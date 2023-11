Nær 8.000 skal reddes ut. Dette er spillet i kulissene

Opp mot 50 land deltar i et kappløp for å redde sine borgere ut fra Gazastripen. Ett land har et fortrinn, ifølge tidligere ambassadør.

Desperasjonen er stor blant de om lag 250 norske statsborgerne som håper på å komme seg hjem fra krigssonen på Gazastripen.

Mellom 40-50 land venter fremdeles å få borgerne sine evakuert fra Gaza til Egypt. Totalt utgjør de opp mot 8.000 personer.



I hvilke hender ligger egentlig skjebnen til de utenlandske statsborgerne?

Ifølge TV 2s opplysninger foregår forhandlingene på denne måten:

Hvert land sender egne lister til Israel og Egypt med navn på borgere som skal evakueres fra Gaza.

Israel gransker listene nøye for å forsikre seg om at de ikke inneholder personer med tilknytning til Hamas.

Deretter gir Israel en liste til Egypt som inneholder de navnene de mener kan slippe ut på en bestemt dag. Disse er fordelt på ulike land.

Listene har en kvote på 500 navn per dag, ettersom det er maksgrensen som Egypt har sagt at de er i stand til å håndtere ved grenseovergangen. Det har ikke vært noen dag der man har vært i nærheten av 500 evakuerte.

Israel har svart på purringer ved å forsikre om at alle de utenlandske borgerne vil evakueres innen «de neste dagene».

Hamas har også handlingsrom til å stenge grensen helt i perioder.



– Prioriteringer

Amerikanere, franskmenn og egyptere er blant dem som har trukket det lengste strået og som har fått krysse grensen til Egypt.



TV 2 har tidligere skrevet om nordmenn som føler seg diskriminert i køen for å komme seg vekk fra krigssonen.

Tidligere Israel-ambassadør Jon Hanssen-Bauer tror det bare er spekulasjoner at Israel nedprioriterer Norge.



– Det er ingen grunn til at de skulle gjøre det. Norge har gode relasjoner til både Egypt, Israel og Hamas. Jeg tror ikke dette handler om politiske overveielser, men om pragmatiske prioriteringer, sier han til TV 2.

EX-AMBASSADØR: Tidligere Israel-ambassadør, Jon Hanssen- Bauer, mener Norge har gode relasjoner. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Terje Bendiksby

Hanssen–Bauer antar at prioriteringen gjøres ut fra hvilke land som har de korteste listene.

– Det er mange som ringer og maser om å få sine innbyggere ut. For at det skal gå raskest mulig tror jeg landene med de minst komplekse listene blir prioritert.

USA, Israels viktigste allierte, er et av landene som har evakuert flest. Reuters meldte tirsdag at minst 400 amerikanere har fått krysse grensen så langt.

– Det er nærliggende å tro at akkurat USA har et lite fortrinn hos Israel. Noen diplomater har større gjennomslagskraft enn andre, og til syvende og sist har Israel det siste ordet når det gjelder hvem som får slippe ut, sier Hanssen-Bauer.

– For tidlig å si

Norge var et av få vestlige land som stemte for FN-resolusjonen om umiddelbar humanitær våpenhvile på Gazastripen for to uker siden.

Resolusjonen vakte sterke reaksjoner fra Israel, og ambassadør Avraham Nir-Feldklein har tidligere uttalt til Dagbladet at han ble skuffet over Norges stemme.

– Israel er åpenbart veldig misfornøyd med Norges standpunkter i krigen, sier UiO-professor og Prio-forsker Hilde Henriksen Waage.

– Det er likevel for tidlig å si om avstemningen har fått følger, og om det pågår et politisk spill på grensen, siden det er så få som har sluppet ut, legger hun til.

Motstridende interesser

Professoren forklarer at både Hamas, Israel og Egypt har mulighet til å nekte personer eller nasjonaliteter fra å krysse grensen.

Hun tror likevel at det er Israel og Hamas som har mest motstridende interesser.

– Hamas har interesser for hvilke palestinere som slipper ut, det er veldig klart. De har også blitt beskyldt av Israel for å forsøke å sende ut sårede krigere – noe som er vanskelig for meg å verifisere eller mene noe om.

At Hamas eller Egypt har sterke meninger om hvilke nasjonaliteter som slipper ut, og i hvilken rekkefølge, tviler professoren på.

–Israel har nok størst innflytelse og meninger om begge deler. Det er vel heller ikke uten grunn at de som ble sluppet ut først er amerikanere, sier Waage.

Grundig kontroll

Norske diplomater har trykket på alle knapper det er mulig å trykke på, fra statsledere til vanlige byråkrater, forteller tidligere ambassadør Jon Hanssen-Bauer.

Han forklarer at det også tar lang tid å få ut de utenlandske statsborgerne fordi det føres grundig kontroll og identitetsjekk av personer på listene og ved grensen.

Det krever mange ressurser.

Når det gjelder å få ut norske borgere fra Gazastripen, tror Hanssen-Bauer dessverre at man må vente på tur.

– Selv om noen land har fått ut sine innbyggere, er det mange igjen. Det er ikke en selvfølge at Norge blir særlig prioritert ettersom vi er blant de landene som har flest på listene. Det er mange andre land som også venter, sier han.