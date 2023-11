Nå vil «alle» ha dette

I ARBEID: Et av over 9400 solcelleanlegg som er installert i 2023. Foto: Frode Sunde / TV 2

På et boligtak på Rykken i Bærum er et team fra Solcellespesialisten i full sving med å installere et nytt solcelleanlegg. Fagleder Kristoffer Liset håper å være ferdig i løpet av dagen.

– Vi startet i går. I løpet av ettermiddagen skal kunden være ferdig koblet til nettet og i full gang med strømproduksjon.

– Ferdig på to dager?

INSTALLATØR: Kristoffer Liset, fagleder hos Solcellespesialisten. tar oss gjennom installering av solcellepanel på enebolig på Rykkinn. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

– Ja, det har vært litt forarbeid med å sette opp stillas og slikt. Men når vi først setter i gang, så går det fort.

Voldsom vekst

Liset forteller om gode tider for solcellebransjen. Etter at strømkrisen traff Norge for fullt i 2022 har det vært jevn vekst.

– Strømprisene varierer jo. Men med en gang de går opp merker vi stor pågang på bestillinger. Før nyttår var vi under 100 ansatte, nå er vi oppe i 275.

FORNØYD: Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i statsforetaket Enova, sier man kan måle interessen for solceller i takt med strømprisene. Foto: Frank Lervik / TV 2

Et rekordår

Tall fra ENOVA viser at 2023 er et rekordår for nye solcelleinstallasjoner på private boliger. Mens ENOVA i 2021 ga solcellestøtte til 1467 boliger, økte dette til 5291 i 2022. I løpet av de 10 første månedene i 2023, er tallet 9407.

Hittil i år har ENOVA gitt over 287 millioner kroner i solcellestøtte til privatboliger.



Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i ENOVA sier til TV 2 at de kan måle interessen for solcelleanlegg i takt med strømprisene.

ØKNING: Tallet med solceller for boliger har skutt i været. Foto: Grafikk, Helge Knutsen / TV 2

– Vi ser at høye strømpriser og fokus på dette i media er med på å øke etterspørselen. Geografisk så ser vi at Østlandet, Sørvestlandet og Sørlandet er de områdene som har hatt størst vekst, sier Nakstad.

Det er også de områdene med vedvarende høye strømpriser.

VEST: Antall tildelinger fordelt på region - der flest er i vest. Foto: Grafikk, Helge Knutsen / TV 2

30 års levetid

Regjeringen har som mål at solcelleproduksjon av strøm skal være på åtte terawattimer (TWh) i året innen 2030. I dag er tallet under én.

Derfor tror Kristoffer Liset hos Solscellespesialisten at veksten vil fortsette fremover.

POPULÆRT: Flere og flere legger solcellepanel på hustak. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Vi regner levetiden for et solcelleanlegg til å være 30 år. Men med dagens strømpriser vil investeringen være nedbetalt lenge før dette. Med dagens priser vil et anlegg som dette produsere strøm for 30–40 kroner per kilowattime (kWh). Det betyr at solceller lønner seg så lenge prisen er over dette, forklarer Liset.