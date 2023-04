– Nabolaget blir ei spøkelsesbygd om ingenting skjer

Småbarnsfamilien har i årevis venta på at huset deira skal bli ein togstasjon. No kjøper Vegvesenet og Bane Nor hus til ei utbygging ingen veit om det blir noko av.

Nabolaga i sentrum av vestlandsbygdene Vaksdal og Stanghelle er i endring. Men ikkje på den måten som innbyggjarane hadde ønska seg.

Vegvesenet og Bane Nor har sidan i haust kjøpt 28 hus til 130 millionar kroner i kommunen. Husa står i vegen for ny E16 og Bergensbanen ut frå Bergen og må rivast.

Men nyleg sa det samme Vegvesenet at dei ikkje vil prioritera prosjektet dei neste 13 åra.

OPPGITT: Amanda Berge meiner Vegvesenet opptrer respektlaust mot nabolaget deira på Vaksdal Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I nabolaget til sambuarparet Amanda Berge (33) og Stian Flatås Mjelde på Vaksdal har mange allereie flytta ut av husa.

– Då blir det jo ei spøkelsesbygd her om ingenting skjer, sukkar Berge i trafikksuset fra dagens E16 som ligg like ved.

Sjokkbeskjed

På folkemunne har europavegen mellom Bergen og Voss fått kallenamnet «Dødsvegen».

«Norges største tunnelprosjekt» til 30 milliardar kroner skal erstatta den rasfarlege og ulukkesutsette strekninga mellom Arna og Stanghelle.

Sjokkbeskjeden om at Vegvesenet ikkje finn plass til utbygginga i neste periode for Nasjonal transportplan slo ned som ei bombe på Vestlandet før påske.

LEIK: I hagen har Stian Flatås Mjelde og sambuaren skapt ein hage for selskap og leik. Her er Joel (4) i aksjon med gravaren. No fryktar dei alt må ofrast til ingen nytte. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Særleg fordi samme statlege organ har byrja å tømme vaksdalshus for folk. Det opprinnelege målet er nemleg byggestart i 2024.

– Det er byrja å bli tomt i fleire hus her allereie. Vi mistar tillit til heile greia. Det har lenge vore svært vanskeleg å forholda seg til kva som skal skje. Det blir ei psykisk belastning, seier Mjelde.

I sandkassa leikar sonen Joel (4) med gravemaskina. Men akkurat no er altså han den einaste som vil grava i hagen deira.

Fryktar dei må flytte utan grunn

Mjelde og Berge har budd i huset på Brualeitet sidan 2011. Her har dei pussa opp, bygd hage og fått to barn saman.

BLIR: Familien har kjøpt ny tomt ein anna stad på Vaksdal. Dottera på ni år var på skulen då TV 2 var på besøk. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

I 2016 fekk dei beskjed om at huset mest sannsynleg ville bli jamna med jorda i forbindelse med ny E16 og Bergensbanen. Det står nemleg akkurat der den nye togstasjonen i Vaksdal vil koma.

At det no ser ut til å mangle pengar med å koma i gong, frustrerer dei. Samstundes forhandlar dei med Vegvesenet om å løysa inn huset.

Å måtte flytte utan å vite om det blir noko utbygging er vanskeleg.

– Dei opptrer respektlaust mot nabolaget vårt. Vi har levd eit liv på vent i årevis. Ingen vil kjøpa eit hus som dei veit skal rivast. Og vi har ikkje kunna gjort noko med huset vårt sidan då, fordi det ville vore bortkasta arbeid. Og så kan vi heller ikkje bygge nytt på den nye tomta vår før vi sel dette huset, seier Berge.

Sambuarparet seier det blir rart og trist å kanskje måtte sjå huset dei har budd i gjennom tolv år bli ståande og forfalla om ingenting skjer.

– Særlig for dei som ikkje treng flytte og som difor får tomme og mørke hus ståande i nabolaget i mange år, seier Mjelde.

