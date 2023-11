Nå tar dobbelt så mange dette julegrepet

Black Week står for døren, og med det starten på julehandelen for mange nordmenn.

Halvparten av oss har lagt en plan hvor mye penger vi skal bruke til jul i år, viser en rapport fra Respons analyse.



Det er dobbelt så mange som tidligere år.

Ifølge forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i Sparebank 1 Nord-Norge er det egentlig ikke så vanskelig å handle økonomisk til jul.

– Men du må lage en plan. Det vet vi det ikke er alle som har gjort før, sier hun.

– En gavepakke

Eliassen er tydelig på hva som er det viktigste å huske på når vi er på vei inn i julestria.

– Før man lager en plan for hvor mye man kan bruke til jul, må man få oversikt over hvilke utgifter man ellers har. Så må man passe på å ikke bruke mer, sier hun.

Når novemberlønna med halv skatt kommer på konto, kan det være fort gjort å skru opp forbruket. Eliassen mener det spesielt i år kan være lurt å holde litt igjen.

– Jeg har sett på undersøkelser at noe av det vi er mest bekymret for denne høsten er uforutsette utgifter. Da er kanskje halv skatt og litt ekstra penger en gavepakke til at det står litt penger igjen på konto i januar.

– Har havnet i et løp

God råd over flere år har ført til at nordmenn har vent seg til et svært høyt forbruk, forklarer Eliassen. Dette har mange tatt med seg inn i dyrtiden, og i høst kom den samlede forbruksgjelden opp i 157 milliarder kroner.

– Det vil si at det er ikke synsing at vi i Norge handler selv når vi ikke har råd, og at vi på en måte har havnet litt i et løp når det gjelder forbruk, sier Eliassen.

– Jeg vet at veldig mange har problemer med å si «jeg har ikke råd», og da kan det hende at man bruker kredittkort eller tar opp et lån i stedet.

GAMLE VANER: Kan være vonde å vende, også når det gjelder forbruk. Forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen tror flere nå bør stikke fingeren i jorda. Foto: Marius Fiskum / Sparebank 1 Nord-Norge

Samtidig understreker Eliassen at mange av de som sliter med store utgifter og lav inntekt styrer etter beste evne.

– Men for de fleste av oss tror jeg nok det handler om vaner, og det å faktisk tørre å si høyt: «Vet du hva? Det kan jeg ikke ta meg råd til».