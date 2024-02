Naboane er overraska:

ÅSTAD. Politiet har sperra av området rundt bustaden i Fana i Bergen der to personar blei funne skadd i går kveld. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Slik reagerer nabolaget etter at politiet slo drapsalarm i Fana i Bergen.

TV 2 har snakka med naboen som bur like over leilegheita som politiet har sperra av, etter at ein person søndag blei funne død i ein bustad i Fana bydel i Bergen.

– Eg høyrde ikkje noko i går, seier mannen til TV 2.

Måndag føremiddag er det mykje presse nær bustaden, men få andre. TV 2 har snakka med nokre forbipasserande, men ingen av dei ønskjer å stå fram med namn.

– Roleg område

Ein av dei er ein mann i 60-årene som bur i nærleiken.

– Eg synest det har komme litt nært no. Det var meir uroleg her før, men i det siste har det roa seg i blokka.

TV 2 har snakka med fleire naboar som oppheldt seg i området i går kveld. Ingen av dei høyrde noko bråk.

– Elles vil eg seie dette er eit roleg område, seier ein av dei.

Skadd mann sikta

Politi og ambulanse rykka ut til ei privatadresse i bydelen Fana like før klokka 19 søndag kveld. Innhaldet i meldinga til politiet gjorde at dei rykka ut med fleire patruljar.

Då naudetatane kom fram, fann dei to skadde personar.

Begge dei skadde blei frakta til Haukeland universitetssjukehus. Den eine blei erklært død på veg til sjukehuset. Den andre personen, ein mann, er sikta for drap.

Ifølgje politiet er det ein relasjon mellom avdøde og den sikta mannen.

ALVORLEG. Politiet rykka ut til privatadressa med fleire patruljar. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Det var tre barn på adressa då politiet kom fram. Ingen av desse var fysiske skadde. Barna blir tatt vare på av barnevernsvakta.

Politiet melde allereie søndag kveld at dei ikkje søker fleire gjerningspersonar.

Jørgen Riple er forsvarer til den drapssikta mannen. Måndag føremiddag hadde han enno ikkje hatt kontakt med klienten sin.

Mannen er framleis på sjukehus, og det er uvisst korleis han stiller seg til drapssiktinga.