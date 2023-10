Nær dobling for billånsrenten – dette bør du gjøre nå

Nå brenner det i lommeboken for mange som tok opp billån under pandemien. Men selv om billån er blitt svinedyrt, har ekspertene helt konkrete tips til hva du kan gjøre.

Året var 2021. Det var pandemi, nullrente, ingen dyre utenlandsreiser, gode sparemuligheter, den nye elbilavgiften fantes ikke, og mange kjøpte seg ny bil.

Høres det kjent ut?

Nå er bakrusen her. I takt med at alt i samfunnet har blitt dyrere, har renten for billån økt kraftig de siste to årene.

Kraftig renteøkning

Tall TV 2 har fått fra Nordea, viser at den effektive renten for et 10-års fullfinansiert billån på 500.000 kroner, var på 5,05 prosent i juli, 2021.

Nå – litt over to år senere – er lånerenten på hele 9,19 prosent. Altså nesten en dobling.

– Rentene på billån er preget av Norges Banks mange rentehevinger og tilsvarende prisøkninger i pengemarkedet, sier pressesjef Cathrine Graff i Nordea.

FØLELSER: Bil er nært og kjært for mange nordmenn. Da er det fort gjort å kjøpe over evne. Foto: TV 2

DNB melder om lignende økning, og dette betyr at den månedlige kostnaden din øker med rundt 1000 kroner i måneden per bil.

– Mange velger rammelån, der billånet «bakes» inn i boliglånet, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

Derfor er billån dyrt

Og der har du kjernen i saken – hva er egentlig lurt å gjøre når månedsprisen for den nye, flotte bilen din stiger i takt med alle andre utgifter?

Hele Norges pengerådgiver, Hallgeir Kvadsheim, sier programmet «Luksusfellen» får ekstra mange henvendelser fra nybilkjøpere om dagen.

– Der har vi flere deltakere som ønsker å selge bilene sine. Dette vil de klare selv, for hvis banken må gjøre det så kan det bli dyrt, sier Kvadsheim.

RÅD: Hallgeir Kvadsheim er siviløkonom og gir nordmenn råd om privatøkonomi, ofte gjennom det populære programmet «Luksusfellen». Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Kraftig verdifall er nemlig en av årsakene til at billån er så dyrt som det er.

– Den første meteren du kjører koster 80.000-100.000 kroner. På grunn av verdifallet, er det ikke bare å flytte lånet heller. I tillegg er det mange som misligholder billånene sine, og derfor må utlånerne bake inn risikoen for tap når de setter en pris på lånet, sier Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

«Bake» billån inn i huslån?

Det første man bør gjøre hvis man sliter med fordyret billån, er ifølge Jensen å snakke med banken.

– Av alle kreditorer, så er faktisk banken ganske greie med kundene. De kan gi avdragsfrihet, og det er veldig lavterskel-tiltak.

Kvadsheim nevner på sin side en klassiker – nemlig å bake billånet inn i huslånet.

– Man bytter riktignok ut et lån med ni prosent rente, med et som har fem-seks prosent. Det kan gjøre at man klarer de månedlige nedbetalingene, sier «Luksusfellen»-programlederen.

TVANGSSALG: Inkassoselskapene melder om økning i antall mislighold av billån. Det kan føre til tvangssalg og auksjonering av biler. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Dette gjør folk feil

Å slå sammen hus- og billån passer likevel ikke for alle. Det er nemlig én feil de fleste gjør her.

– Hvis man lar være å justere nedbetalingstiden, og tenker å beholde lånet i 15–20 år, så blir det fort dyrere. Man blir «aldri» kvitt billånet, så dette er kun å anbefale for dem som er i en voldsom skvis med månedsutgiftene, sier Kvadsheim.

Ifølge ham kan dette løses med å si til banken at man vil øke betalingsbeløpene på det ny-kombinerte lånet.

Dette kan gjøre at prisen for bilen blir betalt ned på de samme fem-sju årene man hadde planlagt for billånet.

PASS PÅ: Mange tenker kanskje at det er mulig å bake billånet inn i boliglånet, men det passer kun for enkelte, sier pengeekspertene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Inkasso-økning

Hva gjør man derimot hvis man ikke klarer å betale for bilen lenger?

Tall fra inkassoselskapet Intrum viser at antall saker knyttet til billån økte med 30 prosent i sommer, sammenlignet med året før.

– Med denne veksten er vi tilbake til de samme nivåene som ved inngangen av pandemien, sa sjefanalytiker Morten Trasti i Intrum til TV 2 tidligere i oktober.

Jensen i Forbrukerrådet sier det blir spennende å se om utviklingen fortsetter når de nye tallene kommer i høst.

– Dette er alvorlig for dem det gjelder. Det er sikkert mange som vurderer å selge bilen, men det er ikke nødvendigvis lett å kvitte seg med denne nå.

ADVARER: Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet sier den nye bilen din taper seg 80-100.000 kroner etter én meters kjøring. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Bilsalg-fella

Hvis det går så langt at man må kvitte seg med kjøretøyet, er det ofte best å bite i det sure eplet, sier Kvadsheim.

– Mange går i fella når de nekter å selge bilen med tap. De krever akkurat like mye som de kjøpte den for, og så blir den liggende på Finn i ukevis. Da er det bedre å selge den med prisavslag, for å unngå at verdien faller ytterligere, sier han.

Det er nemlig mye følelser rundt bilkjøp. Akkurat som med bolig har mange et nært forhold til bilen, men dette er også en klassisk felle sier Kvadsheim.

– Det kan bli veldig dyrt å forelske seg i bilen sin. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å selge, men de langsiktige konsekvensene kan bli store hvis den begynner å slite på privatøkonomien.

ELSKET: Tesla Model Y er en av Norges aller mest solgte biler, og en doning mange nordmenn har et nært og kjært forhold til. Foto: BRANDON BELL

Lys i (bil-) tunnelen?

Selv om renten har steget jevnt de siste par årene, er det nå tegn som tyder på at lånene kanskje ikke blir så mye dyrere.

– Man forventer ikke at det skal komme så mange flere økninger, så jeg tror kanskje vi har nådd toppen, sier Kvadsheim.

Dette er også i tråd med tidligere spådommer fra økonomer TV 2 har snakket med, særlig etter KPI-rapporten som indikerte dempet prisvekst.

Til de som sliter, har Dalsbø i DNB en oppfordring:

– Kundene kan bare ta kontakt med oss, så kan vi se på hele økonomien deres. Det kan være vi kan justere på andre engasjement, som i helhet kan lette på byrden til kundene.

For ordens skyld – pressesjef Cathrine Graff i Nordea jobbet i TV 2 fram til våren 2022.