– Mest av alt representerer denne tidslinjen nok en buss som Høyre kaster Sindre Finnes under, sier Kim Arne Hammerstad til TV 2.

Han har skrevet bok om politiske skandaler og skriver om norsk politikk for Agenda magasin.

– Og så er det fremdeles en del ubesvarte spørsmål her. Blant annet hva som skjedde mellom fredag før valget og søndag før valget, hvor det ikke var noe kontakt mellom Erna Solberg og Sindre Finnes.

– Størst mulig skurk



Hammerstad mener at Solberg og hennes stab burde vært mer offensiv overfor Sindre Finnes, og at en tidligere avklaring kunne gitt dem mer å spille på nå.

– Hun kunne mast mer. Det virker som hun pushet ham veldig forsiktig, selv etter at han egentlig hadde lagt veldig mange av kortene på bordet.

– Nå virker det som det eneste kortet høyre har å spille på er å fremstille Sindre Finnes som en størst mulig skurk.



Mener Solberg må gå

Ifølge forfatteren må vi tilbake til de tidligere statsministrene Jan P. Syse på 90-tallet eller Per Borten på 70-tallet for å finne så markante skikkelser i norsk politikk som er involvert i en så stor skandale



– Det er lett å bli historieløs, men det nærmer seg en av de største skandalene vi har hatt i norsk historie.



– Dette er en statsminister som vi har hatt i åtte år, det er en av de mest markante politikerne vi har hatt i Norge, i hvert fall i vår generasjon. Hun er statsministerkandidat for et parti som flyger på målingene. Og det har foregått vedding mot norsk økonomi inne i statsministerboligen, bak statsministerens rygg.

– Bør hun gå av?

– Ja. Fordi at det er forskjell på juss og politikk. Det kan fremstå urettferdig å gå av på noe som ektemannen har gjort. Det strider mot noen grunnreflekser. Men dette har pågått over så lang tid og man er nødt å ta ansvar for noe man ikke har gjort selv, men som kan skade tilliten til det politiske systemet og rikspolitikerne i Norge.

– Uten kontroll og uten styring

Sindre Heyerdahl, kommentator i E24, sier at Høyres tidslinje illustrerer hvordan avisen jobbet med saken.

Samtidig peker han også på at det fremdeles er en rekke ubesvarte spørsmål, og at partiet er opptatt av å legge det fulle og hele ansvaret på Sindre Finnes.

– Høyre er ikke så opptatt av å formidle hvordan Erna Solberg har en selvstendig plikt og et ansvar til å holde seg løpende informert om ektemannens handler.

Økonomisk kommentator i E24, Sindre Heyerdahl. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mens Høyre har gode grunner til å skåne Erna Solberg, mener Heyerdahl at nedtoningen av partilederens ansvar kan slå tilbake på dem selv.

– I Høyres iver etter å skyve ansvaret over på Sindre Finnes, så fremstår de selv som ubevisste, uten kontroll og uten styring. Det bare forsterker inntrykket om at Erna Solbergs plikt om å holde seg løpende orientert ikke er så god. Jo mer uskyldig de fremstår, jo mer kan man lure på hvorfor de var så ubevisst inhabile.



Mener Økokrim bør åpne sak

Samtidig som Høyre presenterte sin versjon av saken, jobber Økokrim fortløpende med å vurdere om de skal etterforske Finnes for mulig innsidehandel, noe han selv benekter via sin advokat Jon Christian Elden.

Heyerdahl understreker at E24 foreløpig ikke sitter på noen bevis som tilsier dette. Han er likevel klar på at Økokrim bør etterforske saken.



– Du kan også ha heldige sammentreff hvor Sindre Finnes har tjent penger, uten at det er noe annet enn en heldig statistisk samvariasjon. Hvis Økokrim velger å gå dypere inn i dette, og det synes jeg de bør gjøre, for det er den beste måten å avdekke innsidehandel på. Da kommer Erna Solberg i en helt annen skvis, sier kommentatoren.



– Uholdbart

Skulle Økokrim åpne etterforskning, mener Heyerdahl det vil være tilnærmet umulig for Solberg å fortsette som Høyre-leder.

– Å ha en Høyre-leder som også er en forventet statsministerkandidat, som i prinsippet skal kunne ta over landet når som helst, som er under etterforskning av Økokrim, kan bli en for stor bør å bære. Da spørs det om ikke Solberg trekker konklusjonene selv, og tenker at det blir uholdbart å stå under en langvarig etterforskning av Økokrim.