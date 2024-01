Naboer: – Helt uvirkelig

ETTERFORSKNING: Politiet har iverksatt drapsetterforskning etter at en mann ble funnet død i Stavern tirsdag. Foto: Geir Eriksen

STAVERN (TV 2): Naboer er sjokkert over at en mann er funnet død i nabolaget deres. En drapssiktet kvinne er fortsatt på frifot.

– Det er helt uvirkelig at noe sånt skjer her. Dette er et helt vanlig og rolig nabolag, sier en nabo TV 2 har snakket med.

Hen ønsker å være anonym, men i likhet med andre naboer er vedkommende rystet over det som har skjedd.

Det var tirsdag kveld at politiet fant en mann død på en adresse i Stavern, utenfor Larvik.

Politiet rykket ut etter en bekymringsmelding kl. 18.11, fra familiemedlemmer som ikke fikk kontakt med slektningen sin.

Ifølge politiadvokat Ole Jacob Garder i Sør-Øst politidistrikt vet de ikke hvor lenge avdøde hadde ligget der, men de tror ikke han har ligget lenge.

UNDERSØKER: Krimteknikere jobber på åstedet i Stavern, onsdag. Foto: Geir Eriksen

– Helt vanlige folk

Ifølge politiet var det en relasjon mellom avdøde og kvinnen som nå er siktet for drap.

En nabo TV 2 har snakket med sier følgende:

– Dette var helt vanlige folk. De gikk ofte turer sammen.

Ifølge tre ulike naboer flyttet de to sammen i august 2023. Ifølge TV 2s opplysninger stemmer også dette.

Politiet sier det er funn på stedet som gjør at de har valgt å etterforske hendelsen som drap.

Klokken 10.50 er kvinnen fortsatt ikke pågrepet.

– Vi leter etter henne nå, sa politiet til TV 2 i morgentimene.



Garder opplyser at begge de involverte er norske borgere og at de er rundt 50 år gamle. De er ikke kjent for politiet fra før.



Politiet har varslet at det kommer ny informasjon til pressen klokken 12.

SØK: Politiet rykket ut med store mannskap da en mann ble funnet død i Stavern. Foto: Geir Eriksen

– Ubehagelig

Ordfører Birgitte Gulla Løken i Larvik har tidligere sagt at de foreløpig har lite informasjon om saken.

– Dette er ubehagelig, og vi kommer selvfølgelig til å stille opp med det som trengs fremover, hvis det blir aktuelt, sier hun til TV 2.

– Vi vet veldig lite, men vi er klare til å opprette kriseteam hvis det blir nødvendig. Det er fremdeles veldig tidlig, så vi får bare la politiet gjøre jobben sin.