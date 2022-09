Nabo: – Jeg er i sjokk

En nabo sier han hørte hyl og skrik da et jordskred gikk i Valsøyfjord i Trøndelag fredag kveld.

ØDELEGGELSER: Jordraset som gikk fredag kveld, fullstendig knuste et hus. En person omkom. Foto: Frank Lervik / TV 2

En eldre person omkommet da det gikk et jordskred i Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag fredag kveld.

Jordskredet knuste et hus, hvor det befant seg seks personer. Alle ble reddet ut, blant dem en toåring.

En av dem som var vitne til det som skjedde, var nabo Olav Wågsand.

– Jeg er i sjokk over at dette kunne skje, sier han.

TV 2 møter han lørdag formiddag der jordmassene stoppet lørdag kveld, ved E39.

E39, som er hovedfartsåren mellom Molde og Trondheim, er nå stengt som følge av raset.

NABO: Olav Wågsand sier han er i sjokk over at det gikk et jordskred i nabolaget. Foto: Frank Lervik / TV 2

Lånte motorsag

Wågsand sier at han ikke så selve jordskredet, men fikk med seg dramatikken rett i etterkant.

– Folk skrek og hylte, sier han.

Etter hvert som redningsmannskapene kom på stedet, spurte de kunne låne utstyr.

– De kom bort hos meg og spurte om de kunne låne motorsag, sier han.

SKRED: Personer som ble fraktet til sykehus. har fått klemskader. Men ingen er alvorlig skadd, opplyser politiet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Wågsand sier det er tragisk at naboen gjennom mange år er omkommet.

– Det er tragisk. Vi har vært naboer i alle år, sier han.

Det bygges en ny E39 rett ovenfor huset som ble tatt av skredet. Wågsand sier at det ble gjort arbeid med den nye veien lørdag. Han mener det kan være en utløsende faktor, men Statens vegvesen sier til TV 2 lørdag at de ikke vil spekulere hva som er årsaken.

– Det har aldri gått ras i området tidligere, påpeker Wågsand.

Hørte en gråtende stemme

Politiet fikk melding om raset rundt klokka 19.15. Tre timer senere ble alle funnet. Den siste overlevende som ble hentet ut, var en to år gammel jente.

Her gikk raset

Det var en hund som markerte. Så hørte brannvesenet en lyd.

– Vi kunne ikke se jenta. Men vi hørte en, vag, gråtende stemme, forteller utrykningssjef i Børge Henden i Heim brannvesen til Aftenposten.

Henden var den første på rasstedet.

– Vi kunne ikke se henne. Men vi hørte henne. Det var fullt av leire som trykket på bakveggen av huset. Det var et totalt sammenklappet hus. Pipen var rast sammen og taket kommet ned, forteller han.

Han mener det var flaks som gjorde at toåringen ble reddet: Det var nemlig en luftlomme der hun var.

Toåringen ble fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim.

– Tragisk

Heim kommune har satt krisestab som følge av jordraset.

– Jeg har medfølelse for familien som har mistet et medlem. Dette er rett og slett tragisk, sier ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune til TV 2.

ORDFØRER: Ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune. Foto: Frank Lervik / TV 2

Svanem fortsetter:

– Det er krefter i massene når det klarer å ødelegge et hus. Det må ha vært en tragisk opplevelse for dem som ble rammet. Jeg er glad det psykososiale kriseteamet var her raskt og kunne hjelpe til etter beste evne, sier ordføreren.

Lørdag er geologer på stedet for å undersøke raset. Statens vegvesen sier til TV 2 at det kan bli aktuelt å åpne E39 lørdag, men sier at det er foreløpig uvisst.

Vil ikke spekulere

Prosjektdirektør Ove Nesje i Statens vegvesen utbygging viser til at politiet skal etterforske raset, og dermed vil han ikke kommentere hvordan raset kunne skje.

– Vi kan ikke spekulere rundt hvorfor dette skjedde, sier han.

– Det bygges ny E39 ovenfor rasstedet. Kan det ha vært en utløsende faktor?

– Vi kan ikke spekulere rundt det nå. Men det er klart at når det bygges ny E39 i området, må det undersøkes, sier Nesje.

Arbeidet med å bygge en ny E39 er stanset som følge av jordraset.

En geolog skal undersøke raset, og blant annet for å få klarert om det kan være fare for nye ras i området.

– Vi vet ikke om det er fare for nye ras, eller om noe har endret seg siden i går, forteller Randi Fagerholdt, tjenesteleder i politiet i Trøndelag, til NTB.

Fagerholdt forteller at de som ble fraktet til sykehus har fått klemskader etter raset, men at ingen er alvorlig skadd.