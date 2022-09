Nærmer seg sperregrensen

– Det er jo ikke et nivå som vi ønsker å være på, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad til TV 2.

Han innrømmer at det svir når målingene er så dårlige som nå.

Senterpartiet får nemlig en oppslutning på bare 4,6 prosent på Kantars september-måling for TV 2. Regjeringspartiet er dermed på størrelse med Venstre, som ligger på 4,5.

Partiet har ikke ligget lavere på en TV 2-måling siden desember 2014.

Og fallet har vært enormt. Siden toppen ble nådd med 22,1 prosent i desember 2020, har fire av fem velgere forsvunnet.

– Det er klart, det påvirker oss jo. Men samtidig så har vi åtte statsråder og 28 stortingsrepresentanter som går på jobb hver dag for å gjøre en innsats for partiet og velgerne på den plattformen som vi har gått til valg på. Så vi prøver jo å ikke bli helt nedtrykt av det, og så er det en god stund til stortingsvalget, sier Pollestad.

– Vi håper at vi skal klare å styre oss igjennom denne krisen på en god måte.

Jevnt for Ap

Regjeringspartner Arbeiderpartiet har ligget jevnt rundt tjuetallet de siste målingene.

Nestleder Bjørnar Skjæran har likevel høyere ambisjoner.

– Det er jo tall som viser at vi har en jobb å gjøre. Og det tar vi med oss inn i det arbeidet vi nå gjør med statsbudsjettet. Der blir det aller, aller viktigste at vi har trygg økonomisk styring i en krevende tid, sier han.

Skjæran vil ikke si hvorfor han tror regjeringspartner Senterpartiet har falt så kraftig over tid. Men han håper at bunnen er nådd.

– Jeg håper jo at Senterpartiet stabiliserer seg og får vekst på målingene framover. Det er viktig for alle de som har stemt på Senterpartiet.

Høyre på topp

Høyre ser derimot ut til å være i storform. Med en oppslutning på 27,8 prosent i er partiet klart størst i Kantar-målingen.

– Det er kjekt å få gode målinger, sier partileder Erna Solberg til TV 2.

GLAD: Høyre-leder Erna Solberg sier hun ikke hadde ventet så gode målinger bare ett år etter valget. Mandag var hun på besøk på Jøtul-fabrikken i Fredrikstad. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg tror nok vi skal innrømme at vi ikke hadde forventet å ligge her, når det bare er under et år siden valget. Men det har nok noe med å gjøre at vi kanskje leverer noen flere svar på utfordringer som Norge står overfor og ikke minst at vi jobber systematisk med de tingene som skal bidra til at vi sørger for å trygge folks økonomi fremover.

Målingen viser også borgerlig flertall. Det gir et godt grunnlag framover, mener Høyre-lederen.

– Så håper jeg også at KrF kommer over sperregrensa etter hvert, sier hun.

Sp gjør det bedre lokalt

På TV 2s kommunebarometer får Senterpartiet derimot en oppslutning på 9,2 prosent – det dobbelte av oppslutningen i stortingsmålingen.

Det er oppløftende, mener Pollestad.

– Så vi er optimister før det kommende kommunevalget. Denne målingen bekrefter at den trøkken vi får i målingene nasjonalt, ikke i like stor grad treffer partiet ute i landet, sier han.

Tallet er likevel en nedgang på 5,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2019.

Pollestad tror strømkrisen er forklaringen på den store forskjellen mellom de lokale og de nasjonale tallene.

– Det er ingen tvil om at strømkrisen treffer oss nasjonalt, sier han.

– Mens lokalt så ser en at våre tillitsvalgte har jobbet i tre år nå i sitt lokalsamfunn. Vi har mange ordførere. De har gjort en god jobb. Og heldigvis er det da flere som svarer at de vil gi dem fornyet tillit, enn det er for oss nasjonalt.

Vil diskutere regjeringsdeltakelsen

Sp-ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, mener for sin del at regjeringsdeltakelsen koster for mye.

– Hvis regjeringssamarbeidet er så kostbart for Senterpartiet som det ser ut som nå, bør vi ta en vurdering på det. Det håper jeg vi gjør før landsmøtet neste år, for det blir i så fall for tett på valget, sier Sp-ordføreren.

– Får vi ikke gjennomslag i distriktspolitikken, har vi ingenting å gjøre i regjering.

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal (Sp), mener mye av problemet er at velgerne ikke har fått det de ble lovet under valgkampen.

– Man må se at en stemme til Sp er verd noe i form av konkret politikk. Nå virker det som Ap har vetorett i regjering, sier han.

Heimdal peker blant annet på strømeksport og forsvar som områder der Sp ikke har fått vist handlingskraft.

– Det er ingen vits i å sitte i regjering om man ikke klarer få fram politiske endringer. Nå er det relativt lite av det.

Tror på snuoperasjon

Men ikke alle ser like mørkt på situasjonen.

– Vi er truffet av flere internasjonale kriser og høye energipriser. I denne situasjonen er det en styrke at Sp er med i regjeringen. Jeg er ikke svekket i troen på at vi skal klare å snu dette. Meningsmålinger går opp og ned, sier Arnstein Menes (Sp), ordfører i Sogndal.

– Jeg er glad for at det er vi som styrer nå. For det hadde ikke vært bedre med noen andre ved roret i denne krevende tiden, istemmer Anne Berit Lein (Sp), ordfører i Steinkjer.