NABOKRANGELEN ENDTE HER: Møre og Romsdal tingrett rettssted Kristiansund har dømt en mann til samfunnsstraff for vold mot naboen. Foto: Terje Pedersen / NTB.

Stemningen var ikke akkurat god mellom de to naboene i ei bygd på Nordmøre denne aprildagen i fjor.

Da hadde det gjennom flere år bygge seg opp en heftig konflikt på grunn av et kloakkanlegg som fornærmede skulle grave ned på dyrket mark. Denne marka leide tiltalte av en annen nabo.

Tiltalte - som er bonde - var redd for kloakkanlegget skulle føre til mindre tilgang på fôr og dermed få store konsekvenser for gårdsdriften.

Det er forvørig 50 meter mellom bolighusene til de to ikke så gode naboene.



Kraftig spark

Gravearbeidet ble utført, men i forbindelse med tilsåing av området eskalerte feiden. Naboen med kloakkprosjektet dukket opp hos bonden for å gi uttrykk for misnøye rundt dette arbeidet. Da gikk bonden i svart.

– Jeg mistet besinnelsen, forklarte tiltalte i tingretten.



Dermed tok han tak i naboen som var på besøk, løp ned en verandatrapp med vedkommende slik at han falt overende. Ifølge dommen fortsatte volden ute på plenen og endte med at fornærmede ble tildelt et kraftig spark i siden eller setepartiet.

Naboen hadde så store smerter etter angrepet at han måtte ha hjelp av tiltalte til å komme seg på beina. Deretter ble ambulanse varslet og mannen sendt til sjukehus i Kristiansund.

På sjukehuset ble det konstatert lårhalsbrudd og fornærmede måtte få operert inn protese i hofteleddet.

Tingretten legger til grunn at det har vært en forhistorie der begge parter har vært oppfarende og reagert med frustrasjon og sinne.

– Selv om det på ingen måte rettferdiggjør tiltaltes handling, var det lite klokt av fornærmede å møte opp på verandadøren til tiltaltes bolig. På bakgrunn av historikken, kan retten forstå at tiltalte følte seg provosert av hans væremåte og uttalelser, mener tingretten.

Slapp fengsel



Retten mente at kroppsskaden i utgangspunktet skal straffes med ubetinget fengsel i 90 dager. Men retten har forståelse for at tiltalte følte seg provosert og at naboen burde holdt seg unna. De ga strafferabatt for dette, samt tilståelsen.

Ytterligere lang liggetid hos politiet ga nye 15 dages rabatt, og retten kom fram til at fengsel i 45 dager ville vært passende. Men straffereduksjonen stopper ikke der.

For bonden ba om hjelp på familievernkontoret. En ansatt der fortalte i retten at hendelsen har brakt familien inn i en stor livskrise og at mannen selv har tatt initiativ til å følge et program for sinnemestring.



– Etter rettens syn er det flere individuelle forhold hos tiltalte som samlet gjør at allmennpreventive hensyn om ubetinget fengselsstraff må vike.



Møre og Romsdal tingrett mener at 45 timers samfunnsstraff er korrekt straff. I tillegg må mannen betale fornærmede 50 000 kroner i oppreisning til naboen.