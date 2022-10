Naboene har levd flere år i frykt – fredag ble tenåring angrepet med øks

I flere år har beboerne i et av Bergens villastrøk advart mot mannen i slutten av 30-årene. Nå er han siktet for drapsforsøk mot en tenåring.

Fredag kveld lekte en gruppe tenåringsgutter «ring på spring» på en privatadresse på Hjellestad, sør i Bergen. Politiet mener at huseieren, en mann i slutten av 30-årene, jaget guttene og angrep en av dem med øks.

Tenåringen fikk stygge skader, men er nå utskrevet fra Haukeland sykehus. Mannen ble pågrepet, og tirsdag er siktelsen utvidet til drapsforsøk.

– Basert på politiets etterforskning, deriblant medisinske funn på gutten, mener vi det nå er grunn til å etterforske saken som drapsforsøk, sier påtaleansvarlig politiadvokat Farzad Izadi til TV 2.

Politiet har gjennomført en rekke etterforskningsskritt, og ønsker å komme i kontakt med personer som har opplysninger om saken.

GUTTESTREKER: En gruppe tenåringsgutter lekte ring på spring hos en mann i slutten av 30-årene. Nå er gutten på sykehus og mannen i varetekt. Foto: TV 2

Ikke gjentakelsesfare

Selv nekter mannen straffskyld. Søndag ble han varetektsfengslet i én uke, til tross for politiet ba om fire uker. Mens politiet mente det var fare for gjentakelse, avviste forsvarer Fredrik Verling dette.

Under rettsmøtet sa forsvarer Verling at det ikke er noe ved mannens historikk som tilsier at det er fare for gjentakelse.

Mannens naboer forteller en helt annen historie.

Drapstrusler og angrep på barn

– Det er løgn. Jeg synes det er helt horribelt at en advokat kan finne på å si noe sånt i retten, når man vet hva denne mannen har gjort tidligere, sier en person som bor i samme område som mannen.

Av hensyn til egen sikkerhet, har politiet frarådet beboerne på Hjellestad til å stå frem med navn og bilde i saken. TV 2 er kjent med beboernes identitet.

ETTERFORSKES: Kriminalteknikere gjorde undersøkelser i mannens bolig mandag ettermiddag. Foto: TV 2

TV 2 har snakket med flere ulike kilder i lokalområdet, som trekker frem en rekke hendelser de siste årene. Blant annet skal den siktede ha sendt drapstrusler til ulike beboere i området. Ved anledninger skal det også ha oppstått fysiske konfrontasjoner mellom siktede og andre beboere.

Samtidig skal den siktede ved minst tre tidligere anledninger gått til angrep på barn i nabolaget. I noen av tilfellene har det vært i forbindelse med ring på spring, i andre ikke.

– De kom løpende inn, de var livredde, forteller en av beboerne.

Les hva den drapssiktedes forsvarer svarer lenger ned i saken.

Gjennomgår historikk

Politiet bekrefter at de har mottatt en del tips knyttet til den siktede, og at de nå jobber med å gjennomgå disse.

– Tidligere saker som siktede eventuelt er involvert i, vil selvfølgelig være noe politiet vil gjennomgå. Siktede er ikke tidligere straffedømt, men det er ikke ensbetydende med at han for eksempel ikke er anmeldt, sier politiadvokat Izadi, som oppfordrer personer til å ta kontakt.

PÅTALEANSVARLIG Politiadvokat Farzad Izadi sier politiet jobber med å kartlegge hendelsesforløpet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

TV 2 har presentert mannens forsvarer med flere av påstandene fra naboene.

– Dette er helt ukjent for meg. Jeg vet ikke annet enn det jeg har blitt presentert av politiet, sier Fredrik Verling.

Han forventer at de nevnte episodene vil bli presentert under neste rettsmøte dersom de skulle vise seg å stemme.

UKJENT: Forsvarer Fredrik Verling er ikke kjent med naboenes påstander. Foto: Marit Hommedal/NTB

– Jævlig ubehagelig

Etter flere av de tidligere hendelsene har beboerne enten kontaktet politiet eller anmeldt hendelsen. Da en av dem ringte politiet for å fortelle om en voldsepisode, skal politiet ha beroliget innringeren.

– De fortalte at de kjente godt til siktede, og sa at de fulgte med på ham. Så hvordan kan man da hevde at det ikke er noe ved hans historikk som tyder på at det er fare for gjentakelse?

BESLAG: I helgen gjorde politiet flere beslag i mannens bolig. Mandag fortsatte etterforskningen. Foto: TV 2

Beboeren synes det er «jævlig ubehagelig» at den siktede vil være tilbake i nabolaget om en uke, en oppfatning som deles av flere:

– Hvis den mannen får komme hjem igjen hit, så skjønner jeg ingenting, sier en annen beboer til TV 2.

Politiadvokat Izadi sier de forløpende jobber med å vurdere om de vil anke fengslingen på en uke, eller om de skal begjære mannen varetektsfengslet på nytt førstkommende fredag.

– Vi tar naboenes bekymring på største alvor og tar det med videre i vår vurdering av saken. Som nevnt er vi interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha nye opplysninger om saken, avslutter Izadi.