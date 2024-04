Nå vil «alle» ha svensk godteri: – Utrolig gøy

Med sitt fargerike utvalg og gode kvalitet har svensk godteri funnet veien til amerikanske hjerter. Men ikke alle er enige i at Sverige skal få all æren.

Svenskene har gitt oss både IKEA, ABBA og harryturer i en årrekke.

Nå har svensk godteri, eller «swedish candy», tatt helt av.

Nå skal «alle» amerikanere ha lørdagsgodt fra Sverige.

Fra Sverige til New York

Den svenske godteributikken «BonBon – A Swedish Candy Company», ble etablert i 2017, men det var først i starten av 2024 at antall besøkende plutselig eksploderte.

Siden den gang har svensk godis satt seg fast i amerikanske tenner for godt.

Mye er takket være TikTok.

Hittil har BonBon tre butikker i New York, og det er Selim Adira, Robert Persson og Leonard Schaltz som er gründerne bak. De er opprinnelig fra Sverige, og har selv vokst opp med svensk smågodt.

I tillegg til den klassiske plukk og miks-smågodtet, selger BonBon også andre svenske delikatesser som Dumle, Center, Kex, Daim og Plopp.

På nettsiden er i skrivende stund alt av det de kaller «swedish classics» utsolgt.

Til TV 2 sier Leonard Schaltz at de alltid har drømt om å ha sin egen godteributikk, og at alt godteriet de selger er importert fra svenske fabrikker.

– Vi mener svensk godteri er mye bedre enn amerikansk godteri, så vi startet BonBon på grunn av vår kjærlighet for svensk godteri.

I januar i år merket godis-gründerne at de fikk betydelig flere bestillinger i nettbutikken, og det dukket opp stadig flere videoer i sosiale medier.

– Vi opplever fortsatt køer utenfor butikkene våre, legger Schaltz til.

Han tror mye av grunnen til suksessen handler om kvaliteten på godteriet. De bruker verken gelatin og kunstig farge i motsetning til mye amerikansk godteri.

– Utrolig gøy!

I Norge er det flere bedrifter som selger smågodt. En av dem er CandyKing, som er eid av svenske Cloetta.

CANDYKING: Eivind Hermansen i CandyKing Norge mener de har vært med på å skape trenden. Foto: Privat

Leder for CandyKing Norge, Eivind Hermansen, forteller at de har registrert trenden og at de får mange kommentarer om trenden på nett.

– Vi vil påstå at vi ikke bare følger trenden, men at vi også har vært med på å skape den med vår portefølje av merkevarer.

Hermansen legger til at mange av deres produkter, både smågodt og annet, er å se i videoer på TikTok om «swedish candy».

Elisabeth Aandstad Ekheim er kommunikasjonsdirektør i Orka Confectionery & Snacks, som selger smågodt fra både Nidar og den svenske favoritten «Bubs», som er blant produktene som har gått mest viralt i sosiale medier.

– Vi har virkelig fått med oss trenden! Det er gøy å se klippene der folk fra hele verden, spesielt amerikanere, tester «swedish candy». Og vi ser jo at Bubs-godteriet er mest populært og det er vi stolte av.

SMÅGODT: Elisabeth Aandstad Ekheim forteller at både nordmenn og svensker er glade i plukk og miks-smågodt. Foto: Orkla

Ekheim forteller at de merker trenden blant annet ved at det er flere internasjonale besøkende på deres svenske nettside, at Bubs har blitt mer populært også i Norge, og at internasjonale aktører tar kontakt.

Også Ekheim trekker frem kvalitet, ferskhet, smak og konsistens som en av grunnene til populariteten.

– Det er utrolig gøy at det har blitt så populært. Vi ser at vår norske Smash! har blitt en fulltreffer også utenfor Norge. Så det er tydeligvis noe med skandinavisk godteri og sjokolade som treffer.

Godteri på 1800-tallet

Annechen Bugge har forsket på mat og spisevaner i en årrekke.

Hun kan fortelle at de første godteri- og dropsfabrikkene ble etablert på midten av 1800-tallet i Norge.

Etter hvert som sukker ble billigere og stadig mer populært, dukket det og flere fabrikker.

TRADISJON: Annechen Bugge forteller at smågodt er en tradisjon i de nordiske landene. Foto: Privat

– «Polkagriser» fra Sverige og «Kongen av Danmark» var blant de første på markedet, forteller Bugge.

Selv om det stadig vekk dukker opp nye godteritilbud i godteri-hylla, finnes det fortsatt noen gamle klassikere igjen. Både polkagris og Kongen av Danmark er blant disse.

POLKAGRIS: Denne dropsen får du fortsatt tak i rundt omkring. Foto: Berit Roald

Ved århundreskifte økte omfanget av godteri og produkter som inneholdt sukker. Og det var på starten av 1900-tallet at kjente godteri-bedrifter som Nidar, Freia, Bergene og Brynhild oppsto.

Hvorfor Sverige?

– Gjennom hele etterkrigstiden har USA vært en stor påvirkningsfaktor for matkulturen i Norge. Da overrasker det meg litt hvis smågodt-plukking er et helt nytt fenomen i USA, sier Annechen Bugge.

Hun forteller at nordisk mat og matkultur har vært på moten en stund. Skandinaviske kokker gjør det for eksempel bra i kokkekonkurranser og det blir sett på som ren og autentisk mat. Så det overrasker meg ikke at svensk godteri er på moten.

Blant annet kardemommebollen har blitt en slager også hos amerikanske bakerier, opplyser Bugge.

Eivind Hermansen i CandyKing Norge mener at det er valgfriheten som har gjort fenomenet så populært, men at trendens navn ikke stikker så dypt.

– Jeg vil si at det er litt tilfeldig at trenden blir kalt «swedish candy», det handler nok mer om at det er svensker som har startet trenden. Skandinavisk godteri har i mange år vært populært og det er veldig gledelig å se at kvalitet og smak også har truffet utenfor Europa, sier Hermansen og legger til:

– Jeg tror ikke norske forbrukere ser på dette som svensk godteri. Men jeg tror forbrukerne ser på smågodt som en mulighet til å lage sin egen pose med favoritter når de har bestemt seg for å unne seg noe ekstra.