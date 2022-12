Nær 800 skader på fem dager

Speilglatte veier har gått hardt ut over biler og folk. – Et voldsomt kjør.

En julecocktail med nedbør iblandet kulde og varme, har ført til vanskelige forhold både for bilister og gående.

Dette har både forsikringsselskapene og legevaktene virkelig fått merke i romjula.

Uvanlig stor pågang

Gjensidige melder om uvanlig mange skadesaker.

– Det har vært et voldsomt kjør, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.

MANGE SKADER: – Det er krystallklart at antall skader nå ligger på et veldig høyt nivå, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

På fem dager nå i romjula har de fått inn nærmere 800 bulkeskader.

– Det er et uvanlig høyt tall, da det tross alt er mindre trafikkvolum på disse høytidsdagene enn vanligvis, sier Rysstad.

Selv kjørte han til fjells i romjula og fikk erfare hvor såpeglatt det er.

– Stedvis var det rene skøytebanen, sier han.

Rush på legevakten

Også på legevaktene rundt i landet har det strømmet inn med folk, som har falt på det såpeglatte føret.

Fra julaften til 30. desember har Oslo skadelegevakt behandlet 900 skader. Rundt 400 av disse er skader etter fall på holkeføret på veier, fortau og parkeringsplasser.

Avdelingsleder Knut Melhuus ved skadelegevakten i Oslo regner med at de vil ha heftig pågang på nyttårsaften også.

BRUDD: Knut Melhuus ved skadelegevakten i Oslo må behandle mange bruddskader nå, etter fall på det glatte føret. Foto: Anders Bayer, OUS.

– Da vil vi nok få en jevn strøm av festkledde Oslo-borgere på vei inn til behandling, etter en uheldig start på det nye året, sier Melhuus.

Natten inn i det nye året forventer de å få inn mellom 70 og 80 pasienter.

– Holkeføret gjør at vi er ekstra spent på hvor mange vi kommer til å få inn i år, sier avdelingsoverlegen.

SPEILBLANKT: Det har vært en lengre periode med holkeføre nå både i Oslo og på store deler av Østlandet. Foto: Rodrigo Freitas/ NTB

Ekspertenes råd

Legen ber oss tenke oss om to ganger før vi skal ut og skåle oss inn i det nye året.

– Pene dressko og høye heler ute på glattisen er ingen god kombinasjon. Så ta på utesko, helst med pigger, og innta noen færre glass champagne – da er det lettere at det går bedre.

Og for deg som skal sitte bak rattet de neste dagene, har også Rysstad i Gjensidige noen klare tips.

– Tilpass farten etter forholdene, ta det med ro og hold ekstra stor avstand til bilen foran, sier han.

Naf advarer

Mens Gjensidige melder om veldig mange bulker og skader på grunn av speilblanke veier, mener kommunikasjonssjef i If at det ikke har vært overraskende mange skader.

– Ja, det er glatt på veiene og det har vært et stort behov for veihjelp i jula. Men vi opplever ikke at det har vært flere skader i romjula enn det pleier, sier Sigmund Clementz i If.

Både Clementz og Naf ser at kombinasjonen ferske elbilsjåfører og vinterføre kan få en overraskende effekt.

– Det er viktig å tenke på at elbilen reagerer annerledes på glatt føre enn en bensin- eller diesel bil, sier Clementz.

OVERRASKELSER: Elbiler på glatte veier kan føre til ekstra utfordringer. Foto: TV 2

Elbiler bremser nesten på egen hånd, fordi de bruker bremseeffekten til å lade batteriet. Mens kraftig regenerering kan føre til at man sklir på glatte veier.

– På glatte veier er det lurt å skru ned bremseeffekten til et minimum eller helt av, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Naf.

Når man slipper opp gasspedalen på en elbil, vil bilen bremse av seg selv og samtidig få litt påfyll av strøm. Det kan føre til man mister kontrollen på glatt føre.

– Når du kommer mot en sving på glatt føre og slipper gassen og regenereringen på bilen begynner å jobbe, kan bremsingen føre til at du sklir ut av veien i stedet for å komme deg trygt gjennom svingen, sier Sødal.