Nakstad: Derfor er smittesituasjonen uforutsigbar nå

KORONAHØSTEN: – Vi må nok innstille oss på at det blir mer smitte utover høsten, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Når høsten melder sin ankomst er det stor sjanse for at antall koronasmittede går oppover.

Det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) publiserte nylig en oversikt av høyrisikoland for koronasmitte. En rekke land ble ramset opp, blant annet Norge.

– Vi tenker at vi har ganske god kontroll på på smittesituasjonen i Norge, og er litt overrasket over at CDC kommer med denne type advarsler, sier assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, til TV 2

Han sier det fremdeles er mye smitte i samfunnet, men understreker at få blir alvorlig syke og innlagt på sykehus.

FORBEREDT: Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI tror Norge er godt forberedt på den kommende koronahøsten. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Må lykkes med én ting

Bukholm tror Norge er godt forberedt på koronahøsten, og sier en ny smittebølge kan komme mot vinteren.

Det er noe FHI forbereder seg på nå.

– Det lages vaksineplaner for hvordan man skal få vaksinert de over 65 år, risikogruppene mellom 18 og 65 år og resten av befolkningen.

Han legger til at det også lages planer for hvordan en eventuelt ny variant av koronavaksinene skal brukes på en god måte.

I sin forrige ukesrapport om koronaviruset understreket FHI at situasjonen er uforutsigbar.

– Vi må nok innstille oss på at det blir mer smitte utover høsten, og at mange av oss kanskje kan bli syke flere ganger, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

TILTAK: Espen Rostrup Nakstad sier det i dag finnes to effektive tiltak mot koronasmitte. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Det trenger likevel ikke å bety det samme som at det kommer en ny bølge av sykehusinnleggelser, sier han. Ettersom mange av de over 65 år nå blir vaksinert.

Det er denne gruppen som er mest utsatt for å bli alvorlig syke, sier han.

– Hvis vi lykkes med det de neste ukene og månedene, tror vi at belastningen på helsevesenet og samfunnet blir mindre, selv om det kan bli en del sykefravær om mange blir smittet.

To effektive tiltak

Hva dette vil innebære i form av innstramminger og tiltak, svarer Nakstad det først og fremst er to viktige tiltak i Norge nå.

Disse er mye mer effektive enn noe annet, forklarer han.

– Det ene er å vaksinere de som er mest utsatt. Det driver kommunene på med nå, og tilbyr vaksine til de over 65 år.

– Det andre er å være hjemme når man er syk, for å unngå å smitte andre. Det rådet gjelder fortsatt.

Nakstad legger til at helsemyndighetene også har veldig mange hurtigtester. De kan folk bruke hvis de er syke, eller lurer på om de har fått korona i høst.

UFORUTSIGBAR: Nakstad er tydelig på hva som gjør at smittesituasjonen er uforutsigbar. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Dette skaper uforutsigbarhet

Nakstad sier situasjonen er uforutsigbar fremover fordi det nettopp har vært en stor sommerbølge.

– I slutten av juli hadde vi per uke ti ganger flere innleggelser på sykehus, enn sommeren før. Vi har også hatt flere dødsfall, og veldig mange har merket at de har vært syke, i alle fall tidlig på sommeren, sier han, og legger til:

– At vi skulle få en bølge midt på sommeren under denne pandemien, hadde egentlig ingen trodd.

Selv om sommerbølgen er med på å gjøre det vanskelig å forutsi situasjonen, er det også en annen faktor som særlig bidrar til dette.

– Det er uforutsigbart hvilken virusvariant vi kommer til å ha utover høsten, sier Nakstad.

Han viser til tre mulige virusvarianter som kan dominere koronahøsten i Norge:

Den som dominerer i dag (BA.5).

Den som dominerer i eksempelvis India (BA.2.75).

Det kommer en ny virusvariant.

– Uforutsigbarheten ligger rett og slett i hva slags virus vil vi møte, hvordan det vil påvirke oss, og om vi med befolkningsimmuniteten vi har klart å opparbeide etter hvert klarer å overvinne viruset.