Grafikk av ny jernbane og E16 mellom Arna og Stanghelle. Her er den nye togstasjonen på Vaksdal som tek huset til Amanda og Stian på Brualeitet Foto: Vegvesenet og Bane Nor Les mer Grafikk av ny jernbane og E16 mellom Arna og Stanghelle. Tunnelane for vegen og jernbana skal fleire stader gå parallellt for å fungere som rømningsvegar for kvarandre. Foto: Vegvesenet og Bane Nor Les mer Grafikk av ny jernbane og E16 mellom Arna og Stanghelle. Her er ny togstasjon på Stanghelle. I både Vaksdal og på Stanghelle skal nye E16 gå utanom bygdene. Foto: Vegvesenet og Bane Nor Les mer

Lever med rasfaren kvar dag

Eigentleg heiar dei på den planlagde utbygginga. Rasfaren på dagens E16 kjenner dei på kroppen kvar einaste dag, anten dei køyrer på jobb eller køyrer ungane på fritidsaktivitetar.

– Vi droppar å køyre om det regnar, seinast før påske då niåringen vår eigentleg skulle på svømmetrening i bassenget på Dale, fortel Berge.

I 2015 var ho og dottera få minutt unna å havne i gigantskredet på Boge. Då Berge parkerte og gjekk inn i huset på Vaksdal etter ein tur til Bergen, såg ho blålysa frå utrykkinga til raset passere forbi.

– Det sette ein veldig støkk i meg. Vi tek ein sjanse kvar gong vi køyrer ut på denne vegen.

Våren 2015 gjekk dette raset over toglinja og ned på E16 ved Boge like ved Vaksdal. Amanda Berge passerte med dottera nokre få minutt før. Foto: Ivar Lid Riise/TV 2

Fortvila

Også på Stanghelle reagerer fleire av innbyggarane sterkt på Vegvesenet sitt innspel til ny nasjonal transportplan. Vegar Sellevold (52) er leiar i vellaget og har allereie selt huset han har budd i sidan 1995.

Han må stoppe opp og be om ein pause i intervjuet når TV 2 spør korleis han har det.

– Vi blir veldig fortvila. Du føler du har gitt vekk huset ditt til fånyttes. Og så står husa igjen i bygda, tomme og til forfalls. Som ei spøkelsesbygd. Det syns eg ikkje noko om.

FORTVILA: Vegar Sellevold på Vaksdal Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Ikkje plass til nokon ting

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesenet forstår veldig godt at innbyggjarane som har selt eller skal selje husa i vaksdalsbygdene er fortvila.

– Det er heilt naturleg at dei reagerer og er usikre. Men det er viktig for oss å få fram kvifor prioriteringa vår vart slik, seier Davik.

Han viser til at innspelet er svar på eit oppdrag frå Samferdsledepartementet.

– Det er dei strammaste økonomisk rammene vi har fått på mange år og det var nesten ikkje mogleg å få plass til noko som helst.

Han spelar ballen over til politikarane igjen. Fellesprosjektet til Vegvesenet og Bane Nor durar på vidare for å bli klare til mogleg oppstart neste år og heile planen er inne til kvalitetssikring.

– Vi held trykket oppe slik at prosjektet blir modnare og kan rykke opp på lista. Så må utbygginga bli tatt til opp til investeringsavgjerd i Stortinget. Så får vi sjå kva budsjettet for 2024 seier, men det er ei politisk sak, seier Davik.

Samferdsleminister Jon-Ivar Nygård (Ap) vil ikkje stille til intervju med TV 2 i forbindelse med denne saka.

KJEKT I HAGEN: Amanda Berge leikar med sonen Joel (4) i hagen på Brualeitet i Vaksdal. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Ser framover

Etter å ha venta på at heimen deira skal bli ein togstasjon i årevis, har paret på Vaksdal bestemt seg for å sjå framover.

Dei festar lit til at politikarane prioriterer utbygginga som fleire av dei «har snakka så varmt om» i mange år.

Dei vart glade for at reguleringsplanen vart godkjent i fjor. No vil dei ikkje lenger leve på vent.

– Vi skal selje huset til Vegvesenet og så startar vi på nytt, med bygging av nytt hus på ei ny tomt her på Vaksdal, seier Stian Flatås Mjelde.

– Me ønskjer å legge dette bak oss no og sjå framover. Men vi kjem til å sakne denne heimen, seier Amanda Berge.