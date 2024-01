AKER BRYGGE (TV 2): Ketil Kintel (54) flyttet sørover for å slippe kulde. Denne uken våknet han til tre varmegrader – innendørs.

I høst kom 54-åringen flyttende fra Nord-Norge til Oslo. Han bestemte seg for å prøve båtlivet, og i oktober, på høstens første snødag, flyttet Ketil Kintel inn på Aker Brygge.

– Jeg er en veldig kald mann fra Nord-Norge. Jeg flyttet sørover fordi jeg var lei kulden, sier han når TV 2 ber han beskrive seg selv.

HJEM: I denne skuta har nordleningen Ketil Kintel bodd siden oktober. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Denne uken har imidlertid ikke helt bydd på det Kintel så for seg da han kjøpte seg båt.

Store deler av landet har fått kjenne på uvanlig kaldt vær, og i hovedstaden har gradestokken vist temperaturer ned mot under 20 minusgrader.

– Nå vet jeg hva kaldt vil si, sier Kintel og ler.

– Hun er fantastisk

Han forteller særlig om noen kalde morgener. På det kaldeste viste termostaten skarve tre varmegrader inne i båten.

– Hva tenker du om valget i dag?

– Jeg vet jo at mamma ser på, så jeg må si at mine valg alltid er rett og at jeg vet hva jeg gjør, sier Kintel.

– Men sånn egentlig?

– I dag var det, ehm, det tok litt lang tid å komme seg opp av senga og ut av dyna.

Kintel holder likevel motet oppe. Det skal nemlig ikke så mye til for å få en levelig temperatur i båten, som han har gitt navnet «Julie».

– Det var litt sjokk at temperaturen varier litt, men du må få henne i gang. Nå er det sikkert 26 grader inne, sier han.

– Julie, hun er fantastisk, ei veldig varm dame. Men det er ikke noe godt å være utenfor henne, det er ikke det.

GODT OG VARMT: Det er såpass varmt inne i båten at T-skjorte er alt man trenger. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2 Les mer LERRET: Når det ikke frister så mye å gå ut, setter Ketil Kintel seg ned for å spille «Call of duty». Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2 Les mer HOLDER VARMEN: Ketil Kintel sier han blant annet har skaffet seg et varmeteppe for å holde varmen. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2 Les mer GODT UTSTYRT: Med eget bad har Ketil Kintel det han trenger i «Julie». Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2 Les mer

Råd til single menn

For å holde varmen i båten bruker Kintel for det meste strømovner, men når det er som kaldes, må han også fyre med diesel.

– Jeg prøver å være et miljømenneske, men disse dagene må det bli fossilt, sier han.

Kintel, som selv er singel, kommer dessuten med et tips til alle andre single menn der ute.

– Jeg har et varmeteppe jeg bruker. Det anbefaler jeg til alle single menn.

– Ingen bekymringer

Til tross for at det er kaldt å oppholde seg utendørs, gir også kulden noen fordeler.

– Det er så kaldt, så det er ingen som har tid til å se det, men det er utrolig stille, utrolig vakkert, spesielt når solnedgangen kommer. Se på havet nå, det koker, det er helt magisk, sier han.

Tre måneder i båt har gitt mersmak for nordlendingen, som jobber med datasikkerhet.

– Jeg tror jeg vil bo i båt resten av livet. Det er veldig forskjellig fra det jeg har gjort før, men det har sin sjarm. De 79 andre på brygga er utrolig kule, så jeg trives veldig godt.

HELT SYK: Ketil Kintel sier den flotte frostrøyken gjør det verdt det å bo i båt i 20 minus. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2 Les mer VAKKERT: Ketil setter stor pris på den den stille stemningen på brygga i kulden. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2 Les mer

– Hva er den største bekymringen med å bo her?

– Jeg har ingen bekymringer. Livet blir bare så mye enklere. Jeg anbefaler det til alle sammen.

– Selv i 20 minus?

– Spesielt i 20 minus, fordi om du ser utenfor, er den frostrøyken helt syk.