendelige ja på intervjuforespørseler også «hele Norges Espen Nakstad». Det førte igjen til opprettelsen av flere fansider i sosiale medier.

31. juli er han ferdig i jobben – i hvert fall for denne gang. Det har han delte følelser knyttet til.

PANDEMIEN: Avtroppende assisterende helsedirektør Espen Nakstad var ofte å se i mediene og på pressekonferansene under pandemien. Her sammen med tidligere helseminister Bent Høie (H) og tidligere avdelingsleder i FHI, Line Vold. Bildet er fra desember 2021. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Skal bli deilig

– Hvordan føles det at du bare har et halvt år igjen i stillingen?

– Jeg har hatt det veldig fint og jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag, selv om oppgavene har vært tunge og krevende.

Når kontrakten utløper, har han lagt bak seg nesten fire og et halvt år med pandemi og beredskap, og et utallig antall arbeidstimer.

– Nå skal det bli deilig å få litt mer fri og litt ordentlig sommerferie for første gang siden 2020, sier han.



Selv om han gleder seg, er det nok også litt vemodig.

– Det er alltid trist å forlate gode kolleger. Samtidig føler jeg at vi er en stor familie i helsenorge som kjenner hverandre og samarbeider på tvers. Jeg vil nok være en del av dette miljøet selv om jeg står i en ny rolle, sier han.

Fra 1. august er han tilbake i jobben som leder for det nasjonale CBRNE-senteret ved Ullevål. Senteret har beredskap for behandling av skader fra farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer.

– Det er et kompetansemiljø og forskningsnettverk der som jeg setter stor pris på, og det er en fantastisk jobb å gå tilbake til.

Er todelt

Nakstad forteller at han kommer til å savne mange av arbeidsoppgavene og kollegene han har hatt i Helsedirektoratet, og alle han har samarbeidet med i hverdagen.

– Vi har blitt godt kjent gjennom fire med pandemi, har lært mye av hverandre, som vi tar med oss.

– Hva kommer du ikke til å savne?

– Ekstremt lange arbeidsdager og helgejobbing, sier han.

I de mest hektiske periodene har han spurtet mellom møter, foredrag, intervjuer og TV-opptredener.

– Det har vært slitsomt å stort sett jobbe hver dag. Men det har også vært veldig motiverende.

– Du fikk en viktig rolle som talsperson for Helsedirektoratet under pandemien. Hvordan blir det å trekke seg tilbake og ikke være så fremtredende i offentligheten lenger?

– Det er en tid for alt, sier han.

I stedet for å dvele ved det som har vært, ser han fremover.

– Jeg har mange spennende oppgaver foran meg, og jeg går tilbake til en fantastisk jobb som jeg trivdes godt i.

– En ting om gangen

På spørsmål om han håpet på fast ansettelse i Helsedirektoratet, svarer han at den jobben allerede er besatt.

BOK: I løpet av pandemien skrev Nakstad også bok, kalt «Kode rød». Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han viser til at mindre offentlig kjente Olav Valen Slåttebrekk og Mariann Hornnes er faste assisterende helsedirektører i Helsedirektoratet.

– Jeg har vært en av flere midlertidige. Jeg var den tredje og den siste som forlater som skuta, og det har jeg vært innstilt på hele tiden.

På spørsmål om han kunne tenkt seg å ta over jobben til direktør Bjørn Guldvog på sikt, viser han igjen til at han har vært i et midlertidig engasjement.

– Jeg har hele tiden forholdt meg til kontrakten jeg har hatt, og jeg gleder meg til å gå tilbake til gammel jobb. Det er så langt jeg har tenkt på nåværende tidspunkt.



Han tenker seg om, før han fortsetter.



– Jeg tar en ting om gangen.



Nakstad har for øvrig ikke et vondt ord å si om sjefen sin.

– Jeg har opplevd stor støtte fra kolleger og sjefen min, Bjørn Guldvog, i jobben. Det setter jeg stor pris på. Jeg har lært veldig mye av han som leder for en stor virksomhet.

TAKKES AV: Direktør Bjørn Guldvog og assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad før en pressekonferanse hos Helsedirektoratet i 2022. Foto: Javad Parsa / NTB

Skapte tillit

De varme ordene blir gjengjeldt.

– Espen er en svært viktig ressurs, og har bidratt til å skape viktig tillit hos befolkningen i en krevende tid under pandemien, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Etter koronapandemien har Nakstad ledet arbeidet med evaluering og videreutvikling av helseberedskapen i Norge, og har blant annet ledet Helsedirektoratets evalueringsprogram.

Helsedirektøren sier at Nakstad også her har vært viktig for at helsemyndighetene har kunnet dra nytte av erfaringene fra pandemien, og videreutvikle den norske helseberedskapen med sin kunnskap.

– Vi har stor glede av å bruke hans kompetanse til å bli bedre forberedt på fremtidige kriser, sier Guldvog.



Håper ikke det skjer

– Dersom det kommer en ny pandemi – vil vi se deg i kjent drakt?

– Jeg kommer til å være involvert slik jeg var før jeg ble hentet inn til Helsedirektoratet, sier han.

Han mener at han trolig var blant dem i Norge som jobbet mest med pandemien i januar 2020, men da med et litt annet beredskaps- og behandlingsansvar.

– Så det er ikke utenkelig at du får en sentral rolle, dersom det kommer en ny pandemi?

– Jeg blir nok involvert på en eller annen måte. Men jeg håper ikke vi får en ny pandemi på veldig mange år.